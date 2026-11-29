Il 26 novembre 2026 segna una svolta definitiva nella più grande operazione bancaria transfrontaliera europea degli ultimi quasi vent’anni: UniCredit ha ottenuto il via libera finale per l’acquisizione Commerzbank UniCredit dall’autorità di vigilanza finanziaria polacca KnF (Komisja Nadzoru Finansowego), rimuovendo l’ultimo ostacolo regolatorio rimasto sul percorso di Andrea Orcel. E il CEO di UniCredit non si ferma all’acquisto: punta direttamente alla presidenza del consiglio di sorveglianza della banca tedesca, in una mossa che ridisegnerebbe i vertici di Commerzbank da cima a fondo.

Perché serviva il via libera polacco

L’approvazione della KnF non era una formalità. Commerzbank controlla mBank, istituto quotato alla Borsa di Varsavia e tra i principali attori del mercato creditizio polacco. Qualsiasi cambio di controllo su Commerzbank richiedeva quindi il nulla osta dell’autorità di vigilanza finanziaria polacca, che ha competenza diretta sulle banche operanti nel paese.

Senza questo passaggio, l’intera struttura dell’acquisizione sarebbe rimasta in sospeso, indipendentemente da tutti gli altri consensi già ottenuti. Il via libera della KnF ha quindi completato il quadro regolatorio, permettendo a UniCredit di procedere con le fasi operative successive.

Vale ricordare che UniCredit aveva già lanciato formalmente la propria offerta pubblica volontaria il 5 maggio, dopo aver ricevuto l’approvazione del regolatore finanziario federale tedesco. L’offerta da 39 miliardi di euro, conclusa a luglio, aveva già garantito a UniCredit il controllo effettivo di Commerzbank attraverso contratti derivati. Il nodo polacco era rimasto l’ultimo da sciogliere.

L’acquisizione Commerzbank da parte di UniCredit: i numeri dell’operazione

Con un’offerta da 39 miliardi di euro conclusa a luglio 2026, UniCredit ha assicurato il controllo effettivo di Commerzbank. Si tratta della più grande fusione bancaria transfrontaliera in Europa negli ultimi quasi vent’anni, un primato che dà la misura dell’ambizione strategica di Orcel.

→ Leggi anche: UniCredit acquisisce Commerzbank, l'Ue dà il via libera senza condizioni

Il settlement delle nuove partecipazioni agli investitori è atteso entro il 7 dicembre 2026, comunque non oltre il decimo giorno lavorativo successivo all’annuncio. È una scadenza operativa concreta, non una data indicativa: chi ha aderito all’offerta deve sapere che entro quella data le azioni saranno regolate.

Come riportato il 27 novembre 2026 da LaMiaFinanza e confermato da Citywire nella stessa giornata, il via libera definitivo apre ora la strada alla fase di governance, quella in cui si decide chi guida davvero la banca.

Orcel candidato alla presidenza: cosa cambia ai vertici di Commerzbank

La mossa più significativa sul piano della governance riguarda la composizione del consiglio di sorveglianza di Commerzbank. UniCredit ha richiesto la convocazione di un’assemblea straordinaria con un obiettivo preciso: revocare 9 dei 10 attuali rappresentanti degli azionisti nel consiglio di sorveglianza ed eleggere 10 nuovi rappresentanti.

Tra i candidati proposti da UniCredit figurano cinque dirigenti interni: Stefano Porro, Rita Izzo, Ali Khan, Thiam Joo Lim e Fiona Melrose. L’unico membro attuale che UniCredit intende mantenere è Michael Gorriz, ex chief information officer di Standard Chartered.

In cima alla lista, però, c’è il nome che ha catturato l’attenzione dei mercati: Andrea Orcel, CEO di UniCredit, proposto come presidente del consiglio di sorveglianza di Commerzbank. Come riportato da la Repubblica il 26 novembre 2026 e confermato da FIRSTonline nella stessa data, Orcel andrebbe a sostituire l’attuale presidente Jens Weidmann, ex governatore della Bundesbank, il cui mandato scade nel maggio 2027.

Non si tratta di un passaggio simbolico. Il consiglio di sorveglianza in Germania ha poteri reali: approva le strategie, nomina e revoca il management esecutivo, supervisiona i conti. Portare Orcel alla presidenza significa posizionare UniCredit al centro delle decisioni strategiche di Commerzbank, non solo come azionista di controllo ma come guida operativa della governance.

→ Leggi anche: Bce promuove 108 banche europee ma segnala carenze nella sicurezza informatica

Un’operazione che ridisegna il sistema bancario europeo

Il fatto che questa acquisizione venga definita la più grande fusione bancaria transfrontaliera europea in quasi vent’anni non è retorica. Il sistema bancario del continente ha vissuto decenni di consolidamento prevalentemente nazionale: le grandi banche si sono fuse con istituti del proprio paese, raramente oltre confine.

UniCredit rompe questo schema. Una banca italiana che acquisisce il controllo di uno dei principali istituti tedeschi, con filiali significative in Polonia attraverso mBank, crea un gruppo con una presenza geografica che pochi competitor europei possono eguagliare.

L’operazione è seguita con attenzione anche per le implicazioni politiche: il governo tedesco aveva inizialmente mostrato resistenze, e la trattativa con le autorità di Berlino ha richiesto mesi. Il via libera della KnF polacca chiude un percorso regolatorio che ha attraversato più giurisdizioni.

Le prossime tappe: assemblea straordinaria e insediamento del nuovo board

La richiesta di assemblea straordinaria per il rinnovo del consiglio di sorveglianza è già stata formalmente presentata. I tempi esatti della convocazione non sono ancora stati resi noti, ma l’obiettivo è chiaramente quello di completare il cambio ai vertici prima della scadenza del mandato di Weidmann nel maggio 2027.

Nel frattempo, la scadenza più immediata rimane quella del 7 dicembre 2026 per il settlement delle azioni: una data che segna il passaggio formale delle partecipazioni e consolida sul piano operativo il controllo di UniCredit su Commerzbank.

Chi segue i mercati bancari europei sa che la partita vera si gioca ora, nella fase post-acquisizione: integrare due culture aziendali diverse, armonizzare le strutture operative e convincere dipendenti, clienti e mercati che la somma delle due banche vale più delle sue parti. Con Orcel potenzialmente alla presidenza del consiglio di sorveglianza, UniCredit si posiziona per guidare quella fase con mano diretta, non a distanza. Per approfondire la struttura regolamentare dell’operazione è possibile consultare il sito ufficiale della Banca d’Italia, che monitora le implicazioni per il sistema finanziario italiano.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.