La pubblica amministrazione italiana cambia le regole per fare carriera. Con l’approvazione dei decreti attuativi della riforma del merito da parte del Consiglio dei ministri a novembre 2026, per la prima volta una quota significativa di posti da dirigente di seconda fascia potrà essere assegnata senza ricorrere al tradizionale concorso pubblico. Una svolta che riguarda direttamente migliaia di funzionari statali e ridisegna i meccanismi con cui la PA seleziona i propri quadri apicali.

Cosa prevede la riforma: il 30% dei posti senza concorso

Il cuore della riforma è una percentuale precisa: il 30% dei posti da dirigente di seconda fascia sarà riservato a percorsi di carriera interna, senza che i candidati debbano sostenere le prove concorsuali tradizionali. Non si tratta di un’abolizione del concorso in senso assoluto, ma di un canale parallelo e strutturato che premia chi già lavora nell’amministrazione e ha dimostrato valore nel tempo.

Il restante 70% dei posti continuerà a essere coperto tramite le procedure selettive ordinarie, aperte anche a candidati esterni. La novità, quindi, non elimina il concorso come strumento principale di accesso alla dirigenza, ma lo affianca a un meccanismo alternativo fondato sulla valutazione interna. Per i dirigenti pa senza concorso, la promozione diventa un percorso basato su performance documentate anziché su prove scritte e orali una tantum.

La “pagella del capo” vale il 60% del punteggio

Il dato più rilevante riguarda il peso che la valutazione del superiore gerarchico avrà nel determinare chi avanza di carriera. Secondo i decreti approvati, la cosiddetta pagella del capo conterà per il 60% del punteggio complessivo attribuito al funzionario che aspira alla dirigenza di seconda fascia.

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Questo significa che la maggioranza del giudizio non dipende da una prova standardizzata e anonima, ma dall’opinione espressa da chi lavora direttamente a contatto con il candidato. È un cambio di paradigma sostanziale: si passa da un sistema dove conta soprattutto la performance in una giornata di esame, a uno dove conta la continuità dei risultati nel tempo, misurata da chi li osserva quotidianamente.

Il ministro Zangrillo, promotore della riforma, ha sintetizzato l’obiettivo con una frase diretta: «Premiamo capacità e risultati». Il messaggio è chiaro: la PA deve smettere di essere un sistema dove avanzare dipende principalmente dalla capacità di superare un concorso, e diventare un ambiente dove chi produce di più ottiene di più.

Perché il modello del concorso tradizionale viene messo in discussione

La critica implicita nel provvedimento è che il concorso pubblico, così come strutturato, non sempre individua i migliori dirigenti. Seleziona chi sa prepararsi a una prova specifica, non necessariamente chi sa gestire un ufficio, motivare un team o raggiungere obiettivi concreti in condizioni di pressione reale.

Il problema non è nuovo. Da anni esperti di organizzazione pubblica segnalano che il sistema concorsuale italiano tende a valorizzare competenze teoriche e mnemoniche, mentre lascia in secondo piano le capacità gestionali e relazionali che fanno la differenza nella guida di strutture amministrative complesse. La riforma prova a correggere questo squilibrio introducendo un peso formale alla valutazione manageriale.

Per chi lavora nella PA da anni, spesso con ruoli di coordinamento di fatto ma senza la qualifica formale di dirigente, la possibilità di accedere alla dirigenza pa senza concorso attraverso un percorso basato su valutazioni continuative rappresenta un’opportunità concreta. Non più una singola chance legata a una sessione concorsuale, ma un riconoscimento progressivo del lavoro svolto.

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I rischi del sistema: il nodo della discrezionalità

Ogni riforma ha il suo lato critico. In questo caso, il punto più delicato è evidente: se il 60% del punteggio dipende dalla valutazione del superiore, il sistema espone i candidati al rischio di favoritismi, clientelismi o valutazioni influenzate da fattori non professionali. È un rischio che i critici della riforma sottolineano con forza.

La risposta del governo è che i meccanismi di valutazione saranno strutturati e documentati, non lasciati alla totale discrezionalità del singolo dirigente valutatore. Ma i dettagli operativi su come questa strutturazione verrà garantita restano ancora da chiarire nella fase applicativa. Molto dipenderà dalla qualità dei sistemi di performance management che le singole amministrazioni riusciranno a mettere in campo.

È un punto cruciale: senza strumenti di misurazione oggettivi e trasparenti, il rischio è che la “pagella del capo” diventi uno strumento di cooptazione piuttosto che di selezione meritocratica. Le organizzazioni sindacali del pubblico impiego hanno già sollevato questa preoccupazione, chiedendo garanzie precise sui criteri di valutazione e sui meccanismi di ricorso.

Chi è coinvolto e da quando si applica

I decreti attuativi approvati dal Consiglio dei ministri riguardano la dirigenza di seconda fascia della pubblica amministrazione statale. Si tratta del livello dirigenziale più diffuso nella PA centrale: i responsabili di uffici, divisioni e strutture operative che costituiscono l’ossatura amministrativa dei ministeri e degli enti pubblici nazionali.

I tempi di applicazione concreta dipenderanno dall’entrata in vigore dei decreti e dall’adeguamento delle procedure interne delle singole amministrazioni. Chi lavora nella PA e punta a una promozione dirigenziale deve monitorare con attenzione le comunicazioni ufficiali del proprio ente, perché le prime selezioni basate sul nuovo sistema potrebbero aprirsi già nel corso del 2027. Per chi è già in posizione di funzionario con esperienza consolidata, vale la pena verificare se la propria amministrazione rientra nel perimetro applicativo e iniziare a costruire una documentazione solida delle proprie performance, perché sarà proprio quella a fare la differenza nel nuovo sistema di valutazione. Puoi trovare aggiornamenti ufficiali sulla riforma sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.