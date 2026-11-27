Da fine novembre 2026 l’INPS accredita il Bonus RPF — una somma aggiuntiva non imponibile introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 — direttamente sui pagamenti di NASpI, cassa integrazione e altre prestazioni non pensionistiche. L’importo può arrivare fino a 960 euro e viene erogato in automatico, senza che il beneficiario debba fare domanda. Ma c’è un nodo da non sottovalutare: chi nel 2026 supera i 20.000 euro di reddito complessivo lordo non ha diritto al bonus e, se lo ha già ricevuto, è tenuto a restituirlo. Capire come funziona il meccanismo del bonus RPF restituzione 20.000 euro è fondamentale per evitare sorprese in sede di dichiarazione dei redditi.

Che cos’è il Bonus RPF e a chi spetta

L’acronimo RPF sta per Reddito di Prestazione Fiscale, ma nella pratica si tratta di una somma aggiuntiva non imponibile pensata per sostenere chi percepisce trattamenti di integrazione al reddito. Il meccanismo ricalca per certi versi quello del trattamento integrativo già noto ai lavoratori dipendenti, ma è calibrato sulle prestazioni erogate dall’INPS fuori dal circuito pensionistico.

I destinatari sono:

Percettori di NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego)

(Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) Lavoratori in cassa integrazione (ordinaria, straordinaria o in deroga)

(ordinaria, straordinaria o in deroga) Beneficiari di altre prestazioni non pensionistiche erogate dall’INPS

L’INPS ha formalizzato l’avvio dei pagamenti con il messaggio n. 3649 del 10 novembre 2026, annunciando accrediti a partire dalla fine di novembre con arretrati dal 1° gennaio 2026. Chi ha percepito NASpI o cassa integrazione per buona parte dell’anno potrebbe quindi ricevere in un’unica soluzione diversi mesi di bonus accumulati.

Come si calcola l’importo: le tre aliquote

Il Bonus RPF non ha un valore fisso: dipende dal reddito complessivo annuo lordo del beneficiario e si calcola applicando aliquote decrescenti. Lo schema è il seguente:

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7,1% per redditi fino a 8.500 euro

per redditi fino a 8.500 euro 5,3% per redditi compresi tra 8.500 e 15.000 euro

per redditi compresi tra 8.500 e 15.000 euro 4,8% per redditi compresi tra 15.000 e 20.000 euro

Un esempio concreto: un lavoratore che ha percepito NASpI per tutto il 2026 con un reddito complessivo stimato di 7.000 euro matura un bonus di circa 497 euro (7.000 × 7,1%). Chi invece ha un reddito di 12.000 euro ottiene circa 636 euro (12.000 × 5,3%). Il tetto massimo di 960 euro si raggiunge in fasce di reddito specifiche vicine alla soglia dei 15.000 euro, dove l’aliquota più alta si applica sull’intera base imponibile.

Superata la soglia dei 20.000 euro, il diritto al bonus si azzera completamente: non è una riduzione progressiva, ma un taglio netto. Chi si trova in questa fascia non ha diritto a nulla e, se ha già ricevuto l’accredito, deve restituire l’intero importo.

Chi rischia la restituzione del bonus RPF oltre i 20.000 euro

Il problema nasce dall’automatismo del sistema. L’INPS eroga il bonus sulla base delle informazioni disponibili al momento del pagamento, senza poter verificare in tempo reale il reddito complessivo definitivo del beneficiario. Questo significa che chiunque abbia percepito NASpI o cassa integrazione per una parte dell’anno, ma abbia anche lavorato — o abbia altri redditi — potrebbe trovarsi a fine anno con un totale superiore ai 20.000 euro.

Riguarda in modo particolare:

Lavoratori che hanno ripreso l’occupazione nel corso del 2026 dopo un periodo di NASpI

nel corso del 2026 dopo un periodo di NASpI Chi alterna periodi di cassa integrazione con lavoro ordinario

Beneficiari con redditi da lavoro autonomo, affitti o altre fonti che si sommano alla prestazione INPS

In tutti questi casi, il reddito complessivo lordo annuo va calcolato sommando tutte le fonti: stipendi, compensi, rendite, e anche la stessa prestazione INPS. Se il totale supera i 20.000 euro, scatta l’obbligo di restituzione del bonus RPF. La restituzione avviene di norma in sede di dichiarazione dei redditi, quando il conguaglio fiscale evidenzia il superamento della soglia.

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Come rinunciare al bonus prima di riceverlo

Chi già sa — o prevede con ragionevole certezza — di superare i 20.000 euro di reddito complessivo nel 2026 ha una strada più comoda: rinunciare al bonus prima che venga accreditato. L’INPS consente di farlo tramite il proprio portale online entro novembre 2026, comunicando la rinuncia al riconoscimento del trattamento aggiuntivo.

Rinunciare non significa perdere definitivamente il beneficio. La rinuncia ha effetto solo per l’anno corrente: se in sede di dichiarazione dei redditi il reddito complessivo risultasse inferiore ai 20.000 euro — per esempio perché alcune previsioni non si sono concretizzate — l’Agenzia delle Entrate potrà riconoscere il bonus in fase di conguaglio fiscale.

In pratica, la rinuncia è uno strumento di cautela: evita di ricevere somme che si è certi di dover restituire, semplificando la gestione fiscale a fine anno. Per chi invece è incerto sull’ammontare del reddito finale, può valere la pena attendere e gestire l’eventuale restituzione tramite il modello 730 o Redditi PF del 2027.

Cosa fare concretamente entro fine novembre 2026

Ecco i passi da seguire in base alla propria situazione:

Stima il reddito complessivo 2026: somma tutti i redditi lordi percepiti o attesi entro il 31 dicembre, incluse le prestazioni INPS. Se superi i 20.000 euro con certezza: accedi al portale INPS e presenta la rinuncia al bonus entro novembre 2026, prima che l’accredito venga effettuato. Se sei sotto soglia o incerto: puoi accettare il bonus senza azione immediata, tenendo presente che l’eventuale conguaglio sarà gestito in dichiarazione dei redditi. Se hai già ricevuto il bonus e superi la soglia: non è necessaria un’azione immediata; la restituzione avverrà automaticamente attraverso il conguaglio fiscale annuale.

Per consultare la normativa di riferimento e accedere ai servizi INPS, il punto di partenza è il portale ufficiale dell’INPS, dove sono disponibili sia i messaggi istituzionali sia le funzioni di gestione delle prestazioni.

Chi gestisce la propria situazione fiscale in autonomia farebbe bene a conservare tutta la documentazione relativa ai redditi percepiti nel 2026: buste paga, certificazioni uniche, estratti conto INPS. Avere un quadro chiaro del reddito complessivo prima di ricevere il bonus è il modo più efficace per evitare di dover restituire somme già spese.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.