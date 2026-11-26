Nel 2027 il congedo straordinario della Legge 104 subisce rivalutazione: massimale annuo a 59.687 euro e indennità massima a 44.877 euro con incremento del 3,2%.

Dal 2027 i lavoratori dipendenti che si prendono cura di un familiare con disabilità grave potranno contare su massimali economici più alti per il congedo straordinario previsto dalla Legge 104. La rivalutazione, applicata con un tasso del 3,2%, porterà il tetto complessivo annuo a 59.687 euro e l’indennità massima a 44.877 euro. Per chi utilizza questo strumento ogni anno, si tratta di un aggiornamento concreto che vale la pena conoscere in anticipo, così da pianificare al meglio i periodi di assenza dal lavoro.

Che cos’è il congedo straordinario e a chi spetta

Il congedo straordinario introdotto dalla Legge 104 del 1992 consente ai lavoratori dipendenti di assentarsi dal lavoro per assistere un familiare con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della stessa legge. Non si tratta di un permesso breve: il congedo può durare fino a due anni nell’arco della vita lavorativa, da fruire in modo continuativo o frazionato.

Durante il periodo di assenza, il lavoratore non percepisce la normale retribuzione dal datore di lavoro. Al suo posto, l’INPS eroga un’indennità commisurata all’ultima retribuzione percepita, entro i limiti dei massimali stabiliti ogni anno. È proprio su questi tetti che interviene la rivalutazione prevista per il 2027.

Hanno diritto al congedo straordinario, in ordine di priorità:

il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona con disabilità;

i genitori, anche adottivi, in caso di mancanza o impossibilità del coniuge;

i figli conviventi, se i genitori non possono fruirne;

i fratelli o le sorelle conviventi, in assenza dei soggetti precedenti;

i parenti o affini entro il terzo grado conviventi, come ultima opzione.

La convivenza è un requisito centrale per la maggior parte delle categorie. Fanno eccezione i genitori, che in alcuni casi possono accedere al congedo anche senza convivere con il figlio disabile.

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Come funziona la rivalutazione dei massimali per la legge 104 congedo straordinario 2027

I massimali economici del congedo straordinario non sono fissi: vengono aggiornati periodicamente in base agli indici di rivalutazione stabiliti a livello normativo. Per il 2027, il tasso applicato è del 3,2%, che produce due valori chiave:

Massimale complessivo annuo: 59.687 euro — rappresenta il tetto massimo della retribuzione di riferimento su cui si calcola l’indennità;

— rappresenta il tetto massimo della retribuzione di riferimento su cui si calcola l’indennità; Indennità massima annua: 44.877 euro — è l’importo massimo effettivamente erogabile dall’INPS al lavoratore durante il congedo.

In termini pratici, se la retribuzione annua lorda del lavoratore supera il massimale complessivo, l’indennità viene comunque calcolata sul tetto e non sull’intera retribuzione. Chi guadagna meno del massimale, invece, riceve un’indennità pari al 100% della propria retribuzione, fino al limite dell’indennità massima.

Facciamo un esempio concreto. Un lavoratore dipendente con una retribuzione annua lorda di 35.000 euro che fruisce di sei mesi di congedo straordinario nel 2027 percepirà un’indennità pari alla metà della propria retribuzione annua, ovvero circa 17.500 euro, ben al di sotto del tetto massimo. Un lavoratore con retribuzione superiore a 59.687 euro, invece, vedrà l’indennità calcolata sul massimale e non sul proprio stipendio effettivo.

Perché la rivalutazione è rilevante per chi pianifica il congedo

La rivalutazione annuale dei massimali non è una novità strutturale, ma il suo impatto varia a seconda del contesto economico. Un tasso del 3,2% su base annua è significativo: significa che chi nel 2026 si trovava vicino ai tetti precedenti potrà nel 2027 usufruire di una copertura economica leggermente più ampia, senza che cambi nulla nella struttura del beneficio.

Per le famiglie che si trovano a gestire una disabilità grave, ogni adeguamento dei massimali ha un peso reale. Il congedo straordinario spesso copre periodi lunghi, durante i quali il reddito familiare dipende in modo determinante dall’indennità INPS. Sapere in anticipo che nel 2027 il tetto salirà a 59.687 euro permette di fare proiezioni più accurate e di decidere, per esempio, se concentrare i periodi di assenza nell’anno in cui la copertura è più favorevole.

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Riguarda una platea ampia di lavoratori: dipendenti del settore privato, del pubblico impiego, della sanità, della logistica, di qualsiasi comparto in cui sia previsto un rapporto di lavoro subordinato. L’unica esclusione di base è quella dei lavoratori autonomi, che non hanno accesso a questo strumento nella sua forma classica.

Come fare domanda e cosa presentare all’INPS

La domanda di congedo straordinario si presenta direttamente all’INPS, attraverso il portale online dell’istituto, il contact center o i patronati. È necessario allegare la documentazione che attesta la disabilità grave del familiare, ovvero il verbale di accertamento rilasciato dalla commissione medica competente.

Una volta presentata la domanda, il datore di lavoro viene informato e il lavoratore può iniziare a fruire del congedo secondo le modalità concordate. L’indennità viene erogata direttamente dall’INPS, con cadenza mensile, per tutto il periodo di assenza autorizzato.

Per approfondire le condizioni di accesso e la documentazione richiesta, il riferimento ufficiale è il portale INPS, dove sono disponibili le circolari aggiornate e le istruzioni operative per la presentazione della domanda.

Chi sta valutando di richiedere il congedo straordinario nei prossimi mesi può già tenere a mente i nuovi massimali 2027: conoscere i tetti in anticipo consente di calcolare con precisione l’indennità attesa e di organizzare il periodo di assistenza senza sorprese sul fronte economico.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.