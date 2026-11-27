Chi lavora di notte, nei giorni festivi o a turni si chiede ogni anno se le agevolazioni fiscali sulle proprie indennità verranno confermate. Per il 2027 la risposta, almeno stando al testo della legge di bilancio attualmente all’esame del Parlamento, è positiva: il regime di lavoro notturno festivo tasse 2027 prevede un’imposta sostitutiva del 15% sulle indennità e i compensi legati a queste tipologie di prestazione, con un tetto di 1.500 euro annui. Una misura che riguarda milioni di lavoratori dipendenti del settore privato — dalla logistica alla sanità, dalla vigilanza alla grande distribuzione — e che può fare una differenza concreta in busta paga.

Cosa prevede la Manovra 2027 sulle indennità notturne e festive

Il cuore della misura è semplice: le indennità percepite per lavoro notturno, festivo e a turni non vengono tassate con le aliquote ordinarie dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), ma con un’imposta sostitutiva fissa del 15%. Questo significa che, fino al limite di 1.500 euro di compensi aggiuntivi, il lavoratore paga meno di quanto pagherebbe applicando la propria aliquota marginale ordinaria.

La disposizione è contenuta nell’articolo 7 del disegno di legge di bilancio, che proroga per un altro anno il regime agevolato già in vigore. Non si tratta quindi di una novità assoluta, ma di una conferma — un segnale che il governo intende stabilizzare questo strumento di sostegno al reddito per chi svolge lavori disagiati.

È importante precisare che la legge di bilancio è ancora in fase di esame parlamentare e potrebbe subire modifiche prima dell’approvazione definitiva, attesa entro la fine dell’anno. Il testo attuale, tuttavia, conferma il meccanismo nelle sue linee essenziali.

Chi ha diritto all’agevolazione: i requisiti da conoscere

La misura si rivolge ai lavoratori dipendenti del settore privato. Non tutti i dipendenti, però: è previsto un limite di reddito. Per accedere all’imposta sostitutiva del 15%, il lavoratore non deve superare un reddito da lavoro dipendente di 40.000 euro annui. Chi guadagna di più rimane escluso dall’agevolazione e le proprie indennità notturne o festive vengono tassate con le aliquote ordinarie.

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Sul fronte delle prestazioni coperte, il perimetro include:

Lavoro notturno : le indennità riconosciute per le ore prestate nelle fasce orarie definite come notturne dal contratto collettivo applicabile;

: le indennità riconosciute per le ore prestate nelle fasce orarie definite come notturne dal contratto collettivo applicabile; Lavoro festivo : i compensi aggiuntivi per prestazioni rese nei giorni festivi previsti dal calendario o dal contratto;

: i compensi aggiuntivi per prestazioni rese nei giorni festivi previsti dal calendario o dal contratto; Lavoro a turni: le indennità di turno riconosciute ai lavoratori che ruotano su fasce orarie diverse nell’arco della settimana o del mese.

Il tetto complessivo su cui si applica l’aliquota agevolata è fissato a 1.500 euro. Le somme che eccedono questa soglia tornano a essere tassate in modo ordinario, concorrendo alla formazione del reddito imponibile IRPEF.

Quanto si risparmia concretamente in busta paga

Il vantaggio fiscale dipende dall’aliquota marginale ordinaria del singolo lavoratore. Facciamo un esempio pratico con cifre indicative. Un dipendente che percepisce 1.500 euro di indennità notturne nel corso dell’anno e si trova nello scaglione IRPEF al 35% pagherebbe normalmente circa 525 euro di imposta su quella somma. Con l’imposta sostitutiva al 15%, ne paga invece 225 euro: un risparmio netto di 300 euro annui, pari a 25 euro al mese.

Per chi si trova in uno scaglione più basso — per esempio al 23% — il risparmio è minore in termini assoluti ma comunque presente: su 1.500 euro, la differenza tra il 23% e il 15% vale circa 120 euro l’anno. L’agevolazione è quindi più vantaggiosa per chi ha redditi medi, dove lo scarto tra aliquota ordinaria e aliquota sostitutiva è più ampio.

Va ricordato che il calcolo definitivo dipende anche dalle addizionali regionali e comunali, che nel regime ordinario si sommano all’IRPEF e che l’imposta sostitutiva esclude. Questo amplia ulteriormente il beneficio reale.

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Perché questa misura conta per i lavoratori a turni

Il lavoro notturno e festivo non è una scelta per la maggior parte di chi lo svolge: è una condizione strutturale di interi settori produttivi. Trasporti, sanità, sicurezza, ristorazione, industria manifatturiera con cicli continui — in questi ambiti lavorare fuori dagli orari standard è la norma, non l’eccezione.

La tassazione agevolata riconosce il disagio connesso a questi orari, che incidono sulla qualità della vita, sulla salute e sulle relazioni familiari. Confermare il regime per il 2027 significa mantenere un equilibrio tra prelievo fiscale e tutela del potere d’acquisto di categorie di lavoratori che spesso non hanno alternative contrattuali.

Per chi volesse approfondire il quadro normativo di riferimento, il testo del disegno di legge di bilancio è consultabile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove vengono pubblicati i provvedimenti in corso di esame parlamentare.

Come funziona nella pratica: il ruolo del datore di lavoro

Il lavoratore non deve fare nulla di particolare per accedere all’agevolazione. È il datore di lavoro — o più precisamente il sostituto d’imposta — che applica l’aliquota sostitutiva del 15% direttamente in busta paga, al momento dell’erogazione delle indennità. Il dipendente vedrà quindi già nel cedolino mensile l’effetto dello sconto fiscale, senza dover attendere la dichiarazione dei redditi o presentare domande specifiche.

Il datore di lavoro ha però la responsabilità di verificare che il lavoratore rientri nei requisiti — in particolare il limite di reddito di 40.000 euro — e di applicare correttamente il tetto dei 1.500 euro. Se le indennità cumulate nel corso dell’anno superano quella soglia, la parte eccedente viene tassata ordinariamente. In caso di errore, la correzione avviene attraverso i consueti meccanismi di conguaglio di fine anno.

Con la manovra ancora in discussione alle Camere, i lavoratori e le aziende faranno bene a monitorare l’iter parlamentare nelle prossime settimane: il testo finale potrebbe portare aggiustamenti ai parametri, anche se la struttura di fondo — imposta al 15% entro 1.500 euro per i dipendenti privati sotto i 40.000 euro di reddito — appare solida e difficilmente sarà stravolta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.