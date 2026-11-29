Il mercato immobiliare italiano continua a correre, ma non per tutti allo stesso ritmo. Secondo i dati aggiornati a ottobre 2026 dall’Osservatorio del mercato residenziale di Immobiliare.it Insights, i prezzi case Italia hanno segnato un incremento del +5% nell’ultimo anno per le abitazioni in vendita, mentre gli affitti crescono ancora più velocemente, con un +5,6% nello stesso periodo. Dietro queste percentuali si nasconde però una frattura sempre più profonda: chi acquista da solo, con un unico reddito, può permettersi soltanto il 28,3% degli immobili disponibili nel proprio Comune.

Dove sono arrivati i prezzi e cosa li spinge

Il prezzo medio delle case in vendita ha raggiunto i 2.145 €/mq a livello nazionale. Non si tratta di un dato omogeneo: il Nord-Est guida la crescita con +5,7%, seguito dal Nord-Ovest con +4,3%. Tra le grandi città, Firenze registra il balzo più netto (+7,9%), davanti a Roma (+6,9%). In cima alla classifica assoluta dei prezzi rimane Milano, con 5.551 €/mq per acquistare e 22,2 €/mq per affittare: numeri che la collocano in una categoria a sé rispetto al resto del Paese.

La dinamica è alimentata da uno squilibrio strutturale tra domanda e offerta. Nel corso del 2025 la domanda di acquisto era già salita del +15,5%, mentre l’offerta si era ridotta dell’1,3%. Quando la domanda cresce a due cifre e l’offerta arretra, il risultato sui prezzi è quasi meccanico. Sul fronte degli affitti il quadro è parzialmente diverso: l’offerta in locazione è cresciuta del +18,7%, ma la pressione della domanda si è allentata del -8,9%, un segnale che una parte degli aspiranti inquilini ha semplicemente smesso di cercare — non perché abbia trovato casa, ma perché i canoni restano fuori portata.

Le aree dove gli affitti pesano di più sono il Centro (+8,8%) e il Sud (+7,8%), due macroaree dove i redditi medi sono strutturalmente più bassi rispetto al Nord. Il costo medio per affittare si attesta intorno ai 980 €/mese, una soglia che assorbe una quota significativa dello stipendio netto di un lavoratore dipendente.

Il divario tra prezzi case in Italia e redditi reali

Il nodo centrale non è quanto costano le case in sé, ma quanto costano rispetto a quello che le persone guadagnano. E qui il divario è evidente. Un single con reddito medio netto può accedere al 28,3% degli immobili in vendita nel proprio Comune. Per gli affitti la situazione è ancora più critica: la stessa persona riesce a sostenere economicamente circa il 15% dei contratti disponibili.

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Le coppie partono da una posizione radicalmente diversa. Con due redditi, la percentuale di mercato accessibile sale al 54%: praticamente il doppio. Non è una sorpresa matematica — due stipendi sommati aprono un ventaglio di opzioni molto più ampio — ma il dato quantifica in modo preciso quanto il mercato immobiliare italiano stia diventando un territorio riservato a chi può contare su un nucleo familiare a doppio reddito.

Questa esclusione non è solo un problema individuale. Riguarda una fetta crescente della popolazione: in Italia i nuclei familiari composti da una sola persona sono in aumento costante, e il mercato immobiliare non si è ancora adeguato a questa trasformazione demografica.

I single comprano comunque: chi sono e cosa cercano

Nonostante le difficoltà di accesso, i single non si sono ritirati dal mercato. Nel primo semestre del 2025, la quota di compravendite effettuate da acquirenti che vivono da soli è salita al 32,8%, rispetto al 31,5% dell’anno precedente. Nelle grandi città la percentuale media arriva al 37,8%, con punte superiori al 40% a Milano, Torino e Genova.

Chi compra da solo lo fa principalmente per abitarci: l’abitazione principale rappresenta l’81,8% delle operazioni effettuate da single nel 2025. Non si tratta quindi di investitori o di chi specula sul mercato, ma di persone che cercano una casa in cui vivere e che affrontano il percorso di acquisto con un solo reddito come base finanziaria.

Sul tipo di immobile, i dati sfatano un luogo comune. Ci si aspetterebbe che i single puntino quasi esclusivamente sui bilocali, ma la realtà è più articolata. I trilocali guidano le preferenze con il 35,1% delle operazioni, seguiti dai bilocali con il 32,1%. Un trilocale offre maggiore flessibilità — uno studio, una stanza per gli ospiti, la possibilità di affittare una camera — e rappresenta spesso un investimento più solido nel lungo periodo.

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Comprare o affittare: la domanda che non ha una risposta unica

Con i prezzi case in Italia in crescita del 5% e gli affitti al +5,6%, la domanda se convenga comprare o restare in affitto non ha una risposta valida per tutti. Dipende da variabili concrete: la città in cui si vive, la stabilità lavorativa, la disponibilità di un anticipo, l’accesso al credito.

Sul fronte dei mutui, i tassi restano un fattore determinante. Un single che vuole acquistare deve fare i conti non solo con il prezzo dell’immobile, ma con la rata mensile che ne deriva. Con un unico reddito, il margine di manovra si restringe ulteriormente, e molti istituti applicano criteri di valutazione del rischio più stringenti per chi non ha un co-intestatario.

L’affitto, dal canto suo, garantisce flessibilità ma non costruisce patrimonio. Con i canoni medi che sfiorano i 980 €/mese nelle aree urbane principali, la quota di reddito assorbita dall’abitazione rimane elevata — e non produce alcun ritorno nel lungo periodo. Per molti single, soprattutto under 35 nelle grandi città, la scelta non è tra comprare e affittare, ma tra affittare e non riuscire ad affittare.

Le città più difficili e le opportunità che restano

Milano rimane il mercato più selettivo d’Italia, con 5.551 €/mq come prezzo medio di acquisto. Per un bilocale di 60 mq nel capoluogo lombardo si superano facilmente i 330.000 euro: una cifra che, con un solo reddito e un mutuo standard, richiede un anticipo molto consistente e una capacità di rimborso mensile che esclude la maggior parte dei lavoratori dipendenti con stipendio nella fascia media.

Firenze e Roma, pur con prezzi più bassi, mostrano le crescite più rapide tra le grandi città: +7,9% e +6,9% rispettivamente. Chi non si è mosso negli ultimi due anni ha visto aumentare il costo d’ingresso in modo significativo. Al contrario, alcune città del Sud e del Nord-Est offrono ancora prezzi medi ben al di sotto della media nazionale, con mercati più accessibili anche per chi acquista da solo.

I dati dell’Osservatorio di Immobiliare.it Insights, consultabili anche attraverso il report di novembre 2026 su QuiFinanza, confermano che la divaricazione tra chi può e chi non può accedere alla proprietà è destinata ad accentuarsi se l’offerta non cresce in modo strutturale. Per chi valuta un acquisto oggi, la variabile più importante resta la sostenibilità della rata nel tempo — non solo al momento della firma, ma nei dieci o vent’anni successivi, quando il reddito potrebbe cambiare e le condizioni di mercato con esso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.