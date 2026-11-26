Pagare lo stipendio in contanti è vietato in Italia dal 1° luglio 2018, ma molte aziende continuano a farlo, spesso confidando nella possibilità di regolarizzare la situazione prima che scatti la sanzione. Con l’interpello n. 3/2026, il Ministero del Lavoro ha chiuso definitivamente questa porta: la stipendio contanti multa si applica subito, senza alcuna diffida preliminare, e l’illecito è considerato non sanabile. Per i datori di lavoro che ancora ricorrono al contante per corrispondere le retribuzioni, le conseguenze sono immediate e concrete.

Il divieto di pagare lo stipendio in contanti: la regola dal 2018

La norma di riferimento risale alla Legge 205/2017, i cui commi 910–913 hanno introdotto l’obbligo di tracciabilità per tutti i pagamenti retributivi. Dal 1° luglio 2018, stipendi, anticipi e qualsiasi corrispettivo legato al rapporto di lavoro devono essere erogati esclusivamente tramite strumenti tracciabili: bonifico bancario, assegno, versamento su conto corrente o libretto postale, carte prepagate con IBAN. Il contante, in qualsiasi importo, è escluso.

La ratio della norma è chiara: combattere il lavoro sommerso, garantire la trasparenza dei flussi retributivi e tutelare il lavoratore da eventuali contestazioni sull’effettivo pagamento. Eppure, nonostante siano trascorsi oltre otto anni dall’entrata in vigore del divieto, la prassi del pagamento in contanti persiste in alcuni settori — in particolare vigilanza, logistica, agricoltura, ristorazione e lavoro domestico — dove i rapporti di lavoro sono spesso informali o frammentati.

Cosa dice l’interpello 3/2026 del Ministero del Lavoro

Il chiarimento nasce da una richiesta del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, avanzata su proposta dell’Ordine di Ragusa. La domanda era precisa: gli ispettori del lavoro possono ricorrere alla diffida amministrativa quando contestano il pagamento della retribuzione in contanti? In altri termini, prima di irrogare la sanzione, l’ispettore può invitare il datore di lavoro a regolarizzare la condotta, concedendogli un margine di tempo?

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La risposta del Ministero del Lavoro è stata netta: no. Con l’interpello n. 3/2026, il Ministero ha chiarito che il pagamento della retribuzione in contanti costituisce un illecito non sanabile. Agli organi di vigilanza non è consentito adottare il provvedimento di diffida amministrativa. La sanzione si applica direttamente, senza possibilità per il datore di lavoro di rimediare prima che il procedimento sanzionatorio prenda avvio.

Questo significa che, nel momento in cui un ispettore accerta che uno o più lavoratori sono stati pagati in contanti, la multa scatta automaticamente. Non c’è un avviso preventivo, non c’è un termine per mettersi in regola: l’accertamento coincide con l’avvio della procedura sanzionatoria.

L’entità della multa e come si calcola

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per chi viola il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti va da 1.000 a 5.000 euro. Un importo che, a prima vista, potrebbe sembrare fisso e unico. In realtà, il meccanismo di calcolo ha una caratteristica rilevante che molti datori di lavoro sottovalutano.

La sanzione non si applica in relazione al numero dei lavoratori coinvolti dalla violazione, ma ai mesi in cui si è verificata la violazione. Questo vuol dire che se un’azienda ha pagato in contanti tre dipendenti per sei mesi, la multa non si moltiplica per tre (numero dei lavoratori), ma potenzialmente per sei (numero dei mesi violati). Il calcolo può quindi portare a importi complessivi ben superiori alla soglia massima apparente di 5.000 euro.

Un esempio pratico: un datore di lavoro che ha corrisposto lo stipendio in contanti per quattro mesi consecutivi potrebbe vedersi applicare una sanzione fino a 20.000 euro (4 mesi × 5.000 euro massimo per mese), indipendentemente da quanti lavoratori fossero coinvolti.

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Perché la diffida amministrativa non è applicabile

La diffida amministrativa è uno strumento previsto dal D.Lgs. 124/2004 che consente agli ispettori di invitare il trasgressore a sanare la violazione entro un termine stabilito, beneficiando poi di una riduzione della sanzione. È uno strumento pensato per illeciti sanabili, cioè per condotte che possono essere corrette con effetto retroattivo o che non producono danni irreversibili.

Il Ministero ha stabilito che il pagamento in contanti non rientra in questa categoria. Una volta che la retribuzione è stata corrisposta in forma non tracciabile, la violazione è già consumata e non può essere annullata. Restituire il contante e rifare il bonifico non cancella il fatto che, in quel mese, il lavoratore è stato pagato in modo illecito. Di conseguenza, la diffida non ha spazio applicativo: non c’è nulla da “sanare” in senso tecnico.

Gli obblighi di tracciabilità: cosa deve fare il datore di lavoro

Per essere in regola, il pagamento dello stipendio deve avvenire attraverso uno dei seguenti strumenti:

Bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato dal lavoratore

sul conto corrente indicato dal lavoratore Assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato

consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato Strumenti di pagamento elettronico , incluse carte prepagate dotate di IBAN

, incluse carte prepagate dotate di IBAN Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale — questa è l’unica eccezione in cui il contante è ammesso, purché avvenga tramite istituto

Il semplice fatto di consegnare una busta paga firmata dal lavoratore non è sufficiente a dimostrare il pagamento tracciabile. La documentazione bancaria o postale rimane l’unico elemento probatorio valido in caso di ispezione.

Per le aziende che operano in settori ad alta intensità di lavoro manuale o con forza lavoro stagionale, vale la pena verificare le proprie procedure di pagamento con anticipo, prima che un’ispezione trasformi una prassi consolidata in una stipendio contanti multa difficile da contestare. L’interpello 3/2026 ha reso chiaro che l’Amministrazione non concede margini: il rispetto della tracciabilità non è negoziabile e la sanzione, una volta accertata la violazione, è immediata. Puoi consultare i chiarimenti ufficiali direttamente sul sito del Ministero del Lavoro.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.