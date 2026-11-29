Ogni anno, il 31 ottobre, la giornata mondiale del risparmio riaccende il dibattito su come le famiglie italiane gestiscono il proprio denaro. Nel 2026, il dato che colpisce di più è la cifra complessiva: la ricchezza finanziaria degli italiani ha sfiorato i 6.500 miliardi di euro, un record storico che fotografa un Paese che risparmia ancora, ma in modo profondamente diverso rispetto al passato. Meno soldi fermi sul conto corrente, più investimenti in azioni, fondi e polizze. Il cambiamento è strutturale, non congiunturale.

Una ricorrenza nata a Milano più di cent’anni fa

Non tutti sanno che la giornata mondiale del risparmio ha radici italiane. Fu istituita nel 1924, proprio a Milano, durante un Congresso internazionale del risparmio, su proposta del professor Ravizza. Da allora, il 31 ottobre è diventato un appuntamento fisso in molti Paesi, un momento in cui banche, istituzioni e media fanno il punto sulle abitudini finanziarie delle famiglie.

In Italia, la ricorrenza ha sempre avuto un peso simbolico particolare. Gli italiani sono storicamente tra i maggiori risparmiatori d’Europa: la propensione al risparmio è radicata nella cultura, tramandata di generazione in generazione. Quello che cambia, anno dopo anno, è dove e come quel risparmio viene allocato.

Sei anni, milleseicento miliardi in più

I dati elaborati dalla FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani) nel luglio 2026 sono inequivocabili. Tra il 2020 e il 2026, la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane è cresciuta di oltre 1.600 miliardi di euro, con un incremento del +35%. Nel solo 2025, l’aumento è stato di 446 miliardi di euro.

Si tratta di una progressione che non ha precedenti nell’era contemporanea. Non è il frutto di un singolo anno eccezionale, ma di una tendenza sostenuta che ha attraversato la pandemia, i rialzi dei tassi d’interesse e le turbolenze geopolitiche. Le famiglie italiane hanno continuato ad accumulare, adattando le proprie scelte agli strumenti disponibili.

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Guardando la composizione di questo patrimonio, emerge con chiarezza la direzione del cambiamento:

Le azioni hanno registrato un incremento di 293 miliardi di euro nell’ultimo anno, la voce di crescita più rilevante in assoluto.

hanno registrato un incremento di nell’ultimo anno, la voce di crescita più rilevante in assoluto. I fondi comuni di investimento sono cresciuti di 58 miliardi di euro .

sono cresciuti di . Le polizze assicurative hanno aggiunto 46 miliardi di euro .

hanno aggiunto . I titoli (obbligazioni e titoli di Stato) hanno contribuito con 28 miliardi di euro.

Ogni voce racconta una storia diversa, ma tutte convergono verso lo stesso messaggio: gli italiani stanno spostando il risparmio dalla liquidità passiva verso strumenti che producono rendimento.

La liquidità non scompare, ma pesa meno

La liquidità depositata sui conti correnti rimane una componente significativa: supera ancora 1.600 miliardi di euro. Una cifra enorme in valore assoluto. Il punto, però, è che in termini percentuali rappresenta una quota sempre più piccola del totale. Anni fa, tenere i soldi sul conto era la norma; oggi è sempre più una scelta residuale, spesso motivata da esigenze di liquidità immediata piuttosto che da una vera strategia di risparmio.

Questo spostamento ha una spiegazione precisa. Quando i tassi d’interesse erano vicini allo zero, il conto corrente non costava nulla in termini di opportunità mancata. Con il rialzo dei tassi avvenuto a partire dal 2022, tenere grandi somme ferme è diventato un costo reale, visibile nel confronto con i rendimenti offerti dai titoli di Stato, dai fondi monetari o dai conti deposito vincolati. Le famiglie più attente hanno reagito di conseguenza.

Il digitale come abilitatore, non come fine

Uno dei cambiamenti meno visibili ma più profondi riguarda gli strumenti con cui gli italiani gestiscono i propri risparmi. Le piattaforme di investimento digitali, le app bancarie evolute e i servizi di robo-advisory hanno abbassato la soglia d’accesso a prodotti che un tempo richiedevano un consulente fisico e capitali minimi elevati.

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Oggi è possibile aprire un piano di accumulo in fondi comuni con pochi euro al mese, monitorare un portafoglio diversificato direttamente dallo smartphone, o acquistare titoli di Stato senza passare da uno sportello. Questo non significa che tutti gli italiani siano diventati investitori sofisticati, ma che la tecnologia ha reso più facile fare qualcosa di più intelligente con i propri risparmi rispetto a lasciarli inattivi.

Il digitale, in questo senso, è un abilitatore. Non cambia la cultura del risparmio, ma ne amplifica le possibilità. Chi prima non investiva per mancanza di accesso o di informazioni, oggi ha strumenti concreti a disposizione.

Cosa fare con i propri risparmi oggi

La fotografia scattata in occasione della giornata mondiale del risparmio 2026 offre spunti pratici per chiunque voglia rivedere la propria situazione finanziaria. Alcune indicazioni di carattere generale, valide indipendentemente dalla dimensione del patrimonio:

Verifica quanto tieni sul conto corrente : se la somma supera di molto le spese dei prossimi sei mesi, probabilmente stai rinunciando a un rendimento accessibile.

: se la somma supera di molto le spese dei prossimi sei mesi, probabilmente stai rinunciando a un rendimento accessibile. Valuta strumenti a capitale garantito o a basso rischio : i titoli di Stato italiani e i conti deposito vincolati sono accessibili anche a chi non ha esperienza di investimento.

: i titoli di Stato italiani e i conti deposito vincolati sono accessibili anche a chi non ha esperienza di investimento. Considera un piano di accumulo : versamenti periodici in fondi comuni permettono di investire gradualmente, riducendo il rischio legato alla volatilità dei mercati.

: versamenti periodici in fondi comuni permettono di investire gradualmente, riducendo il rischio legato alla volatilità dei mercati. Informati sulle polizze vita a contenuto finanziario: in certi contesti fiscali e successori offrono vantaggi che vanno oltre il semplice rendimento.

Per approfondire la storia e il significato della ricorrenza, QuiFinanza ha pubblicato un’analisi completa che ripercorre le origini della giornata e i trend attuali.

Il quadro che emerge dal 2026 è quello di un Paese che ha imparato, almeno in parte, a far lavorare i propri soldi. I 6.500 miliardi di euro di ricchezza finanziaria non sono un numero astratto: sono il risultato di scelte quotidiane, di rinunce e di una cultura del risparmio che resiste. La sfida, adesso, è trasformare quella ricchezza accumulata in benessere concreto, evitando che rimanga congelata in liquidità improduttiva quando gli strumenti per farla crescere sono più accessibili che mai.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.