Il tasso medio sui nuovi mutui ha raggiunto il 3,67%, il livello più alto da aprile 2024. Scopri l'impatto sulle scelte abitative e come cambia il mercato immobiliare.

Il tasso medio sui nuovi mutui ha raggiunto il 3,67%, il livello più alto registrato negli ultimi venti mesi, riportando l’asticella ai valori di aprile 2024. Per chi sta cercando casa in questo momento — o sta valutando se farlo — la domanda è concreta: quanto costa davvero accendere un mutuo oggi, e come sta cambiando il modo in cui le famiglie italiane si muovono sul mercato immobiliare? Il quadro che emerge dai dati sui mutui tassi 2024 e dalla traiettoria successiva racconta una storia fatta di adattamenti, rinunce e nuove strategie abitative.

Dove siamo arrivati: il rialzo della BCE e l’effetto sui tassi

Il contesto di partenza è chiaro. Il 10 settembre 2026, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha alzato i tre tassi di riferimento di 25 punti base, con effetto dal 16 settembre. Il tasso sui depositi è salito al 2,50%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,65% e quello sulla marginal lending facility al 2,90%. Una mossa che ha rimesso pressione su tutto il sistema del credito al consumo, mutui inclusi.

Il risultato, a novembre 2026, è un tasso medio sui nuovi mutui fermo al 3,67%. Nel dettaglio, i mutui a tasso fisso si attestano intorno al 3,62%, mentre quelli a tasso variabile si fermano al 2,94%. Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), che include anche spese accessorie e assicurazioni, si avvicina invece alla soglia psicologica del 4%, toccando il 3,96%.

Per capire quanto pesa questo livello, basta ricordare cosa è successo nel corso del 2024 e 2025. Dopo il picco di aprile 2024, i tassi avevano gradualmente ceduto terreno: a fine 2024 il tasso medio sui nuovi mutui per l’acquisto della casa era sceso fino al 3,1%, offrendo un momento di respiro alle famiglie. Quella finestra si è richiusa. Chi ha rimandato la decisione di comprare casa sperando in un ulteriore calo si trova ora di fronte a condizioni meno favorevoli.

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Quanto pesa in più sulla rata mensile

I numeri astratti diventano più comprensibili quando si traducono in euro sul conto corrente. I mutui a tasso variabile — che seguono più direttamente le decisioni della BCE — hanno già visto aumentare la rata mensile di quasi 30 euro rispetto ai periodi di maggiore distensione. Su un orizzonte di 20 o 25 anni, questa differenza si accumula in modo significativo.

Facciamo un esempio di calcolo. Su un mutuo da 200.000 euro a tasso fisso al 3,62% con durata di 25 anni, la rata mensile si aggira intorno ai 1.010 euro. Se il tasso fosse ancora al 3,1% — il livello di fine 2024 — la stessa rata scenderebbe a circa 960 euro. La differenza mensile è di 50 euro, ma su 25 anni si traduce in oltre 15.000 euro in più di interessi complessivi. Non una cifra trascurabile per una famiglia media.

Il tasso variabile al 2,94% può sembrare più conveniente nel breve periodo, ma porta con sé il rischio di ulteriori rialzi se la BCE dovesse continuare nella sua politica restrittiva. La scelta tra fisso e variabile, in questo contesto, non è mai stata così delicata.

Come cambia la ricerca della casa: adattamenti reali delle famiglie

L’impatto dei tassi non si misura solo sulle rate, ma anche sulle scelte abitative. I dati confermano che la quota di famiglie e privati che scelgono di accendere un mutuo per l’acquisto della prima casa tende a ridursi quando i tassi salgono. Questo non significa che il mercato si fermi, ma che si trasforma.

Alcune tendenze osservabili nel mercato attuale:

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Riduzione della metratura cercata : con un budget finanziabile più contenuto, molte famiglie riducono le aspettative sulla superficie dell’immobile, privilegiando soluzioni più compatte ma ben posizionate.

: con un budget finanziabile più contenuto, molte famiglie riducono le aspettative sulla superficie dell’immobile, privilegiando soluzioni più compatte ma ben posizionate. Spostamento verso zone periferiche o semi-centrali : il prezzo al metro quadro nelle aree centrali delle grandi città rimane fuori portata per chi ha una capacità di indebitamento ridotta. Le periferie ben collegate — o i comuni dell’hinterland — tornano a essere un’alternativa concreta.

: il prezzo al metro quadro nelle aree centrali delle grandi città rimane fuori portata per chi ha una capacità di indebitamento ridotta. Le periferie ben collegate — o i comuni dell’hinterland — tornano a essere un’alternativa concreta. Allungamento dei tempi di decisione : l’incertezza sui tassi porta molti potenziali acquirenti a rimandare, nella speranza di una nuova discesa. Questo comportamento, però, espone al rischio di perdere immobili interessanti o di trovarsi in una fase di prezzi ancora più alti.

: l’incertezza sui tassi porta molti potenziali acquirenti a rimandare, nella speranza di una nuova discesa. Questo comportamento, però, espone al rischio di perdere immobili interessanti o di trovarsi in una fase di prezzi ancora più alti. Maggiore attenzione alla portabilità del mutuo: chi ha già un mutuo in corso valuta con più attenzione la surroga, cioè il trasferimento del finanziamento a un altro istituto a condizioni migliori, anche se con tassi in risalita le opportunità si assottigliano.

Il confronto con il ciclo dei mutui tassi 2024 e cosa è cambiato

Il 2024 è stato un anno di transizione. Il picco di aprile 2024 al 3,67% aveva già messo sotto pressione le famiglie, ma la successiva discesa verso il 3,1% a fine anno aveva riacceso l’ottimismo. I volumi di nuove erogazioni avevano mostrato segnali di ripresa, e molti istituti avevano registrato un aumento delle richieste di mutuo nel secondo semestre dell’anno.

Oggi il mercato si trova in una posizione diversa: i tassi sono tornati ai massimi di venti mesi fa, ma il contesto macroeconomico è mutato. Le banche centrali si trovano a gestire un equilibrio difficile tra controllo dell’inflazione e sostegno alla crescita. Per chi cerca un mutuo, questo si traduce in maggiore incertezza sulla traiettoria futura dei tassi e nella necessità di pianificare con margini di sicurezza più ampi.

Per orientarsi in questo scenario, può essere utile consultare le statistiche ufficiali sul credito della Banca d’Italia, che aggiorna regolarmente i dati sui tassi applicati dalle banche sui nuovi prestiti alle famiglie.

Cosa conviene fare adesso

Se stai valutando un mutuo in questo momento, ci sono alcune considerazioni pratiche che possono fare la differenza:

Confronta più offerte : la differenza tra un istituto e l’altro può essere di diversi decimi di punto percentuale, che su un mutuo lungo si traduce in migliaia di euro.

: la differenza tra un istituto e l’altro può essere di diversi decimi di punto percentuale, che su un mutuo lungo si traduce in migliaia di euro. Valuta il tasso fisso con attenzione : con i tassi variabili ancora in potenziale ascesa, il fisso offre una certezza che ha un valore reale, anche se parte da un livello più alto.

: con i tassi variabili ancora in potenziale ascesa, il fisso offre una certezza che ha un valore reale, anche se parte da un livello più alto. Calcola il tuo debt-to-income ratio : la rata non dovrebbe superare il 30-35% del reddito netto mensile familiare. Con tassi al 3,67%, questo limite riduce il capitale massimo finanziabile rispetto a un anno fa.

: la rata non dovrebbe superare il 30-35% del reddito netto mensile familiare. Con tassi al 3,67%, questo limite riduce il capitale massimo finanziabile rispetto a un anno fa. Non ignorare il TAEG: il tasso nominale è solo una parte del costo reale. Il TAEG al 3,96% include tutti gli oneri accessori e rappresenta il parametro più affidabile per confrontare prodotti diversi.

Il mercato dei mutui in Italia ha attraversato fasi molto diverse nell’arco degli ultimi tre anni, e la volatilità non sembra destinata a esaurirsi in tempi brevi. Chi si trova oggi a dover scegliere — comprare, aspettare, optare per il fisso o il variabile — fa bene a ragionare sul lungo periodo, tenendo conto non solo del tasso di oggi, ma della propria capacità di assorbire eventuali variazioni future. Un mutuo è un impegno che dura decenni: la scelta migliore non è sempre quella che massimizza il risparmio nel primo anno.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.