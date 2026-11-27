Il cedolino pensione dicembre 2026 include tredicesima, bonus da 154,94 euro e quattordicesima. Scopri chi ha diritto e come funziona il pagamento INPS del 1° dicembre.

Il 1° dicembre 2026 è una data da segnare sul calendario per milioni di pensionati italiani: quel martedì l’INPS accrediterà non solo la pensione ordinaria del mese, ma anche la tredicesima mensilità e, per chi soddisfa i requisiti, il bonus da 154,94 euro previsto dalla normativa vigente. Capire cosa comparirà nel cedolino pensione dicembre 2026 — e perché l’importo sarà diverso dal solito — è il punto di partenza per non trovarsi impreparati.

Cosa contiene il cedolino di dicembre: la struttura del pagamento

A differenza degli altri mesi, il cedolino di dicembre incorpora più voci distinte. La prima è la pensione mensile ordinaria, identica nelle sue componenti base a quella degli undici mesi precedenti. La seconda è la tredicesima, che rappresenta la mensilità aggiuntiva maturata nell’arco dell’anno e liquidata in un’unica soluzione a fine anno. Per i pensionati che ne hanno diritto, al cedolino si aggiunge anche la quattordicesima, una somma supplementare legata a soglie reddituali e contributive specifiche.

Il cedolino mostrerà anche alcune variazioni rispetto ai mesi precedenti: in particolare, la sospensione delle addizionali regionali e comunali IRPEF, che vengono trattenute durante l’anno ma non nel mese di dicembre. Questo meccanismo, apparentemente tecnico, produce un effetto netto positivo sull’importo percepito, anche se non si tratta di un aumento strutturale della pensione.

Il bonus da 154,94 euro: chi può riceverlo

Il bonus di 154,94 euro è una misura prevista dall’articolo 70 della Legge 388/2000, la cosiddetta legge finanziaria del 2001. Non spetta a tutti i pensionati in modo automatico: la sua erogazione è subordinata al rispetto di requisiti legati all’importo della pensione e al reddito complessivo del beneficiario.

In termini pratici, il bonus è rivolto ai pensionati con trattamenti di importo contenuto e redditi non superiori a determinate soglie. Chi rientra nei parametri lo riceve direttamente con il pagamento del 1° dicembre, senza dover presentare alcuna domanda: l’INPS effettua il controllo d’ufficio sulla base dei dati già in suo possesso.

È utile verificare in anticipo il proprio cedolino tramite il portale INPS per controllare se il bonus risulta attribuito. In caso di dubbi sulla propria situazione reddituale e sull’effettivo diritto, è possibile rivolgersi a un CAF o a un patronato.

→ Leggi anche: Bonus pensioni dicembre: 154,94 euro per chi ha il trattamento minimo

La tredicesima: come funziona per i pensionati

La tredicesima per i pensionati funziona in modo analogo a quella dei lavoratori dipendenti: è una mensilità aggiuntiva che matura progressivamente nell’anno e viene corrisposta in un’unica soluzione a dicembre. Il suo importo è proporzionale all’assegno mensile lordo e dipende dai mesi di maturazione nell’anno di riferimento.

Per chi è andato in pensione nel corso del 2026, la tredicesima sarà proporzionata ai soli mesi in cui si è goduto del trattamento pensionistico. Un pensionato che ha iniziato a percepire la pensione a luglio 2026, ad esempio, riceverà una tredicesima pari a sei dodicesimi dell’importo pieno.

Anche la tredicesima è soggetta a tassazione IRPEF. Sul cedolino di dicembre appariranno quindi le ritenute calcolate sull’importo aggiuntivo, che contribuiscono al conguaglio fiscale di fine anno.

La quattordicesima: chi ne ha diritto

La quattordicesima è una somma aggiuntiva riservata ai pensionati con redditi particolarmente bassi e con un’anzianità contributiva minima. Non è universale come la tredicesima: dipende da soglie reddituali e da fasce di contribuzione versata nel corso della vita lavorativa.

Tradizionalmente viene erogata a luglio, ma per chi non l’avesse ricevuta nei mesi precedenti — ad esempio perché ha maturato il diritto successivamente — può essere conguagliata nel cedolino di dicembre. Chi non l’ha ancora ricevuta nel 2026 dovrebbe verificare la propria posizione direttamente sul portale INPS o tramite un patronato.

Date di accredito e ritiro in contanti: il calendario completo

Per chi riceve la pensione tramite conto corrente bancario, libretto di risparmio o conto postale, l’accredito avviene in un’unica data: martedì 1° dicembre 2026. Non ci sono distinzioni per cognome o istituto: l’importo è disponibile da quella mattina.

→ Leggi anche: Assegno unico, pagamento anticipato a dicembre 2026: date e modalità

Diverso il discorso per chi ritira la pensione in contanti agli sportelli di Poste Italiane. Per evitare assembramenti, vige il sistema di scaglionamento alfabetico per cognome:

A–B : lunedì 1 dicembre 2026

: lunedì 1 dicembre 2026 C–D : martedì 2 dicembre 2026

: martedì 2 dicembre 2026 E–K : mercoledì 3 dicembre 2026

: mercoledì 3 dicembre 2026 L–O : giovedì 4 dicembre 2026

: giovedì 4 dicembre 2026 P–R : venerdì 5 dicembre 2026 (solo mattina)

: venerdì 5 dicembre 2026 (solo mattina) S–Z: lunedì 7 dicembre 2026

Chi non riesce a presentarsi nel giorno assegnato può comunque recarsi allo sportello dal giorno successivo in poi, senza perdere il diritto al ritiro. Lo scaglionamento è una misura organizzativa, non un vincolo assoluto.

Come leggere il cedolino e cosa controllare

Il cedolino pensione dicembre 2026 è consultabile online attraverso il servizio Cedolino della pensione disponibile sul portale INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS. È consigliabile scaricarlo e conservarlo, perché contiene informazioni utili per la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

Le voci da controllare con attenzione sono:

L’importo della tredicesima lorda e netta

La presenza o assenza del bonus da 154,94 euro

L’eventuale importo della quattordicesima in conguaglio

in conguaglio Le ritenute IRPEF applicate sull’importo complessivo

applicate sull’importo complessivo La sospensione delle addizionali regionale e comunale

Se l’importo accreditato non corrisponde a quanto atteso, il primo passo è confrontare il cedolino voce per voce. Errori di calcolo sono rari ma non impossibili, e l’INPS dispone di un servizio di assistenza dedicato ai pensionati per segnalare eventuali anomalie.

Con un cedolino più ricco del solito — grazie alla tredicesima, al possibile bonus e alla sospensione delle addizionali — dicembre rappresenta il mese in cui la pensione raggiunge il suo importo netto più alto dell’anno. Vale la pena verificare con cura ogni voce, anche solo per avere piena consapevolezza di quanto si ha diritto a ricevere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.