Chi lavora in regime forfettario e sostiene spese per conto dei propri clienti — viaggi, trasferte, pernottamenti, pasti — si trova spesso di fronte a un dubbio concreto: quei rimborsi che riceve vanno conteggiati tra i ricavi? Rischiano di far scattare il superamento della soglia degli 85.000 euro? La risposta, chiarita di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 213 del 12 novembre 2026, è no: le spese documentate rimborsate analiticamente dal cliente non costituiscono reddito imponibile e non concorrono al calcolo della soglia di accesso al regime. Una distinzione che vale moltissimo in pratica, soprattutto per consulenti, giornalisti e professionisti che anticipano costi continuamente nell’esercizio della propria attività. Capire come funziona il trattamento del regime forfettario spese rimborsi può fare la differenza tra restare nel regime agevolato o uscirne per errore.

Come funziona il regime forfettario: la regola generale sui ricavi

Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato riservato a partite IVA con ricavi o compensi entro una determinata soglia annua. Per il 2026, quella soglia è fissata a 85.000 euro, livello introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022), che ha alzato il limite precedente di 65.000 euro.

Chi supera questa soglia nel corso dell’anno non perde il regime immediatamente: esce dal forfettario dall’anno successivo. Esiste però un secondo limite, quello dei 100.000 euro, che funziona in modo diverso: se superato, il regime cessa con effetto già dall’anno in cui avviene il superamento. Due soglie, dunque, con conseguenze temporali ben distinte.

Il regime prevede una tassazione sostitutiva con aliquota al 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti) applicata su un reddito imponibile calcolato in modo forfettario: si moltiplica il totale dei ricavi per un coefficiente di redditività che varia in base al codice ATECO dell’attività svolta. Non si deducono le spese effettive — da qui il nome “forfettario” — e questo semplifica enormemente la gestione contabile.

Il nodo dei rimborsi spese: cosa cambia con il decreto legislativo n. 192/2024

Il punto critico, per molti professionisti, è capire se i rimborsi ricevuti dai clienti per spese anticipate debbano essere sommati ai compensi ai fini del calcolo della soglia degli 85.000 euro. La questione non è banale: un consulente che anticipa migliaia di euro in trasferte ogni anno e poi le recupera dal committente potrebbe, includendole nel computo, avvicinarsi pericolosamente al limite senza che quei soldi rappresentino un vero guadagno.

La disciplina fiscale dei rimborsi spese per i lavoratori autonomi è stata modificata dal Decreto Legislativo n. 192/2024, che ha apportato modifiche all’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). La nuova impostazione ha chiarito il trattamento delle spese sostenute nell’interesse del cliente e poi rimborsate, allineando le regole a criteri di maggiore coerenza economica.

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Il principio è logico: se una spesa non è deducibile perché sostenuta per conto del cliente — non per l’attività propria del professionista — il rimborso che ne deriva non può essere considerato un compenso. Non c’è arricchimento, c’è solo un passaggio di denaro che copre un costo altrui.

La conferma dell’Agenzia delle Entrate: interpello n. 213/2026

A chiarire definitivamente il quadro è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 213 del 12 novembre 2026. Il documento conferma che le spese rimborsate analiticamente dal cliente, se adeguatamente documentate e rispettose degli obblighi di tracciabilità, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno conteggiate ai fini della soglia degli 85.000 euro.

Questo significa, in concreto, che un professionista in regime forfettario che nel 2026 incassa 75.000 euro di compensi e 15.000 euro di rimborsi spese documentati non ha superato la soglia: i suoi ricavi rilevanti ai fini del regime restano 75.000 euro. Senza questa distinzione, si troverebbe formalmente a 90.000 euro e fuori dal regime dall’anno successivo — con conseguenze fiscali significative.

Chi ne beneficia e quali spese rientrano nell’esclusione

La regola riguarda in modo diretto una platea ampia di lavoratori autonomi. Tra le categorie più coinvolte ci sono:

Consulenti aziendali e professionisti che si spostano frequentemente per svolgere incarichi presso i clienti

che si spostano frequentemente per svolgere incarichi presso i clienti Giornalisti e comunicatori che anticipano spese di trasferta per reportage o eventi

che anticipano spese di trasferta per reportage o eventi Formatori e coach che tengono corsi in sedi diverse dalla propria

che tengono corsi in sedi diverse dalla propria Tecnici e progettisti che operano su cantieri o sedi di committenti

che operano su cantieri o sedi di committenti Agenti e intermediari con attività distribuita su più territori

Le spese che tipicamente rientrano nell’esclusione sono quelle di viaggio, trasporto, vitto e alloggio sostenute nell’interesse del cliente e poi rimborsate in modo analitico, cioè voce per voce con documentazione allegata. La parola chiave è proprio “analiticamente”: non si tratta di rimborsi forfettari o indennità generiche, ma di recuperi puntuali di costi specifici e tracciabili.

Documentazione e tracciabilità: cosa serve in pratica

L’esclusione dal computo dei ricavi non è automatica e non prescinde dalla sostanza. Perché il rimborso non conti ai fini della soglia, devono essere rispettate alcune condizioni fondamentali.

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Prima di tutto, la spesa deve essere sostenuta nell’interesse del cliente, non del professionista. Un viaggio fatto per aggiornamento professionale, anche se poi parzialmente recuperato, ha natura diversa da un trasferimento richiesto espressamente dal committente per svolgere una prestazione specifica.

Secondariamente, la documentazione deve essere adeguata e conservata: scontrini, ricevute, fatture, biglietti di viaggio — tutto ciò che prova la spesa effettiva e il suo collegamento con l’incarico professionale. Gli obblighi di tracciabilità impongono che i pagamenti avvengano con strumenti verificabili, escludendo di norma il contante per importi rilevanti.

Il rimborso, infine, deve essere separato dal compenso nella fattura o nella documentazione contabile. Mescolare tutto in un’unica voce rende difficile distinguere la parte imponibile da quella non imponibile, con il rischio che l’intera somma venga trattata come ricavo.

Il limite dei 35.000 euro per dipendenti e pensionati

Vale la pena ricordare che per accedere al regime forfettario, chi percepisce anche redditi da lavoro dipendente o da pensione deve rispettare una soglia separata: nel 2026, il tetto è confermato a 35.000 euro. Questo limite riguarda il reddito da lavoro dipendente o assimilato, non i ricavi dell’attività autonoma, e opera in modo indipendente rispetto alla soglia degli 85.000 euro.

Chi ha sia una partita IVA in forfettario sia un contratto da dipendente deve quindi monitorare entrambi i parametri, tenendo presente che i rimborsi spese corretti non incidono sul primo ma che il secondo dipende da variabili del tutto diverse.

La chiarezza portata dall’interpello n. 213/2026 è un punto di riferimento concreto per chi gestisce la propria attività in autonomia. Strutturare bene le fatture, conservare tutta la documentazione delle spese anticipate e distinguere nettamente i rimborsi dai compensi non è solo una buona pratica contabile: è la condizione necessaria per beneficiare pienamente di questa esclusione e continuare a operare nel regime agevolato senza sorprese al momento della verifica.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.