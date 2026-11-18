Manca poco più di un mese alla fine dell’anno e chi ha un fondo pensione — o sta valutando di aprirne uno — ha ancora il tempo di fare una mossa concreta per ridurre le tasse del 2026. Versare 1.000 euro aggiuntivi entro il 31 dicembre consente di abbattere l’Irpef di una cifra compresa tra 230 e 430 euro, a seconda del proprio reddito imponibile. Non è un’operazione complicata, ma richiede di capire bene il meccanismo della deduzione fondo pensione per sfruttarlo al massimo.

Deduzione e detrazione: una distinzione che cambia tutto

Il primo punto da chiarire è terminologico, ma ha conseguenze pratiche rilevanti. La deduzione è un meccanismo diverso dalla detrazione: non riduce direttamente l’imposta dovuta, ma abbatte la base imponibile su cui l’Irpef viene calcolata. In altre parole, i contributi versati al fondo pensione vengono sottratti dal reddito complessivo prima che l’aliquota fiscale venga applicata.

Questo significa che il risparmio effettivo dipende dall’aliquota marginale Irpef del contribuente. Chi si trova in uno scaglione più alto ottiene un beneficio maggiore in termini assoluti. È per questo che la riduzione fiscale associata a un versamento aggiuntivo di 1.000 euro può valere 230, 330 oppure 430 euro a seconda del reddito imponibile: non è un importo fisso, ma cresce proporzionalmente all’aliquota applicata.

Chi non conosce questa differenza rischia di confrontare male i prodotti finanziari o di sottovalutare il vantaggio reale della previdenza complementare rispetto ad altri strumenti di risparmio.

Come funziona il calcolo in concreto

Prendiamo un esempio semplificato. Se il reddito imponibile di un lavoratore ricade in uno scaglione con aliquota marginale del 43%, versare 1.000 euro in un fondo pensione riduce l’imponibile di quella stessa cifra, con un risparmio fiscale di circa 430 euro. Chi invece si trova in uno scaglione più basso — al 33%, per esempio — risparmierà circa 330 euro. Per chi ha un’aliquota marginale del 23%, il risparmio sarà intorno ai 230 euro.

→ Leggi anche: Rivalutazione pensioni 2027: tagli agli assegni medio-alti, lo Stato risparmia 14,2 miliardi

Il meccanismo è lineare: più alto è lo scaglione in cui cade il reddito aggiuntivo, più vale ogni euro dedotto. Per questo i lavoratori con redditi medio-alti traggono un beneficio particolarmente significativo dall’utilizzo pieno della previdenza complementare.

È utile ricordare che i contributi versati al fondo pensione sono deducibili fino a un plafond annuo stabilito dalla normativa vigente. I versamenti che superano tale soglia non godono della deduzione, ma seguono un trattamento fiscale diverso al momento dell’erogazione della prestazione.

Perché dicembre è il momento giusto per agire

Non è un caso che a dicembre si registri un picco di adesioni ai fondi pensione. Chi apre un fondo o effettua versamenti aggiuntivi entro il 31 dicembre può beneficiare delle deduzioni fiscali relative ai contributi versati nell’anno in corso, riducendo le tasse da pagare nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

La logica è semplice: il fisco italiano funziona per anno solare. Tutto ciò che viene versato entro il 31 dicembre concorre alla riduzione dell’imponibile di quell’anno fiscale. Un versamento fatto il 2 gennaio, invece, slitterà all’anno successivo, con un ritardo di dodici mesi nel godimento del beneficio.

Chi ha già un fondo pensione attivo può effettuare un versamento volontario aggiuntivo — una delle caratteristiche distintive di questi strumenti è proprio la flessibilità nelle modalità di contribuzione. Non è necessario versare importi fissi ogni mese: è possibile integrare in qualsiasi momento, compreso un unico versamento a fine anno, purché si rispetti la scadenza del 31 dicembre.

→ Leggi anche: Irpef 2027, fino a 500 euro di risparmio per i redditi tra 50.000 e 55.000 euro

Chi può beneficiare della deduzione e come attivarla

La deduzione fondo pensione è accessibile a tutti i contribuenti italiani che aderiscono a forme di previdenza complementare, siano esse fondi pensione negoziali (quelli legati a specifiche categorie contrattuali), fondi aperti o piani individuali pensionistici (PIP). Il beneficio non è riservato a una categoria specifica: lavoratori dipendenti, autonomi, liberi professionisti e anche i non lavoratori possono aderire e dedurre i contributi.

Per i lavoratori dipendenti che aderiscono a un fondo pensione tramite il datore di lavoro, il beneficio fiscale è già visibile in busta paga: i contributi vengono versati al lordo delle imposte, riducendo direttamente il reddito imponibile su cui si calcolano le ritenute mensili. Chi invece vuole effettuare un versamento aggiuntivo può farlo direttamente al fondo, e la deduzione verrà recuperata in sede di dichiarazione dei redditi — tramite modello 730 o modello Redditi PF.

Verificare il plafond di deduzione ancora disponibile per l’anno in corso (la differenza tra il massimale e quanto già versato).

Contattare il proprio fondo pensione per conoscere le modalità di versamento aggiuntivo e i tempi di accredito.

Effettuare il bonifico o il versamento con sufficiente anticipo rispetto al 31 dicembre, per evitare problemi legati ai tempi bancari di fine anno.

Conservare la documentazione del versamento per la dichiarazione dei redditi.

Il vantaggio fiscale nel tempo: non solo un risparmio immediato

Guardare solo al risparmio Irpef dell’anno in corso sarebbe riduttivo. La previdenza complementare offre un trattamento fiscale favorevole anche sui rendimenti maturati all’interno del fondo — tassati a un’aliquota inferiore rispetto alla maggior parte degli altri strumenti finanziari — e sulla prestazione finale, che viene tassata con un’aliquota agevolata, decrescente in base agli anni di partecipazione al fondo.

Questo significa che ogni euro versato oggi genera un doppio effetto: riduce le tasse nell’immediato attraverso la deduzione, e cresce all’interno di un contenitore fiscalmente efficiente per tutta la durata dell’accumulo. Chi inizia presto, o chi sfrutta i versamenti aggiuntivi di fine anno in modo sistematico, costruisce nel tempo un vantaggio composto difficile da replicare con strumenti ordinari.

Per approfondire la normativa vigente sulla previdenza complementare e verificare i limiti di deducibilità aggiornati, è possibile consultare la sezione dedicata sul sito della COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Chi non ha ancora un fondo pensione e vuole aprirne uno entro fine anno deve tenere conto anche dei tempi burocratici di attivazione: alcune tipologie di fondo richiedono qualche giorno lavorativo per completare l’adesione. Con novembre quasi finito, il margine c’è ancora — ma non è illimitato.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.