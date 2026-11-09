Il 20 novembre 2026 è indetto uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge trasporti, scuola e sanità. Scopri le rivendicazioni sindacali e le fasce di garanzia.

Venerdì 20 novembre 2026 l’Italia si prepara a una giornata di forte tensione sul fronte del lavoro: la CGIL ha proclamato uno sciopero generale 20 novembre della durata di 24 ore, che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati del Paese. Trasporti, scuola e sanità sono i comparti più esposti, ma l’agitazione riguarda di fatto ogni categoria di lavoratori, dai dipendenti statali agli addetti dell’industria privata. Chi deve prendere un treno, accompagnare i figli a scuola o prenotare una visita medica quel giorno deve sapere cosa aspettarsi.

Perché la CGIL ha indetto lo sciopero generale del 20 novembre

La motivazione ufficiale della Confederazione Generale Italiana del Lavoro è chiara: contestare le politiche economiche e sociali del governo. Le rivendicazioni portate al tavolo sono tre in particolare: aumenti salariali, rinnovo dei contratti collettivi scaduti e un ampliamento delle tutele di welfare. Non si tratta di una protesta di settore, ma di una mobilitazione trasversale che punta a mettere pressione sull’esecutivo su più fronti contemporaneamente.

Il 20 novembre è già stato identificato come uno dei giorni di agitazione più critici dell’intero mese, in un novembre 2026 che si preannuncia particolarmente caldo sul fronte sindacale. La scelta di un venerdì non è casuale: massimizza la visibilità della protesta, amplificando i disagi per i cittadini e, di conseguenza, la pressione politica.

Trasporti: treni, bus e aerei a rischio

Il settore più immediatamente visibile per i cittadini sarà quello dei trasporti. Lo sciopero riguarda treni, autobus urbani ed extraurbani, e il trasporto aereo. In pratica, chiunque si muova con i mezzi pubblici il 20 novembre dovrà mettere in conto ritardi, cancellazioni e soppressioni di corse.

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Alcune indicazioni pratiche per chi deve viaggiare quel giorno:

Verificare lo stato del proprio treno o volo direttamente sui siti di Trenitalia , Italo o del proprio vettore aereo nelle ore precedenti la partenza.

, o del proprio vettore aereo nelle ore precedenti la partenza. Considerare alternative stradali o spostare il viaggio al giorno prima o al weekend, se possibile.

Per i trasporti locali, consultare i siti delle aziende municipalizzate della propria città, che comunicheranno le fasce orarie di servizio garantito.

È importante ricordare che, per legge, i servizi di trasporto pubblico devono garantire alcune fasce orarie di funzionamento anche in caso di sciopero, in quanto classificati come servizi pubblici essenziali. Le modalità precise variano da azienda ad azienda e saranno comunicate ufficialmente nei giorni precedenti il 20 novembre.

Scuola: lezioni a rischio in tutta Italia

Anche il comparto scolastico sarà coinvolto nell’agitazione del 20 novembre. Insegnanti e personale amministrativo di ogni ordine e grado — dalla scuola dell’infanzia alle superiori, passando per le scuole medie — potranno aderire allo sciopero. Le famiglie con figli in età scolare devono considerare concretamente l’ipotesi che le lezioni non si tengano o che si svolgano in modo ridotto.

Le singole scuole sono tenute a comunicare preventivamente alle famiglie la situazione, ma il margine di incertezza rimane alto fino al giorno stesso, poiché l’adesione individuale dei docenti non è prevedibile con esattezza. Chi ha bambini piccoli farebbe bene a organizzarsi per tempo, valutando la possibilità di lavorare da remoto o di trovare soluzioni alternative per la custodia.

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Sanità: servizi essenziali garantiti, ma con limitazioni

Il settore sanitario rientra tra quelli coinvolti dallo sciopero generale del 20 novembre. Medici, infermieri e operatori socio-sanitari potranno aderire all’agitazione. Anche in questo caso, trattandosi di un servizio essenziale, la legge impone che vengano garantite le prestazioni urgenti e indifferibili: pronto soccorso, terapie intensive e reparti di emergenza continueranno a funzionare.

Quello che rischia di subire rallentamenti o cancellazioni è invece l’attività ordinaria: visite ambulatoriali programmate, esami diagnostici non urgenti, interventi chirurgici elettivi. Chi ha un appuntamento fissato per il 20 novembre è invitato a contattare la struttura sanitaria di riferimento nei giorni precedenti per verificare se la prestazione verrà confermata.

Tutti i settori pubblici e privati: chi si ferma

Lo sciopero proclamato dalla CGIL ha carattere generale: non si limita ai settori già citati, ma si estende a tutti i comparti pubblici e privati. Questo significa che potrebbero essere coinvolti anche lavoratori di settori come la logistica, la vigilanza, il commercio, l’industria manifatturiera e la pubblica amministrazione in senso lato.

Per i lavoratori dipendenti, aderire allo sciopero è un diritto garantito dalla Costituzione italiana. La giornata di astensione dal lavoro comporta la perdita della retribuzione corrispondente alle ore non lavorate, ma non può essere sanzionata in alcun modo dal datore di lavoro. Chi invece sceglie di presentarsi al lavoro non è obbligato a dichiararlo in anticipo.

Per i cittadini e le imprese, il consiglio più utile è monitorare nei prossimi giorni i comunicati ufficiali dei singoli enti e aziende di servizio pubblico: entro il 18-19 novembre, la maggior parte delle realtà coinvolte sarà tenuta a rendere nota la propria organizzazione per la giornata di venerdì, incluse le eventuali fasce di garanzia del servizio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.