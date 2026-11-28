Quando un condomino smette di pagare le spese condominiali, il problema ricade inevitabilmente sugli altri proprietari. Per tamponare i buchi di cassa, molte assemblee hanno provato a istituire un fondo morosità condominio, chiedendo ai condòmini virtuosi di anticipare le somme non versate dai morosi. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28134 del 30 ottobre 2026, ha stabilito con chiarezza che questa pratica non è legittima se approvata a semplice maggioranza: serve il consenso di tutti.

Che cos’è il fondo cassa morosi e perché divide le assemblee

Il fondo cassa morosi — chiamato anche fondo morosità — è uno strumento con cui un condominio cerca di garantire la continuità dei pagamenti verso fornitori e amministratori anche quando uno o più proprietari non versano la propria quota. L’idea, in sé, risponde a un’esigenza concreta: l’amministratore ha obblighi verso terzi — imprese di pulizia, gestori dell’energia, ditte di manutenzione — e non può bloccare i servizi ogni volta che qualcuno è inadempiente.

Il meccanismo funziona così: l’assemblea delibera la creazione di un fondo, chiede ai condòmini in regola di versare una somma aggiuntiva rispetto alle normali spese, e utilizza quel denaro per coprire le quote mancanti dei morosi. In teoria, il condomino moroso dovrebbe poi rimborsare il fondo una volta saldato il debito. In pratica, però, chi paga regolarmente si trova a finanziare chi non lo fa, senza averlo scelto liberamente.

Questa asimmetria ha generato contenziosi in tutta Italia. Molte assemblee hanno cercato di approvare il fondo con la maggioranza ordinaria, come si fa per le spese di ordinaria amministrazione. La Cassazione ha ora chiuso questa strada.

La sentenza n. 28134/2026: cosa ha deciso la Cassazione

Con la sentenza n. 28134 del 30 ottobre 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’assemblea condominiale non può creare un fondo cassa morosi a maggioranza. La decisione riguarda direttamente le delibere con cui un condominio aveva chiesto ai soli condòmini in regola di contribuire al fondo morosità, escludendo — paradossalmente — proprio i morosi dalla votazione o comunque approvando la misura senza il loro assenso.

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Il principio enunciato dalla Corte è netto: per costituire un fondo morosità condominio è richiesto il consenso unanime di tutti i condòmini, non la semplice maggioranza. Questo significa che anche un solo voto contrario è sufficiente a rendere illegittima la delibera.

La Cassazione non ha inventato un principio nuovo: ha confermato e rafforzato quanto già discendeva dalla legge n. 220/2012, la riforma del condominio che ha ridisegnato le regole sulla gestione delle spese e dei fondi speciali. Da quella riforma in poi, la costituzione di un fondo cassa per morosità richiede l’approvazione di tutti i condomini. La sentenza del 30 ottobre 2026 rappresenta però un punto fermo giurisprudenziale che chiude definitivamente il dibattito su eventuali interpretazioni più permissive.

Il nodo dell’unanimità: perché la maggioranza non basta

Capire perché sia necessaria l’unanimità richiede un passo indietro sulla natura stessa del fondo. Quando l’assemblea delibera le spese ordinarie — pulizie, luce delle scale, manutenzione dell’ascensore — ciascun condòmino è tenuto a pagare la propria quota in base ai millesimi. Quella quota corrisponde a un servizio che effettivamente riceve o a una spesa che il condominio sostiene nell’interesse comune.

Il fondo morosità è diverso. Non copre una spesa comune nell’interesse di tutti: copre il debito di un singolo con denaro di un altro. Si tratta, in sostanza, di un’anticipazione forzata a favore di chi è inadempiente. Imporre questa anticipazione con la maggioranza significherebbe costringere chi è in regola a sobbarcarsi un onere aggiuntivo senza il proprio consenso esplicito.

Ecco perché l’unanimità non è un formalismo burocratico, ma una garanzia sostanziale: ogni condòmino deve poter scegliere liberamente se aderire a questo meccanismo di solidarietà interna.

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Cosa cambia per i condòmini in regola

La sentenza produce effetti pratici immediati su chi si trova già in una situazione simile o teme di trovarsi. I punti essenziali da tenere presenti sono:

Le delibere già approvate a maggioranza per costituire un fondo morosità sono impugnabili davanti al tribunale, in quanto adottate in violazione del principio dell’unanimità.

per costituire un fondo morosità sono impugnabili davanti al tribunale, in quanto adottate in violazione del principio dell’unanimità. Chi ha già versato somme in esecuzione di una delibera illegittima può valutare l’azione di ripetizione di quanto indebitamente pagato, con l’assistenza di un legale specializzato in diritto condominiale.

in esecuzione di una delibera illegittima può valutare l’azione di ripetizione di quanto indebitamente pagato, con l’assistenza di un legale specializzato in diritto condominiale. Le future assemblee non possono più mettere ai voti la costituzione di un fondo morosità come se fosse una delibera ordinaria: serve che tutti i presenti e assenti votino a favore, o almeno che nessuno si opponga.

non possono più mettere ai voti la costituzione di un fondo morosità come se fosse una delibera ordinaria: serve che tutti i presenti e assenti votino a favore, o almeno che nessuno si opponga. Il dissenso di un singolo condòmino — anche quello con la quota millesimale più bassa — è sufficiente a bloccare la costituzione del fondo.

Le strade alternative per gestire la morosità in condominio

La sentenza non lascia i condomini senza strumenti. Semplicemente, chiarisce che il fondo morosità condominio non può essere imposto: deve essere scelto all’unanimità. Se l’accordo non si raggiunge, esistono altri percorsi.

L’amministratore ha l’obbligo, ai sensi del Codice Civile, di agire legalmente contro il condòmino moroso. Può ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo anche in presenza di opposizione, e procedere con il pignoramento. Questa via è più lunga, ma non richiede che gli altri condòmini anticipino nulla.

In alternativa, i condòmini possono decidere — questa volta all’unanimità — di costituire un fondo morosità come strumento volontario e condiviso, stabilendo anche le condizioni di rimborso da parte del moroso una volta recuperato il credito. Se tutti sono d’accordo, lo strumento è pienamente legittimo.

Per approfondire il testo integrale dell’orientamento giurisprudenziale e le sue implicazioni pratiche, è utile consultare la fonte Altalex sull’unanimità richiesta per il fondo cassa morosi, che ricostruisce il quadro normativo dalla legge n. 220/2012 in poi.

La sentenza n. 28134/2026 della Cassazione non risolve il problema della morosità condominiale — che resta una delle questioni più spinose nella gestione degli immobili in comunione — ma fissa un limite chiaro: la solidarietà tra condòmini non si può imporre con un voto di maggioranza, deve nascere da una scelta condivisa. Chi riceve una convocazione di assemblea con all’ordine del giorno la costituzione di un simile fondo ha ora una base giuridica solida per opporsi, se non intende aderire.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.