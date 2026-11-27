Il rinnovo contrattuale per i dirigenti della pubblica amministrazione centrale entra in una fase concreta: il ministro Paolo Zangrillo ha firmato l’atto di indirizzo che avvia formalmente la trattativa per il periodo 2025-2027, coinvolgendo 6.531 dirigenti pubblici in servizio presso ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici. Gli aumenti previsti variano in modo significativo a seconda della categoria di appartenenza, con un tetto massimo di 950 euro mensili lordi per la prima fascia. Per chi si occupa di gestione dello stipendio nel settore pubblico, capire come funzionano questi stipendi dirigenti pubblici aumenti è fondamentale per valutare l’impatto reale in busta paga.

Chi sono i dirigenti coinvolti e quali settori riguarda il contratto

Il contratto si applica al comparto delle Funzioni centrali, che comprende ministeri, agenzie fiscali come l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, ed enti pubblici non economici. Si tratta di una platea relativamente contenuta — 6.531 dirigenti in totale — ma strategicamente rilevante, perché questi profili gestiscono processi amministrativi, fiscali e regolatori che toccano direttamente cittadini e imprese.

Il rinnovo contrattuale 2025-2027 si inserisce in un ciclo più ampio di negoziazioni avviato dalla Funzione pubblica, che interessa anche il comparto della Sanità e quello delle Funzioni locali. La firma dell’atto di indirizzo da parte di Zangrillo rappresenta il primo passaggio formale: apre il tavolo negoziale con le organizzazioni sindacali, ma non definisce ancora i dettagli definitivi dell’accordo.

Gli aumenti previsti: cifre concrete sugli stipendi dirigenti pubblici

I numeri già circolanti nelle trattative danno un’idea chiara dell’entità degli stipendi dirigenti pubblici aumenti attesi. Tre valori di riferimento emergono dai dati verificati:

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545 euro lordi mensili : aumento base previsto per il triennio 2025-2027, applicabile alla generalità dei dirigenti rientranti nel contratto.

: aumento base previsto per il triennio 2025-2027, applicabile alla generalità dei dirigenti rientranti nel contratto. 582 euro lordi mensili di media, corrispondenti a 7.566 euro lordi annui distribuiti su tredici mensilità, secondo i dati elaborati dalla UIL PA.

di media, corrispondenti a distribuiti su tredici mensilità, secondo i dati elaborati dalla UIL PA. 950 euro lordi mensili: incremento massimo, riservato ai dirigenti di prima fascia, ovvero quelli con le responsabilità più elevate all’interno delle strutture ministeriali e degli enti.

Un esempio concreto: un dirigente di seconda fascia con una retribuzione base attuale intorno ai 70.000 euro lordi annui vedrebbe crescere il proprio stipendio di circa 545 euro al mese, pari a oltre 7.000 euro lordi in più ogni anno. Per un dirigente di prima fascia l’incremento mensile potrebbe arrivare appunto a 950 euro, con un impatto annuo superiore ai 12.000 euro lordi.

Lo stesso ministro Zangrillo ha sottolineato che gli aumenti saranno graduali: non si tratta di un adeguamento immediato e uniforme, ma di un percorso che si sviluppa nell’arco del triennio contrattuale.

Come si struttura il percorso negoziale

L’atto di indirizzo firmato da Zangrillo non è l’accordo finale: è il documento con cui il governo definisce le linee guida e le risorse disponibili per la trattativa. Da qui, l’Aran — l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni — avvia il confronto con i sindacati rappresentativi del comparto.

Le fasi successive prevedono:

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Apertura formale del tavolo negoziale tra Aran e organizzazioni sindacali. Discussione su aumenti tabellari, indennità accessorie e eventuali misure normative (orari, smart working, valutazione della performance). Sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, seguita dalla certificazione della Corte dei conti. Firma definitiva del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL).

I tempi di questo iter variano: nella pubblica amministrazione i rinnovi contrattuali hanno spesso richiesto mesi di trattativa, anche quando le risorse erano già stanziate. Per il triennio 2025-2027, il processo è partito con l’atto di indirizzo di Zangrillo, ma la firma del contratto definitivo dipenderà dall’andamento del negoziato.

Il contesto più ampio: i rinnovi nella PA centrale

Il rinnovo per i dirigenti delle Funzioni centrali si affianca ad altre tornate contrattuali in corso nel pubblico impiego. Sanità e Funzioni locali seguono percorsi paralleli, con platee molto più ampie e dinamiche sindacali differenti. Per i dirigenti ministeriali, però, la specificità del ruolo — e la relativa scarsità numerica rispetto al totale dei dipendenti pubblici — rende questo contratto particolarmente atteso.

Per chi vuole seguire l’evoluzione delle trattative, il sito ufficiale del Dipartimento della Funzione Pubblica pubblica aggiornamenti sullo stato dei negoziati e i documenti ufficiali relativi ai rinnovi contrattuali in corso.

I dati sugli stipendi dirigenti pubblici aumenti confermano che la trattativa 2025-2027 porta incrementi significativi, soprattutto per chi si trova nelle fasce più alte della dirigenza. L’aumento medio di 582 euro mensili lordi rappresenta una variazione rilevante rispetto alle retribuzioni attuali, anche tenendo conto della gradualità con cui gli incrementi verranno applicati nel corso del triennio. Chi rientra nella platea dei 6.531 dirigenti interessati farà bene a monitorare l’avanzamento del negoziato Aran-sindacati per sapere quando e in quale misura le nuove cifre entreranno effettivamente in busta paga.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.