L'assegno unico di dicembre 2026 sarà accreditato il 16 e 17 dicembre per i beneficiari già attivi. Scopri le date, chi riceve l'anticipo e come verificare lo stato.

Per milioni di famiglie italiane con figli a carico, il mese di dicembre porta una buona notizia sul fronte dei pagamenti: l’assegno unico dicembre 2026 arriverà prima del solito. L’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha fissato le date di accredito al 16 e 17 dicembre 2026, anticipando la finestra di pagamento rispetto alla consueta scadenza intorno al 20 del mese. Ma attenzione: questo anticipo non riguarda tutti allo stesso modo. Chi ha presentato nuove domande o attende conguagli dovrà aspettare fino all’ultima settimana del mese.

Le date ufficiali dell’assegno unico dicembre 2026

Il calendario è stato comunicato dall’INPS con il messaggio n. 3931 del 24 dicembre 2025, che ha definito in anticipo la programmazione dei pagamenti per l’intero anno. Per dicembre, le date stabilite sono mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre 2026.

Si tratta di un anticipo rispetto alla norma. Di solito, l’assegno unico viene accreditato attorno al 20 del mese. Portare il pagamento a metà mese, in prossimità delle feste natalizie, offre alle famiglie una liquidità maggiore proprio nel periodo in cui le spese tendono a crescere.

Il bonifico viene disposto direttamente dall’INPS sul conto corrente o sul libretto postale indicato in fase di domanda. Non è necessaria alcuna azione da parte del beneficiario per ricevere il pagamento nelle date previste, a condizione che la propria situazione non sia cambiata rispetto ai mesi precedenti.

→ Leggi anche: Assegno unico luglio 2026: calendario Inps, importi e arretrati

Chi riceve il pagamento anticipato e chi no

L’anticipo al 16-17 dicembre si applica esclusivamente alle famiglie già beneficiarie dell’assegno unico, senza modifiche pendenti alla propria domanda. In altre parole: se la tua situazione è rimasta invariata rispetto ai mesi precedenti, l’accredito arriverà nella prima metà del mese.

Ci sono però due categorie di beneficiari che seguiranno un calendario diverso:

Nuove domande: chi ha presentato la richiesta di assegno unico per la prima volta e attende la prima liquidazione riceverà il pagamento nell’ultima settimana di dicembre 2026.

chi ha presentato la richiesta di assegno unico per la prima volta e attende la prima liquidazione riceverà il pagamento nell’ultima settimana di dicembre 2026. Conguagli e variazioni: le famiglie che hanno comunicato all’INPS modifiche alla propria situazione — un nuovo figlio, una variazione del nucleo familiare, un aggiornamento dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) — rientrano anch’esse nella finestra di fine mese.

Questa distinzione è strutturale nel sistema di pagamento dell’assegno unico: i casi che richiedono un ricalcolo o una verifica aggiuntiva da parte dell’INPS non possono essere processati con la stessa rapidità dei pagamenti ordinari già consolidati.

Come verificare lo stato del proprio pagamento

Se vuoi controllare in quale data riceverai l’accredito — o semplicemente verificare che la tua domanda sia in regola — puoi accedere all’area riservata dell’INPS tramite tre modalità di autenticazione:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) CIE (Carta d’Identità Elettronica)

(Carta d’Identità Elettronica) CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Una volta effettuato l’accesso al portale INPS.it, nella sezione dedicata all’assegno unico è possibile visualizzare lo stato della propria pratica, le date di pagamento previste e l’importo spettante. È il modo più diretto per escludere ritardi o anomalie prima che si arrivi a dicembre.

→ Leggi anche: Accrediti Inps 20-26 luglio 2026: Assegno Unico, ADI e Carta Acquisti in arrivo

Se dalla verifica emerge che la tua domanda presenta una variazione in corso di elaborazione, è probabile che il tuo pagamento slitti alla terza o quarta settimana del mese. Non si tratta di un blocco del beneficio, ma semplicemente dei tempi tecnici necessari all’INPS per completare il ricalcolo.

Cosa cambia rispetto ai mesi precedenti

L’assegno unico dicembre 2026 non introduce modifiche agli importi o ai criteri di accesso rispetto ai mesi precedenti. La novità riguarda solo la tempistica: il pagamento anticipato al 16-17 dicembre è una scelta di calendario, non una variazione normativa.

Per le famiglie che ricevono il beneficio da mesi e non hanno modifiche in sospeso, dicembre porta quindi un vantaggio concreto: i fondi saranno disponibili prima delle festività natalizie, con qualche giorno di anticipo rispetto al solito. Un dettaglio che, per chi gestisce il bilancio familiare con attenzione, fa differenza.

Chi invece si trova in una delle situazioni che richiedono un ricalcolo — conguaglio, nuova domanda, variazione del nucleo — deve semplicemente attendere la fine del mese senza preoccuparsi: il pagamento è previsto, solo posticipato ai tempi di lavorazione della pratica.

Vale la pena controllare con anticipo il proprio fascicolo previdenziale nell’area riservata INPS: farlo ora, a fine novembre, consente di identificare eventuali anomalie e risolverle prima che si arrivi alla finestra di pagamento di dicembre, evitando attese non necessarie proprio nel periodo più impegnativo dell’anno.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.