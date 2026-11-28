Quante volte ti sei chiesto se è possibile controllare i dati catastali di un immobile — anche quello di qualcun altro — senza spendere un euro e senza muoverti dall’ufficio? La risposta è sì: l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione servizi digitali che consentono di ottenere visure catastali gratis online, verificare la cancellazione di ipoteche e consultare informazioni sugli immobili partendo semplicemente dal codice fiscale del proprietario. Una possibilità che riguarda chiunque debba comprare casa, fare una due diligence su un’eredità, o semplicemente capire la situazione patrimoniale di un bene.

Cosa sono le visure catastali e perché consultarle

La visura catastale è il documento che riassume le caratteristiche tecniche e fiscali di un immobile registrato nel Catasto italiano. Contiene informazioni come la categoria catastale, la classe, la consistenza, la rendita catastale e i dati identificativi dell’unità immobiliare (foglio, particella, subalterno). È uno strumento fondamentale in almeno tre situazioni concrete:

Compravendita immobiliare : prima di firmare un compromesso, è prudente verificare che i dati catastali corrispondano allo stato reale dell’immobile.

: prima di firmare un compromesso, è prudente verificare che i dati catastali corrispondano allo stato reale dell’immobile. Successione ereditaria : chi eredita un bene ha bisogno di conoscere la situazione catastale per procedere con le pratiche notarili e fiscali.

: chi eredita un bene ha bisogno di conoscere la situazione catastale per procedere con le pratiche notarili e fiscali. Controllo su immobili altrui: un creditore, un inquilino o semplicemente un cittadino curioso può avere interesse legittimo a verificare i dati di un bene intestato a un terzo.

La buona notizia è che il Catasto italiano è un registro pubblico: i dati in esso contenuti non sono riservati, e chiunque può accedervi nei modi previsti dalla legge.

Come ottenere visure catastali gratis online con l’Agenzia delle Entrate

Il portale dell’Agenzia delle Entrate consente di richiedere visure catastali in modo completamente gratuito, senza recarsi allo sportello. Per accedere al servizio è necessario disporre di credenziali digitali: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta autenticati, si accede all’area riservata del portale e da lì ai servizi catastali.

La procedura di ricerca funziona in due modi principali:

Per soggetto: si inserisce il codice fiscale della persona fisica o giuridica intestataria dell’immobile. Il sistema restituisce l’elenco degli immobili a lei intestati, con i relativi dati catastali. Per immobile: si inseriscono le coordinate catastali (comune, foglio, particella e, se disponibile, subalterno). Utile quando si conosce già l’indirizzo o i riferimenti dell’unità immobiliare.

Il risultato è una visura in formato digitale, consultabile direttamente a schermo o scaricabile. Non è previsto alcun costo per questo tipo di consultazione effettuata online in autonomia.

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Immobili di terzi: cosa si può vedere e cosa no

Uno degli aspetti meno noti — e più utili — di questi servizi è la possibilità di consultare visure catastali gratis online anche su immobili intestati a terzi. Partendo dal codice fiscale di un’altra persona, è possibile ottenere informazioni sugli immobili a lei intestati nel Catasto. Questo è legittimo perché i dati catastali hanno natura pubblica.

È importante, però, distinguere tra ciò che il Catasto offre e ciò che rimane riservato. I dati catastali descrivono le caratteristiche tecniche e fiscali dell’immobile, non i rapporti contrattuali privati tra le parti. Informazioni come il prezzo di acquisto, i canoni di locazione pattuiti o eventuali accordi privati non figurano nel Catasto e non sono accessibili tramite questi servizi.

Per quanto riguarda le planimetrie catastali, la situazione è più articolata: la disponibilità online può variare a seconda della tipologia di immobile e dell’aggiornamento degli archivi digitali. Vale la pena verificare direttamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate la situazione specifica dell’immobile di interesse, tenendo presente che non tutte le planimetrie sono necessariamente consultabili in modalità remota.

La rendita catastale: a cosa serve e dove trovarla

La rendita catastale è il valore fiscale attribuito a un’unità immobiliare urbana. Non corrisponde al valore di mercato, ma è la base di calcolo per numerose imposte: l’IMU (Imposta Municipale Propria), l’imposta di registro nelle compravendite, le imposte ipotecarie e catastali nelle successioni e nelle donazioni.

Conoscere la rendita catastale di un immobile è essenziale per:

Stimare l’IMU dovuta prima di acquistare un secondo immobile.

Calcolare le imposte in sede di successione o donazione.

Verificare la coerenza tra la categoria catastale dichiarata e le caratteristiche reali dell’unità.

La rendita catastale è visibile direttamente nella visura catastale, quindi è accessibile con la stessa procedura descritta sopra, senza costi aggiuntivi.

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Verifica della cancellazione delle ipoteche

Oltre alle visure catastali, l’Agenzia delle Entrate consente di verificare online la cancellazione delle ipoteche iscritte su un immobile. Si tratta di un controllo cruciale in fase di acquisto: un’ipoteca non cancellata, anche se il mutuo è stato estinto, può gravare sull’immobile e creare problemi al nuovo proprietario.

Con la legge Bersani del 2007, l’estinzione del mutuo comporta la cancellazione automatica dell’ipoteca, senza necessità di un atto notarile. Tuttavia, verificare che questa cancellazione sia stata effettivamente registrata nei pubblici registri immobiliari è un passaggio che non andrebbe mai saltato prima del rogito.

Il servizio di consultazione dei registri immobiliari — che include le trascrizioni, le iscrizioni ipotecarie e le relative cancellazioni — è accessibile attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate, con le stesse credenziali digitali usate per le visure catastali. Anche in questo caso, la consultazione è gratuita per i privati che accedono in autonomia.

Accesso agli sportelli fisici: quando serve ancora

Nonostante la digitalizzazione avanzata, esistono situazioni in cui lo sportello fisico rimane la strada più efficace. Se hai bisogno di una visura catastale con firma digitale certificata dell’Agenzia delle Entrate — ad esempio per produrla in giudizio o per pratiche notarili particolari — potrebbe essere necessario richiederla allo sportello o tramite i canali ufficiali che prevedono l’autenticazione del documento.

Gli uffici provinciali dell’Agenzia delle Entrate — Territorio gestisce i servizi catastali e ipotecari — sono presenti in ogni capoluogo di provincia. Per evitare code, è sempre consigliabile prenotare l’appuntamento online attraverso il portale dedicato prima di presentarsi allo sportello.

Per chi preferisce operare interamente in digitale, il riferimento ufficiale per tutti questi servizi è la sezione dedicata del portale Agenzia delle Entrate — Visura catastale online, dove sono descritti i servizi disponibili e le modalità di accesso aggiornate.

In definitiva, prima di acquistare un immobile, accettare un’eredità o semplicemente fare chiarezza su una situazione patrimoniale, dedicare venti minuti al portale dell’Agenzia delle Entrate può evitare sorprese costose: i dati sono lì, pubblici e gratuiti, e ignorarli sarebbe un’occasione persa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.