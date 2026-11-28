Comprare casa con le agevolazioni fiscali riservate alla prima abitazione è uno degli strumenti più utilizzati da chi acquista un immobile in Italia, ma per non perdere i benefici ottenuti al momento del rogito occorre rispettare un obbligo preciso: trasferire la residenza entro un termine stabilito dalla legge. La questione dell’agevolazione prima casa residenza è tornata al centro dell’attenzione giurisprudenziale con l’Ordinanza n. 24488 del 10 agosto 2023 della Sezione 5 della Corte di Cassazione, che ha ribadito in modo netto la natura perentoria di questo termine. Non si tratta di una scadenza orientativa o di un semplice invito: è un vincolo tassativo, e superarlo significa perdere tutto.

La regola di base: 18 mesi dal rogito per trasferire la residenza

Il meccanismo è semplice da enunciare, anche se spesso sottovalutato nella pratica. Chi acquista un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa — che si traducono in un’imposta di registro ridotta o in un’IVA agevolata — si impegna formalmente, nell’atto notarile, a trasferire la propria residenza anagrafica nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato. Questo trasferimento deve avvenire entro 18 mesi dalla data del rogito.

Il punto critico, chiarito dalla Cassazione, riguarda la natura giuridica di questo termine. Nella prassi, alcuni contribuenti avevano sostenuto che si trattasse di un termine ordinatorio, cioè indicativo, superabile con una giustificazione valida o con la dimostrazione di buona fede. La Suprema Corte ha respinto questa interpretazione in modo deciso: il termine è perentorio, il che significa che la sua scadenza produce effetti automatici e definitivi, indipendentemente dalle intenzioni del compratore.

In concreto: se il rogito viene firmato il 1° marzo di un anno, il contribuente deve risultare residente nel Comune dell’immobile entro il 1° settembre del diciottesimo mese successivo. Un giorno di ritardo è sufficiente a far scattare la decadenza dall’agevolazione.

Cosa comporta la perdita dell’agevolazione prima casa per mancato cambio di residenza

Le conseguenze del mancato rispetto del termine non sono marginali. Decadere dall’agevolazione prima casa significa che il Fisco procede al recupero della differenza tra le imposte effettivamente pagate al momento dell’acquisto — quelle agevolate — e quelle che sarebbero state dovute in assenza di agevolazione, cioè le aliquote ordinarie.

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A questo si aggiungono gli interessi maturati nel periodo e una sanzione. Il carico complessivo può essere significativo, soprattutto su acquisti di importo elevato, perché la differenza tra aliquota agevolata e aliquota ordinaria sull’imposta di registro può essere sostanziale. Chi ha acquistato da un costruttore con IVA al 4% invece del 10% (o del 22% per gli immobili di lusso) si trova a dover colmare un divario ancora più ampio.

L’Agenzia delle Entrate ha il potere di accertare la decadenza e di emettere un avviso di liquidazione. Il contribuente può impugnare l’atto, ma — come chiarito dalla Cassazione — non può fare leva sul semplice ritardo motivato da circostanze personali per evitare le conseguenze, proprio perché il termine è perentorio e non ammette deroghe discrezionali.

Il significato pratico della sentenza della Cassazione

L’Ordinanza 24488/2023 della Corte di Cassazione non introduce una regola nuova, ma ne rafforza l’interpretazione. Prima di questa pronuncia, esisteva un margine di incertezza su quanto spazio avessero i giudici di merito nel valutare le circostanze del singolo caso. La Cassazione ha chiuso questo spazio: il giudice non può sostituire la propria valutazione alla previsione normativa, né il contribuente può invocare l’equità per ottenere una proroga di fatto.

Questo ha implicazioni pratiche immediate per chi si trova in una situazione di ritardo o di difficoltà nel completare il trasferimento anagrafico. Aspettare e sperare che la situazione si risolva da sola, o che l’Agenzia delle Entrate non effettui i controlli, è una strategia rischiosa. I controlli incrociati tra dati catastali, registri anagrafici e dichiarazioni fiscali sono strumenti ordinari dell’amministrazione finanziaria.

Vale anche la pena ricordare che la giurisprudenza ha affrontato il tema della vendita infraquinquennale dell’immobile acquistato con agevolazioni: la Sentenza 5016/2026 ha toccato profili connessi, confermando che il quadro normativo sulle agevolazioni prima casa è oggetto di costante attenzione da parte dei giudici di legittimità. La coerenza tra gli impegni dichiarati al rogito e i comportamenti successivi del contribuente è monitorata nel tempo, non solo nei diciotto mesi successivi all’acquisto.

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Come gestire il cambio di residenza per non perdere l’agevolazione prima casa residenza

Dal punto di vista operativo, chi ha appena acquistato o si appresta ad acquistare con le agevolazioni prima casa deve tenere a mente alcuni passaggi fondamentali:

Calcolare con precisione la scadenza : i 18 mesi decorrono dalla data dell’atto notarile, non dalla data di consegna delle chiavi o dall’inizio dei lavori di ristrutturazione.

: i 18 mesi decorrono dalla data dell’atto notarile, non dalla data di consegna delle chiavi o dall’inizio dei lavori di ristrutturazione. Presentare la dichiarazione di cambio di residenza per tempo : la richiesta va presentata all’ufficio anagrafe del Comune in cui si trova l’immobile. I Comuni hanno un termine per completare la procedura, quindi è opportuno non aspettare l’ultimo momento.

: la richiesta va presentata all’ufficio anagrafe del Comune in cui si trova l’immobile. I Comuni hanno un termine per completare la procedura, quindi è opportuno non aspettare l’ultimo momento. Conservare la documentazione : ricevute di presentazione della domanda, comunicazioni del Comune, estratti anagrafici sono prove utili in caso di contestazione.

: ricevute di presentazione della domanda, comunicazioni del Comune, estratti anagrafici sono prove utili in caso di contestazione. Non confondere il Comune di residenza con l’indirizzo dell’immobile: l’obbligo riguarda il Comune, non necessariamente l’indirizzo esatto dell’immobile acquistato. Chi acquista in un Comune in cui già risiede non deve trasferirsi, ma deve verificare che la residenza risulti effettivamente in quel Comune già alla data del rogito.

Un caso frequente di difficoltà è quello di chi acquista un immobile da ristrutturare e non riesce a renderlo abitabile entro i diciotto mesi. In queste situazioni, la norma non prevede proroghe automatiche legate allo stato dei lavori. Pianificare l’acquisto tenendo conto dei tempi realistici di cantiere è quindi essenziale, anche perché un ritardo nei lavori non esonera dall’obbligo anagrafico.

Il nodo della data rilevante: quando si considera rispettato il termine

Un punto su cui la giurisprudenza ha ragionato riguarda quale momento esatto sia rilevante ai fini del rispetto del termine: la data di presentazione della domanda di cambio di residenza o la data in cui il trasferimento viene completato dall’anagrafe?

La questione non è banale, perché i Comuni hanno tempi variabili per processare le richieste. In linea di principio, la presentazione della domanda entro i diciotto mesi costituisce un elemento rilevante, ma la posizione non è uniforme in tutta la giurisprudenza. Per questo motivo, affidarsi alla data di presentazione come unica garanzia è rischioso: è preferibile avviare la procedura con largo anticipo rispetto alla scadenza, così da avere il trasferimento completato — e non solo richiesto — nei termini.

Chi si trova a ridosso della scadenza dei diciotto mesi senza aver ancora avviato la pratica anagrafica deve muoversi immediatamente, rivolgendosi all’ufficio anagrafe del Comune competente e, se necessario, consultando un professionista fiscale per valutare se esistano margini di intervento prima che la decadenza diventi definitiva. Aspettare l’avviso di accertamento è sempre la scelta più costosa.

Il messaggio della Corte di Cassazione è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni creative: il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza nell’ambito dell’agevolazione prima casa è tassativo, e rispettarlo è l’unico modo per mantenere i benefici fiscali ottenuti al momento dell’acquisto. Per approfondire il testo dell’ordinanza, è possibile consultare il portale della giurisprudenza tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.