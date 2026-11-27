L'asta Btp-i novembre del 25 novembre 2026 ha messo a disposizione buoni indicizzati all'inflazione eurozona con scadenze 2031 e 2039. Scopri cedole reali e come partecip

L’asta di titoli di Stato del 25 novembre 2026 ha portato sul mercato fino a 3,5 miliardi di euro in tre tranche distinte, con una quota significativa dedicata ai buoni del tesoro indicizzati all’inflazione europea. Per chi segue l’evoluzione dei rendimenti reali e cerca protezione dall’erosione del potere d’acquisto, l’asta Btp-i novembre ha offerto due strumenti con scadenze molto diverse tra loro: 2031 e 2039. Ecco cosa è successo e come funzionano questi titoli.

Cosa ha messo all’asta il Tesoro il 25 novembre

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’operazione con il comunicato stampa n. 124 del 20 novembre 2026, fissando l’asta per mercoledì 25 novembre. Le prenotazioni tramite intermediari abilitati dovevano essere presentate entro martedì 24 novembre.

Le tre tranche in offerta erano:

Btp Short Term con scadenza 30 ottobre 2028 , cedola nominale annua del 3% , settima tranche, per un importo tra 1,5 e 2 miliardi di euro (più fino a 400 milioni nell’asta supplementare).

con scadenza , cedola nominale annua del , settima tranche, per un importo tra 1,5 e 2 miliardi di euro (più fino a 400 milioni nell’asta supplementare). Btp€i 15 agosto 2031 , diciannovesima tranche, codice ISIN IT0005657348, emesso originariamente il 27 giugno 2025, per un importo tra 500 e 750 milioni di euro.

, diciannovesima tranche, codice ISIN IT0005657348, emesso originariamente il 27 giugno 2025, per un importo tra 500 e 750 milioni di euro. Btp€i 15 maggio 2039, codice ISIN IT0005547812, emesso il 15 maggio 2023, anch’esso per un importo tra 500 e 750 milioni di euro.

Due strumenti molto diversi per orizzonte temporale, ma con un punto in comune: entrambi sono indicizzati all’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo dell’Eurozona (Iapc), con esclusione del tabacco.

Come funzionano i Btp€i: cedola reale e meccanismo di indicizzazione

I Btp€i — acronimo di Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione europea — proteggono l’investitore su due fronti: il capitale e le cedole crescono entrambi in linea con l’inflazione misurata dallo Iapc dell’Eurozona (tabacco escluso). Questo li distingue dai BTP Italia, che invece usano l’indice dei prezzi al consumo nazionale.

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In pratica, il meccanismo funziona così: il valore nominale del titolo viene rivalutato ogni giorno in base all’andamento dello Iapc. La cedola, che è una percentuale reale fissa del capitale rivalutato, viene pagata semestralmente. Il risultato è che in un contesto di inflazione sostenuta, sia l’importo della cedola sia il rimborso finale crescono rispetto al nominale originario.

Il Btp€i 2031 ha una cedola annuale dell’1,10% in termini reali. Per il Btp€i 2039 la cedola reale non è stata comunicata nelle fonti ufficiali disponibili, quindi non è possibile indicarla con certezza.

Un concetto utile da tenere a mente è il breakeven inflation rate: è il tasso d’inflazione al quale un Btp€i offre lo stesso rendimento di un Btp nominale equivalente. Se l’inflazione effettiva supera quel livello, il titolo indicizzato risulta più vantaggioso. Al di sotto, vince il nominale. Questo confronto è centrale nella scelta tra i due strumenti, ma dipende dai prezzi di mercato al momento dell’acquisto.

I risultati dell’asta Btp-i novembre e del Btp Short Term

Sul fronte del Btp Short Term, i risultati sono stati netti. Il Tesoro ha assegnato l’intero importo massimo previsto: 2 miliardi di euro. Le richieste hanno raggiunto 3,19 miliardi di euro, con un rapporto di copertura pari a 1,60 — un segnale di domanda solida.

Il rendimento lordo si è attestato al 3,40%, in calo di 15 punti base rispetto all’asta del 27 ottobre 2026, quando il rendimento era stato del 3,55%. Un calo che riflette il progressivo allentamento delle aspettative sui tassi nell’area euro.

Per i due Btp€i, i dati di assegnazione dettagliati non sono stati inclusi nelle fonti verificate disponibili. Ciò che è certo è che ciascuna tranche poteva essere collocata fino a 750 milioni di euro, per un totale potenziale di 1,5 miliardi tra i soli titoli indicizzati.

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Chi investe nei Btp€i e perché

I titoli indicizzati all’inflazione europea si rivolgono principalmente a due categorie di investitori. La prima è quella degli istituzionali — fondi pensione, assicurazioni, tesorerie bancarie — che hanno passività indicizzate all’inflazione e cercano una copertura naturale. La seconda è quella dei risparmiatori privati con un orizzonte di lungo periodo che vogliono preservare il potere d’acquisto del capitale nel tempo.

Il Btp€i 2039, con scadenza tra quasi tredici anni, si presta a chi pianifica obiettivi di lungo periodo: pensione integrativa, eredità, obiettivi patrimoniali decennali. Il Btp€i 2031, con scadenza a circa cinque anni, è più adatto a chi cerca protezione dall’inflazione su un orizzonte medio senza vincolarsi troppo a lungo.

Va ricordato che, come tutti i titoli di Stato a tasso variabile o indicizzato, i Btp€i sono soggetti al rischio di prezzo sul mercato secondario: se i tassi reali salgono dopo l’acquisto, il valore di mercato del titolo scende. Chi li porta a scadenza non subisce questo rischio, ma chi vende prima sì.

Come partecipare alle aste del Tesoro

I titoli di Stato italiani vengono collocati attraverso aste competitive riservate agli operatori specializzati (banche e intermediari abilitati). Il risparmiatore privato non accede direttamente all’asta, ma può acquistare i titoli tramite la propria banca o broker, che trasmette l’ordine entro la scadenza fissata — in questo caso entro il 24 novembre.

Dopo l’asta, i titoli sono negoziabili sul mercato secondario MOT (Mercato Obbligazionario Telematico) di Borsa Italiana. Per chi non ha potuto partecipare all’asta del 25 novembre, acquistare sul secondario è la strada ordinaria. Tutte le informazioni ufficiali sulle aste sono disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro del MEF.

Il rendimento del Btp Short Term al 3,40% lordo — dopo l’imposta sostitutiva del 12,5% applicata ai titoli di Stato — scende a circa il 2,975% netto: un riferimento utile per chi vuole confrontare questo strumento con conti deposito o altri prodotti a reddito fisso con orizzonte biennale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.