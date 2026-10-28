Dal 13 ottobre 2026 è attiva la Domanda Rimborso Unico INPS per il rimborso contributi della Gestione Separata. Scopri chi può richiederlo e come accedere.

Dal 13 ottobre 2026 è operativa la nuova procedura unificata dell’INPS per ottenere il rimborso contributi della Gestione Separata INPS: si chiama Domanda Rimborso Unico e segna una svolta concreta per migliaia di lavoratori che si trovano ad aver versato contributi in eccesso. Professionisti con partita IVA, collaboratori, lavoratori parasubordinati e committenti iscritti alla Gestione Separata possono finalmente accedere a un canale digitale centralizzato, senza dover navigare tra procedure frammentate o sportelli fisici.

Che cos’è la Domanda Rimborso Unico e perché cambia le cose

Fino ad oggi, chi si accorgeva di aver versato contributi in eccesso alla Gestione Separata doveva orientarsi tra iter diversi, spesso poco chiari, con tempi incerti e modalità di presentazione non sempre uniformi. La nuova Domanda Rimborso Unico raccoglie tutto in un’unica procedura online, accessibile direttamente dal Cassetto previdenziale del contribuente — lo spazio personale sul portale INPS che contiene la posizione assicurativa e le comunicazioni relative alla propria gestione previdenziale.

L’INPS ha ufficializzato il lancio con il messaggio n. 3247 del 2026, un atto amministrativo che definisce l’avvio operativo dello strumento e ne stabilisce l’ambito di applicazione. Non si tratta di una sperimentazione: la procedura è attiva e utilizzabile da subito da tutti i soggetti rientranti nelle categorie ammesse.

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Chi può richiedere il rimborso contributi alla Gestione Separata INPS

La platea di potenziali beneficiari è ampia. La procedura è rivolta a quattro categorie principali di iscritti alla Gestione Separata:

Professionisti titolari di partita IVA che esercitano attività senza cassa previdenziale di categoria e versano i contributi direttamente all’INPS tramite la Gestione Separata;

che esercitano attività senza cassa previdenziale di categoria e versano i contributi direttamente all’INPS tramite la Gestione Separata; Committenti , ovvero le aziende o i privati che hanno corrisposto compensi a collaboratori e che hanno versato la quota contributiva a loro carico;

, ovvero le aziende o i privati che hanno corrisposto compensi a collaboratori e che hanno versato la quota contributiva a loro carico; Collaboratori in senso lato, compresi coloro che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

in senso lato, compresi coloro che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; Altri lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, una categoria che include figure molto diverse tra loro per settore e modalità di lavoro — dalla logistica alla sanità, dalla ricerca alla consulenza.

In tutti questi casi, il presupposto comune è l’iscrizione alla Gestione Separata e l’esistenza di contributi versati in misura superiore al dovuto. Le ragioni per cui si può generare un eccedenza contributiva sono molteplici nella pratica — errori di calcolo, doppia iscrizione, variazioni del reddito imponibile — ma la procedura si occupa dell’aspetto operativo del recupero, indipendentemente dalla causa specifica che ha determinato il versamento in eccesso.

Come accedere alla procedura dal Cassetto previdenziale

Il punto di accesso è il Cassetto previdenziale sul portale INPS. Si tratta dell’area riservata in cui ogni iscritto può consultare la propria posizione contributiva, verificare i versamenti effettuati e, da oggi, presentare la domanda di rimborso attraverso la nuova funzione unificata.

Per accedere al Cassetto previdenziale è necessaria l’identità digitale: SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) sono le modalità di autenticazione accettate dal sistema. Una volta dentro, la sezione dedicata alla Domanda Rimborso Unico consente di avviare la richiesta in modo guidato.

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Un aspetto rilevante della nuova procedura è proprio la sua natura digitale e centralizzata: non occorre recarsi fisicamente presso una sede INPS né inviare documentazione cartacea per avviare l’iter. Tutto avviene online, con la posizione del richiedente già precaricata nel sistema grazie ai dati del Cassetto previdenziale.

Il contesto: perché la Gestione Separata genera rimborsi

La Gestione Separata è la forma previdenziale INPS nata nel 1996 per coprire categorie di lavoratori non tutelate dai regimi tradizionali. Nel corso degli anni ha accolto un numero crescente di iscritti, con aliquote contributive che variano in base alla tipologia di iscritto — se già pensionato o già assicurato altrove, l’aliquota applicata è ridotta rispetto a quella ordinaria.

Proprio questa variabilità delle aliquote, combinata con la complessità dei rapporti di collaborazione e le frequenti modifiche normative, crea situazioni in cui i contributi versati nel corso dell’anno risultano superiori a quanto effettivamente dovuto. Fino all’introduzione della Domanda Rimborso Unico, recuperare queste somme richiedeva un percorso non sempre lineare. Con il messaggio n. 3247 del 2026, l’INPS ha riconosciuto questa criticità e ha risposto con uno strumento strutturato.

Chi si trova in questa situazione — e sono potenzialmente molti, considerando la dimensione della platea degli iscritti alla Gestione Separata — ha ora a disposizione uno strumento unico, accessibile e operativo. Il consiglio pratico è verificare subito la propria posizione nel Cassetto previdenziale: se risultano versamenti in eccesso, la procedura è già attiva e non richiede ulteriori attese.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.