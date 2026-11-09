La Manovra 2027 porta una novità concreta per chi lavora con partita IVA e ha figli piccoli da accudire: un voucher mensile destinato a coprire i costi di baby-sitter e asilo nido, pensato come alternativa al congedo parentale. Il bonus baby sitter autonomi 500 euro — che in determinate condizioni può arrivare fino a 1.500 euro al mese — risponde a un’esigenza reale e spesso ignorata dalle politiche di welfare: i lavoratori autonomi, a differenza dei dipendenti, non possono semplicemente “assentarsi” dal lavoro senza perdere clienti, commesse o continuità reddituale. Questo strumento prova a colmare almeno in parte quella disparità.

Cosa prevede il voucher per autonomi nella legge di bilancio 2027

La misura è inserita nel pacchetto di rafforzamento del congedo parentale contenuto nella legge di bilancio 2027. Il meccanismo è semplice nella struttura: ai lavoratori autonomi e ai titolari di partita IVA viene riconosciuto un voucher mensile da utilizzare per pagare una baby-sitter oppure per coprire le rette di un asilo nido. Il beneficio ha una durata di tre mesi, per un totale massimo che, nelle condizioni più favorevoli, può raggiungere i 4.500 euro complessivi.

Il punto di partenza è un importo base di 500 euro al mese, ma la cifra può salire fino a 1.500 euro mensili a seconda dei requisiti del richiedente — anche se i criteri precisi di modulazione sono ancora in corso di definizione attuativa. In ogni caso, si tratta di un sostegno economico diretto, non di una detrazione fiscale da recuperare in dichiarazione: il voucher è spendibile nell’immediato, il che lo rende particolarmente utile per chi deve gestire la liquidità mese per mese.

Perché è pensato come alternativa al congedo parentale

Per capire la logica del bonus, bisogna partire da un dato strutturale. I lavoratori dipendenti, quando nasce un figlio, possono accedere al congedo parentale e ricevere un’indennità dall’INPS per i mesi di astensione dal lavoro. I lavoratori autonomi — artigiani, professionisti, freelance, commercianti — hanno accesso a forme di congedo molto più limitate, spesso con indennità ridotte e soprattutto con l’impossibilità pratica di fermare la propria attività senza conseguenze economiche gravi.

Il voucher per baby-sitter e nido nasce proprio come strumento compensativo: invece di stare a casa, il lavoratore autonomo può continuare la propria attività e utilizzare il contributo statale per delegare la cura del figlio a un professionista o a una struttura accreditata. È una logica diversa rispetto al congedo — non si tratta di “comprare tempo libero”, ma di finanziare una soluzione di cura esterna che permette al genitore autonomo di non interrompere il lavoro.

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Questo significa anche che le due misure — congedo parentale e voucher baby-sitter — sono alternative tra loro, non cumulabili. Chi sceglie il voucher rinuncia al congedo per quel periodo, e viceversa. È un elemento da tenere presente nella pianificazione, soprattutto nei mesi immediatamente successivi alla nascita o all’adozione.

Chi può accedere al bonus e cosa non è ancora definito

Il perimetro dei beneficiari indicato dalla Manovra 2027 riguarda i lavoratori autonomi e i titolari di partita IVA. Rientrano quindi, in linea di principio, liberi professionisti iscritti a casse previdenziali private, artigiani e commercianti iscritti alla gestione INPS, lavoratori autonomi in gestione separata, e più in generale chiunque eserciti un’attività in forma autonoma senza vincolo di subordinazione.

Restano però ancora da chiarire alcuni aspetti applicativi importanti:

I limiti di reddito : è probabile che vengano introdotte soglie ISEE o di reddito da lavoro autonomo per circoscrivere la platea, ma la norma non ha ancora definito questi parametri in modo vincolante.

: è probabile che vengano introdotte soglie ISEE o di reddito da lavoro autonomo per circoscrivere la platea, ma la norma non ha ancora definito questi parametri in modo vincolante. Le incompatibilità specifiche : oltre all’alternativa con il congedo parentale, potrebbero esserci limitazioni legate ad altri bonus o agevolazioni già percepite per la stessa finalità.

: oltre all’alternativa con il congedo parentale, potrebbero esserci limitazioni legate ad altri bonus o agevolazioni già percepite per la stessa finalità. Le modalità di erogazione: se il voucher sarà gestito direttamente dall’INPS, attraverso un portale dedicato, o tramite CAF e patronati, è ancora oggetto di definizione nei decreti attuativi.

È ragionevole aspettarsi che, come avvenuto per misure analoghe negli anni precedenti, le istruzioni operative arrivino con una circolare INPS nei primi mesi del 2027, dopo l’approvazione definitiva della legge di bilancio.

Quando conviene scegliere il voucher rispetto al congedo

La scelta tra voucher e congedo parentale non è automatica: dipende dalla situazione concreta del lavoratore autonomo. Ci sono alcune variabili chiave da considerare.

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Il voucher conviene in modo evidente quando il reddito mensile da lavoro autonomo supera significativamente l’indennità di congedo che si percepirebbe dall’INPS o dalla propria cassa previdenziale. In quel caso, fermarsi costa più di quanto si guadagna dall’indennità, e il voucher permette di mantenere l’attività attiva coprendo nel frattempo i costi di cura.

Al contrario, per chi ha un’attività con redditi variabili o stagionali — e si trova in un periodo di bassa intensità lavorativa — il congedo parentale potrebbe risultare più conveniente, perché garantisce un’entrata fissa senza la necessità di organizzare e pagare un servizio di cura esterno.

Un altro elemento da valutare è la tipologia di cura disponibile: il voucher copre sia la baby-sitter che la retta del nido, ma è necessario che il servizio sia erogato da soggetti riconosciuti. Usare il bonus per una baby-sitter “in nero” non è possibile: il pagamento deve essere tracciabile e riferito a un rapporto di lavoro regolare o a una struttura autorizzata.

Come prepararsi prima che il bonus diventi operativo

La legge di bilancio 2027 è in fase di discussione parlamentare in questi giorni. L’approvazione definitiva è attesa entro fine anno, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2027. Per chi ha un figlio nato o previsto nei prossimi mesi, è utile iniziare a raccogliere la documentazione che tipicamente viene richiesta per misure simili:

Certificato di nascita o di adozione del figlio

Documentazione dell’attività autonoma (partita IVA attiva, iscrizione alla cassa previdenziale di riferimento)

ISEE aggiornato, che quasi certamente sarà richiesto

Contratto o ricevute relative al servizio di baby-sitter o alla retta del nido

Per restare aggiornati sulle istruzioni operative, il riferimento ufficiale sarà il sito istituzionale dell’INPS, dove verranno pubblicate le circolari attuative non appena la norma sarà operativa.

Per i lavoratori autonomi con figli piccoli, il voucher della Manovra 2027 rappresenta uno strumento concreto — non una promessa vaga — che per la prima volta riconosce in modo esplicito la specificità della loro condizione. Tre mesi di supporto economico non risolvono tutto, ma possono fare la differenza nei momenti più intensi della cura nei primissimi anni di vita di un bambino, quando la pressione su chi lavora in proprio è spesso al massimo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.