Venerdì 4 dicembre sciopero generale dei sindacati di base. Treni fermi dalle 21 del 3, disagi su trasporti, scuole e ospedali. Orari e settori coinvolti.

Venerdì 4 dicembre 2026 è in programma uno sciopero generale nazionale che interessa categorie sia pubbliche sia private. La mobilitazione, proclamata già il 27 settembre 2026, riguarda migliaia di lavoratori in tutta Italia e rischia di provocare disagi concreti su trasporti, scuole e strutture sanitarie. Chi deve spostarsi o ha appuntamenti critici quel giorno deve conoscere gli orari esatti di fermo, le fasce di garanzia e i settori coinvolti.

Chi ha proclamato lo sciopero del 4 dicembre 2026

Dietro la mobilitazione ci sono più sigle sindacali di base. I promotori principali sono CUB, ADL Varese, SGB, SBM, SGC e SI-Cobas. A questi si aggiungono le adesioni di AL-Cobas, LMO, ORSA e USB Lavoro Privato, che ampliano la platea dei lavoratori potenzialmente fermi.

Parallelamente, USI 1912 ha proclamato uno sciopero generale separato, ma con una differenza sostanziale: esclude espressamente il comparto dei trasporti. Chi lavora in quel settore, quindi, è chiamato all’astensione solo dalla prima proclamazione, non da quella di USI 1912.

La coesistenza di due proclamazioni distinte non è una rarità negli scioperi di base, ma rende più complessa la lettura dei possibili disagi. Il dato certo è che lo sciopero principale abbraccia categorie pubbliche e private senza distinzione di comparto.

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Trasporti: treni e autostrade a rischio già dalla sera del 3 dicembre

Il settore più critico, come spesso accade, è quello dei trasporti. Le agitazioni non iniziano il mattino del 4 dicembre: il settore ferroviario entra in sciopero dalle 21:00 di mercoledì 3 dicembre e rimane fermo fino alle 21:00 di giovedì 4 dicembre. Chi ha un treno in serata il 3 dicembre deve verificare la propria corsa con anticipo.

Anche il personale delle autostrade si ferma con un orario leggermente diverso: dalle 22:00 del 3 dicembre alle 22:00 del 4 dicembre. Un’ora in più rispetto al ferroviario, il che significa che i disagi sulla rete autostradale potrebbero prolungarsi fino a tarda sera del 4.

Per il settore aereo, lo stop è invece concentrato interamente nella giornata del 4 dicembre: la finestra va dalla mezzanotte alle 23:59. Tuttavia, esistono fasce orarie di tutela obbligatoria per i voli: dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. In queste due finestre i voli devono essere garantiti. Chi viaggia in aereo quel giorno dovrebbe privilegiare partenze e arrivi compresi in queste fasce, o contattare direttamente la propria compagnia aerea per verificare lo stato del volo.

Scuole, ospedali e servizi pubblici: cosa sapere

Lo sciopero del 4 dicembre 2026 coinvolge lavoratori pubblici e privati in senso ampio, il che include anche il personale scolastico e sanitario. Le scuole potrebbero registrare assenze tra insegnanti e personale ATA (Ausiliario Tecnico Amministrativo), con conseguente riduzione delle attività didattiche o chiusura di alcune classi. Gli ospedali e le strutture sanitarie, per legge, devono garantire i servizi essenziali anche in caso di sciopero: urgenze, pronto soccorso e terapie indifferibili restano operativi.

È buona prassi, per chi ha visite programmate o appuntamenti in strutture pubbliche il 4 dicembre, contattare direttamente l’ente per confermare la disponibilità del servizio. Le fasce di garanzia nei servizi sanitari sono definite dai contratti collettivi di settore e dalle commissioni di garanzia, e variano da struttura a struttura.

→ Leggi anche: Sciopero generale 20 novembre: fermi trasporti, scuola e sanità

Come verificare lo stato dei servizi in tempo reale

La fonte più aggiornata per monitorare lo stato degli scioperi è il portale ufficiale Scioperi Italia, che raccoglie le proclamazioni registrate e le eventuali revoche. Al momento, nei dati aggiornati al 28 settembre 2026, non risulta nessuna revoca per lo sciopero del 4 dicembre.

Per i treni, Trenitalia e Italo pubblicano i treni garantiti sul proprio sito nelle 24 ore precedenti l’agitazione. Per i voli, le compagnie aeree sono obbligate a informare i passeggeri in caso di cancellazione con almeno cinque giorni di anticipo, offrendo rimborso o riprotezione su altri voli.

Ferroviario: controlla il sito del tuo operatore la mattina del 3 dicembre per i treni garantiti.

controlla il sito del tuo operatore la mattina del 3 dicembre per i treni garantiti. Aereo: verifica lo stato del volo e tieni d’occhio le fasce di tutela (7-10 e 18-21).

verifica lo stato del volo e tieni d’occhio le fasce di tutela (7-10 e 18-21). Autostrade: lo stop parte dalle 22:00 del 3 dicembre; evita spostamenti notturni su tratte con caselli presidiati.

lo stop parte dalle 22:00 del 3 dicembre; evita spostamenti notturni su tratte con caselli presidiati. Scuole e ospedali: contatta direttamente l’istituto o la struttura per confermare l’operatività.

Perché lo sciopero del 4 dicembre 2026 è più articolato del solito

La presenza di due proclamazioni parallele — quella di CUB, SI-Cobas e alleati da un lato, e quella separata di USI 1912 dall’altro — rende questo sciopero più frammentato rispetto a una mobilitazione unitaria. Per i lavoratori dei trasporti, la chiamata all’astensione arriva solo dalla prima coalizione. Per chi opera in altri settori pubblici o privati, entrambe le proclamazioni possono incidere.

Dal punto di vista pratico, per i cittadini cambia poco: i disagi sui trasporti restano quelli già descritti, con gli orari ferroviari e autostradali che anticipano l’agitazione alla serata del 3 dicembre. La frammentazione sindacale può però influire sul tasso di adesione effettivo, rendendo difficile prevedere con precisione l’entità dei disagi fino alla vigilia dello sciopero.

Chi si trova a dover pianificare spostamenti o attività lavorative tra il 3 e il 4 dicembre farebbe bene a monitorare le comunicazioni ufficiali dei singoli gestori nei giorni immediatamente precedenti, quando i dati sulle adesioni diventano più concreti e i tabelloni dei treni garantiti vengono pubblicati.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.