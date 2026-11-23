L'iscrizione VIES è obbligatoria per fatturare senza IVA tra Stati UE. Scopri requisiti, procedura e sanzioni per le imprese italiane.

Chi apre una partita IVA in Italia e vuole vendere beni o servizi a un’impresa tedesca, spagnola o francese si trova subito davanti a una domanda concreta: posso emettere fattura senza IVA oppure no? La risposta dipende quasi sempre dall’iscrizione VIES, il registro europeo che abilita le operazioni intracomunitarie in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto nazionale. Senza questa iscrizione, il regime agevolato non si applica, e le conseguenze ricadono direttamente sul prezzo finale e sulla competitività dell’impresa.

Che cos’è il VIES e perché esiste

Il VIES è l’acronimo di VAT Information Exchange System, un sistema elettronico creato dall’Unione Europea per facilitare il controllo delle operazioni commerciali intracomunitarie tra soggetti titolari di partita IVA. Si tratta, in pratica, di una banca dati centralizzata consultabile da qualsiasi operatore economico dell’Unione.

La funzione principale è duplice. Da un lato, permette di verificare in tempo reale se un operatore economico è abilitato a effettuare scambi intracomunitari senza applicazione dell’IVA nazionale, grazie al meccanismo del reverse charge. Dall’altro, garantisce la tracciabilità delle transazioni tra Paesi membri, contribuendo in modo significativo alla lotta contro l’evasione fiscale e le frodi carosello, che nel settore IVA rappresentano un problema strutturale per molti Stati europei.

In sostanza, il VIES è lo strumento che rende possibile il mercato unico europeo dal punto di vista fiscale: senza di esso, ogni cessione transfrontaliera richiederebbe l’applicazione dell’IVA del Paese del cedente, con un aggravio amministrativo enorme per le imprese.

Chi è obbligato all’iscrizione VIES

La regola è chiara e non ammette eccezioni di fatto: l’iscrizione VIES è obbligatoria per chiunque voglia effettuare operazioni intracomunitarie. Senza questa abilitazione, non è possibile applicare il regime di esenzione IVA previsto per gli scambi tra soggetti passivi residenti in diversi Stati membri dell’Unione.

Sono tenuti all’inclusione nell’archivio VIES tutti i soggetti passivi IVA che esercitano attività d’impresa, arti o professioni nel territorio italiano, oppure che vi stabiliscono una stabile organizzazione. Questo significa che la platea è molto ampia:

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Società di capitali e di persone con operatività europea

Ditte individuali che acquistano o vendono beni a fornitori o clienti UE

Professionisti con partita IVA che prestano servizi a committenti stabiliti in altri Stati membri

Soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia

Solo i soggetti iscritti al VIES possono emettere o ricevere fatture intracomunitarie senza applicazione dell’IVA. Se la partita IVA di un cliente straniero non risulta presente nel sistema, non è possibile applicare il regime intracomunitario: la fattura dovrà essere emessa con l’IVA italiana al 22%, con tutte le complicazioni del caso per entrambe le parti.

Come presentare la richiesta di iscrizione

L’opzione per effettuare operazioni intracomunitarie può essere espressa in due momenti distinti, e questa flessibilità è uno degli aspetti più pratici dell’intero sistema.

Il primo momento è contestuale all’apertura della partita IVA: nella dichiarazione di inizio attività — il modello AA7 per le società o AA9 per le persone fisiche — è presente un apposito campo in cui il contribuente può manifestare la volontà di operare in ambito intracomunitario. Chi sa già di avere clienti o fornitori europei dovrebbe sempre barrare questa opzione fin dall’apertura, evitando passaggi successivi.

Il secondo momento è successivo all’apertura della partita IVA: chi non ha esercitato l’opzione in fase di avvio può farlo in qualunque momento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione può avvenire in modalità diretta, accedendo ai servizi telematici con le proprie credenziali, oppure tramite un intermediario abilitato come un commercialista o un CAF.

È importante sapere che tra la richiesta e l’effettiva abilitazione operativa può intercorrere un periodo di attesa, durante il quale l’Agenzia delle Entrate può effettuare verifiche sulla regolarità del soggetto richiedente. Avviare trattative commerciali con partner europei prima di avere la conferma dell’iscrizione espone al rischio concreto di dover emettere fatture con IVA, con conseguenti problemi di rinegoziazione del prezzo.

Esclusione dal registro: quando accade e cosa comporta

L’iscrizione al VIES non è permanente per definizione. L’esclusione dal registro può avvenire in due modi: su iniziativa del contribuente oppure d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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La revoca volontaria è prevista per chi non intende più effettuare operazioni intracomunitarie. Il contribuente può comunicarlo in qualsiasi momento, ma esclusivamente attraverso i servizi telematici: non sono ammesse comunicazioni cartacee o allo sportello. Una volta revocata l’opzione, il soggetto esce dall’archivio VIES e non può più applicare il regime di esenzione.

L’esclusione d’ufficio, invece, scatta quando l’Agenzia delle Entrate rileva irregolarità o anomalie legate al soggetto iscritto. Le conseguenze operative sono immediate e significative:

Impossibilità di emettere fatture intracomunitarie in esenzione IVA

Obbligo di applicare l’IVA nazionale sulle cessioni verso altri Paesi UE

Potenziale perdita di clienti europei che non possono recuperare l’IVA estera con facilità

Rischio di contestazioni su operazioni già effettuate in regime di esenzione dopo l’esclusione

Le fonti normative disponibili non specificano importi precisi delle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di operazioni intracomunitarie effettuate senza la necessaria iscrizione: per i dettagli aggiornati sulle penalità, è opportuno consultare direttamente la normativa IVA o un professionista abilitato.

Come verificare lo stato di iscrizione di un partner commerciale

Una delle funzionalità più utili del sistema VIES è la possibilità di interrogare il database in tempo reale per verificare se la partita IVA di un cliente o fornitore europeo è attiva e abilitata alle operazioni intracomunitarie. Questa verifica è gratuita e accessibile a chiunque tramite il portale ufficiale della Commissione Europea.

Prima di emettere qualsiasi fattura intracomunitaria senza IVA, è buona prassi consolidata eseguire questa verifica e conservare il risultato come documentazione a supporto dell’operazione. Se la ricerca restituisce un esito negativo — cioè la partita IVA non risulta nel VIES — non è possibile applicare il regime di esenzione, indipendentemente da quanto dichiarato dal cliente. La fattura deve essere emessa con l’IVA italiana al 22%, e sarà poi compito del cliente regolarizzare la propria posizione nel Paese di residenza.

Monitorare periodicamente anche la propria posizione nel VIES è una precauzione che molte imprese trascurano, ma che può evitare situazioni spiacevoli: un’esclusione d’ufficio non sempre viene comunicata tempestivamente, e scoprirla nel momento in cui si sta per emettere una fattura a un cliente tedesco è il momento peggiore possibile per farlo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.