Dal 1° dicembre 2026 il mercato europeo dell’auto cambia le proprie regole sull’import di veicoli ibridi. La Commissione europea ha adottato il Regolamento 2026/2614, che introduce quote all’importazione di auto ibride da paesi terzi — tra cui Cina, Giappone, Turchia e Regno Unito. Per i consumatori italiani che stanno valutando un acquisto, è fondamentale capire cosa cambierà concretamente, a partire da domani, sia sul fronte delle restrizioni comunitarie sia su quello delle agevolazioni fiscali nazionali, come l’esenzione dal bollo per le auto ibride limiti import ue che rientrano nei parametri di potenza previsti dalla normativa vigente.

Cosa prevede il Regolamento 2026/2614 della Commissione europea

La misura è classificata come misura di salvaguardia provvisoria e resterà in vigore per 200 giorni, dal 1° dicembre 2026 fino al 18 giugno 2027. Non si tratta di un divieto assoluto all’importazione, ma di un sistema di quote contingentate: una volta esaurita la quota assegnata a ciascun paese fornitore, ulteriori importazioni di quei veicoli saranno vietate per tutta la durata del periodo.

Il provvedimento riguarda i veicoli ibridi nuovi fino a nove posti a sedere (conducente incluso) e copre tre categorie distinte:

Mild hybrid (ibrido leggero, con supporto elettrico parziale)

(ibrido leggero, con supporto elettrico parziale) Full hybrid (ibrido completo, con motore elettrico autonomo a bassa velocità)

(ibrido completo, con motore elettrico autonomo a bassa velocità) Plug-in hybrid (PHEV, ossia ibrido ricaricabile dalla rete elettrica)

Tra i paesi soggetti alle quote figura in primo luogo la Cina, alla quale è assegnata una quota di 86.301 veicoli nel primo periodo di applicazione. Le quote specifiche per Giappone, Turchia e Regno Unito non sono ancora state rese pubbliche con dettaglio ufficiale verificabile.

Perché l’Ue interviene proprio ora sulle auto ibride

I dati alla base del provvedimento parlano chiaro. Le importazioni di veicoli ibridi verso l’Unione europea sono cresciute del 49% nel giro di pochi anni: si è passati da 957.965 veicoli nel 2023 a 1.423.691 unità nel periodo compreso tra luglio 2025 e giugno 2026. Una crescita che ha allarmato i produttori europei, già sotto pressione per la transizione verso l’elettrico.

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La logica delle misure di salvaguardia nel diritto commerciale europeo è quella di intervenire in modo temporaneo quando un’improvvisa impennata delle importazioni rischia di causare un pregiudizio grave all’industria comunitaria. I 200 giorni di validità del regolamento servono alla Commissione per condurre un’indagine approfondita e decidere se adottare misure definitive o lasciar scadere il contingentamento.

Per i concessionari e gli importatori, il meccanismo è semplice quanto perentorio: le auto ibride limiti import ue vengono monitorate in tempo reale attraverso le dogane. Quando la quota è esaurita, non è possibile sdoganare ulteriori unità dello stesso tipo provenienti da quel paese, indipendentemente dai contratti già stipulati.

L’esenzione dal bollo per le ibride fino a 80 kW: chi ne beneficia

Parallelamente alle nuove restrizioni comunitarie, rimane in vigore un beneficio fiscale importante per chi possiede o acquista un’auto ibrida in Italia. I veicoli con potenza omologata fino a 80 kW mantengono l’esenzione dal bollo auto. Questa agevolazione non è legata alle nuove norme sulle importazioni: si tratta di una misura fiscale nazionale preesistente, confermata anche nel contesto attuale.

Il parametro rilevante è la potenza omologata, non quella massima del motore termico o quella del motore elettrico preso singolarmente. Per verificare se la propria vettura rientra nella soglia degli 80 kW, è sufficiente controllare il libretto di circolazione alla voce corrispondente alla potenza del motore ibrido complessivo.

Chi acquista un’ibrida rientrante nei parametri non dovrà pagare il bollo, con un risparmio che può variare da alcune decine a diverse centinaia di euro l’anno a seconda della potenza e della regione di residenza. Vale la pena ricordare che le auto ibride limiti import ue non incidono su questo beneficio: l’esenzione dipende dalle caratteristiche tecniche del veicolo, non dal paese di produzione o di importazione.

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Cosa cambia per chi vuole comprare un’ibrida nei prossimi mesi

Per il consumatore finale, le conseguenze più immediate riguardano la disponibilità e i prezzi. Se le quote si esauriranno rapidamente — scenario plausibile considerata la domanda elevata di ibridi cinesi e giapponesi — alcuni modelli potrebbero diventare temporaneamente non disponibili sul mercato europeo o subire rincari dovuti alla scarsità.

Chi sta valutando l’acquisto di un’auto ibrida importata da uno dei paesi soggetti a quota ha sostanzialmente due strade:

Accelerare l’acquisto entro i prossimi giorni, prima che le quote vengano assorbite dal mercato

Orientarsi verso modelli prodotti all’interno dell’Unione europea, non soggetti alle restrizioni del Regolamento 2026/2614

Per i veicoli già immatricolati e circolanti in Italia, le nuove regole sulle auto ibride limiti import ue non producono alcun effetto retroattivo. Chi possiede già un’ibrida con potenza fino a 80 kW continuerà a beneficiare dell’esenzione dal bollo senza alcuna modifica.

Per approfondire la normativa comunitaria in materia di misure di salvaguardia, è possibile consultare il portale EUR-Lex della Commissione europea, dove i regolamenti vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in tutte le lingue ufficiali, italiano incluso.

Il quadro normativo resterà in evoluzione per tutta la durata dei 200 giorni: la Commissione potrebbe confermare, modificare o abbandonare le misure alla loro scadenza del 18 giugno 2027. Chi opera nel settore — importatori, concessionari, flotte aziendali — farà bene a monitorare gli aggiornamenti ufficiali, perché le decisioni definitive potrebbero ridisegnare in modo strutturale il mercato europeo delle auto ibride nei prossimi anni.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.