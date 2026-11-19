La Manovra 2027 si prepara a portare aumenti concreti nelle buste paga di medici e infermieri a partire da gennaio 2027: un emendamento alla legge di bilancio, elaborato dai tecnici del Ministero della Salute, prevede lo stanziamento di 500 milioni di euro aggiuntivi destinati al personale sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Gli aumenti stipendi medici infermieri 2027 sono attesi da anni e, se confermati, rappresenterebbero uno degli interventi più significativi degli ultimi tempi per il settore.

La struttura dell’emendamento: 500 milioni divisi in due blocchi

La proposta di emendamento non distribuisce le risorse in modo uniforme, ma le suddivide in base alle categorie professionali coinvolte. La ripartizione è precisa:

350 milioni di euro destinati alla dirigenza medica

destinati alla dirigenza medica 150 milioni di euro riservati al comparto infermieristico e alle altre professioni sanitarie

Un aspetto rilevante riguarda la fonte di finanziamento: le risorse verranno aggiunte al Fondo sanitario nazionale senza gravare sui bilanci regionali. Questo significa che le Regioni non dovranno coprire la differenza con fondi propri, un nodo che in passato aveva spesso rallentato o vanificato gli aumenti contrattuali nel settore pubblico.

L’emendamento è stato preparato dai tecnici del Ministero della Salute ed è attualmente in fase di negoziazione con il Governo. Come emerge dalle fonti, l’accordo definitivo non è ancora stato formalizzato.

Quanto aumenta lo stipendio: i numeri categoria per categoria

I dati disponibili permettono di quantificare gli aumenti per le principali figure professionali coinvolte.

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Primari: fino a 5.869 euro lordi in più all’anno

La categoria che beneficia dell’incremento più elevato in termini assoluti è quella dei primari, ovvero i medici responsabili di reparto. Per questa figura, l’aumento previsto ammonta a 5.869 euro lordi annui. Tradotto in termini mensili, si tratta di circa 490 euro lordi in più ogni mese, una cifra che incide in modo significativo su una retribuzione già strutturata su livelli elevati ma spesso ritenuta insufficiente rispetto agli standard europei.

Infermieri: 329 euro lordi mensili in più

Per gli infermieri, l’incremento è calcolato su base mensile: 329 euro lordi al mese. Su base annua, questo si traduce in circa 3.948 euro lordi in più. È un segnale importante per una categoria che ha subito anni di blocchi contrattuali e che rappresenta la colonna vertebrale dell’assistenza ospedaliera e territoriale in tutta Italia. Il numero degli infermieri impiegati nel SSN è nell’ordine delle centinaia di migliaia, il che rende l’impatto complessivo di questa misura molto ampio.

Biologi, chimici, fisici, farmacisti

L’emendamento estende gli aumenti anche ai dirigenti sanitari non medici: biologi, chimici, fisici e farmacisti che operano all’interno delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale rientrano nel perimetro della misura. Per queste figure, tuttavia, i dati specifici sugli importi non sono ancora stati resi noti in modo dettagliato.

Perché gli aumenti stipendi medici infermieri 2027 arrivano adesso

Il tema della retribuzione del personale sanitario è tornato al centro del dibattito politico con forza crescente negli ultimi anni. La carenza di medici specialisti, la fuga di professionisti verso l’estero o verso il settore privato, e la difficoltà nel reclutare infermieri sono problemi strutturali che incidono direttamente sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Gli aumenti stipendi medici infermieri 2027 rappresentano una risposta — parziale, ma quantificabile — a queste tensioni. Rendere il SSN più competitivo dal punto di vista retributivo è considerato uno degli strumenti per invertire il trend di abbandono del settore pubblico da parte dei professionisti sanitari.

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La scelta di finanziare gli aumenti attraverso il Fondo sanitario nazionale, senza trasferire l’onere alle Regioni, risponde anche a un’esigenza di equità territoriale: evitare che la qualità dell’assistenza dipenda dalla capacità finanziaria della singola Regione.

Decorrenza e stato dell’iter parlamentare

La decorrenza degli aumenti è fissata a gennaio 2027. Questo significa che, se l’emendamento viene approvato nei tempi previsti dall’iter della legge di bilancio, le buste paga del personale sanitario dovrebbero già riflettere i nuovi importi a partire dal primo mese del prossimo anno.

Va precisato che, al momento della redazione di questo articolo — novembre 2026 — l’accordo non è ancora definitivo. L’emendamento è stato elaborato dai tecnici del Ministero della Salute ed è in corso di negoziazione con il Governo. I tempi parlamentari della Manovra prevedono l’approvazione entro il 31 dicembre 2026, una scadenza che lascia spazio per eventuali modifiche agli importi o alla struttura della misura prima della sua entrata in vigore.

Per chi volesse seguire l’iter ufficiale, i testi degli emendamenti alla legge di bilancio sono consultabili sul portale di Quotidiano Sanità, che monitora in tempo reale le novità legislative del settore.

Chi lavora nel SSN farà bene a tenere d’occhio le prossime settimane: la finestra tra ora e la fine di dicembre sarà decisiva per capire se gli importi annunciati sopravvivranno all’iter parlamentare nella loro forma attuale o se subiranno aggiustamenti prima di diventare legge.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.