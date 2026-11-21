Il settore della pelletteria, del cuoio e degli ombrelli si prepara a un rinnovo contrattuale atteso da tempo. L’ipotesi di accordo sul CCNL pelletteria cuoio ombrelli è stata firmata a novembre 2026 da Assopellettieri e Confindustria, con una vigenza triennale che copre il periodo aprile 2026 – marzo 2029. Al centro dell’intesa ci sono aumenti salariali concreti, distribuiti in tre rate uguali, con la prima che scatterà già a dicembre 2026.

Quanto aumentano i minimi tabellari con il nuovo CCNL pelletteria cuoio ombrelli

Il cuore dell’accordo riguarda i minimi tabellari, tecnicamente indicati come Tem (Trattamento economico minimo). L’aumento previsto è di 180 euro al 3° livello, che rappresenta il parametro di riferimento per il contratto. Non si tratta di un importo erogato tutto in una volta: i 180 euro verranno distribuiti in tre tranche da 60 euro ciascuna, scaglionate nel corso della vigenza contrattuale.

Va distinto il concetto di Tem da quello di Tec (Trattamento economico complessivo). L’aumento complessivo, che include anche le altre voci retributive previste dal contratto, raggiunge i 200 euro. La differenza di 20 euro tra i due valori riflette le componenti aggiuntive rispetto ai soli minimi tabellari.

Per chi lavora in questo settore, la distinzione è rilevante in fase di busta paga: il minimo tabellare è la base garantita per ogni livello di inquadramento, mentre il trattamento economico complessivo tiene conto di ulteriori elementi contrattuali.

Quando arrivano le tranche: il calendario degli aumenti

La struttura a tre tranche è pensata per distribuire il costo salariale nel tempo, una formula comune nei rinnovi contrattuali del settore manifatturiero italiano. Ecco cosa è confermato:

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Prima tranche (60 euro): decorrenza dicembre 2026

decorrenza Seconda tranche (60 euro): data da definire nel corso della vigenza contrattuale

data da definire nel corso della vigenza contrattuale Terza tranche (60 euro): data da definire entro marzo 2029

La prima erogazione è quindi imminente: i lavoratori del settore vedranno già in busta paga a dicembre 2026 i primi 60 euro di aumento sul minimo tabellare. Un segnale concreto che il rinnovo non è solo sulla carta, ma produce effetti economici nel breve periodo.

Chi riguarda il contratto e perché è rilevante

Il CCNL pelletteria cuoio ombrelli interessa un segmento produttivo di peso nell’economia italiana, in particolare nelle regioni a forte vocazione manifatturiera come Toscana, Veneto, Marche e Campania. La pelletteria italiana — borse, cinture, portafogli, articoli in cuoio — è uno dei comparti trainanti dell’export del lusso e del made in Italy.

Il contratto si applica ai lavoratori dipendenti delle aziende associate ad Assopellettieri e alle organizzazioni datoriali aderenti a Confindustria che operano nella lavorazione di pelli, cuoio e nella produzione di ombrelli e ombrelloni. Si tratta di un bacino che comprende sia grandi gruppi del lusso sia piccole e medie imprese artigianali di filiera.

Per le aziende, il rinnovo definisce anche il quadro normativo e retributivo fino a marzo 2029: tre anni di certezza sui costi del lavoro, un elemento non secondario in un settore esposto alle oscillazioni della domanda internazionale e alle pressioni sui costi delle materie prime.

Come leggere gli aumenti in busta paga

Un lavoratore inquadrato al 3° livello — il livello di riferimento su cui è calcolato l’aumento di 180 euro — vedrà crescere il proprio minimo tabellare di 60 euro già dalla retribuzione di dicembre 2026. Per i livelli superiori o inferiori, gli aumenti vengono ricalcolati proporzionalmente in base ai coefficienti di inquadramento previsti dal contratto.

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A titolo esemplificativo: se il minimo tabellare attuale al 3° livello è pari a una determinata base, l’incremento del 3° livello diventa il parametro da cui si ricavano, per coefficiente, gli aumenti degli altri livelli. Chi è inquadrato a un livello più alto riceverà un aumento in valore assoluto superiore ai 60 euro della prima tranche; chi è a un livello più basso riceverà un importo inferiore.

L’aumento complessivo di 200 euro (Tec) include anche le quote aggiuntive rispetto al solo minimo tabellare. È utile verificare con il proprio ufficio paghe o con il rappresentante sindacale aziendale come si compone esattamente il proprio trattamento economico, per capire quale parte dell’incremento si rifletterà direttamente sulla busta paga mensile.

Il contesto del rinnovo contrattuale

L’ipotesi di accordo è stata siglata a novembre 2026, dopo una trattativa che ha coinvolto le parti datoriali e le rappresentanze dei lavoratori. Il contratto precedente era in scadenza, e il rinnovo arriva in un momento in cui il potere d’acquisto dei lavoratori è al centro del dibattito nelle relazioni industriali italiane.

La vigenza aprile 2026 – marzo 2029 significa che il contratto ha già decorrenza retroattiva di alcuni mesi rispetto alla firma dell’ipotesi di accordo. Questo è un meccanismo frequente nei rinnovi italiani: la decorrenza formale anticipa la firma, e gli arretrati eventualmente maturati vengono regolati secondo quanto stabilito nell’intesa.

Per approfondire il testo integrale dell’accordo e le tabelle salariali aggiornate, è possibile consultare le comunicazioni ufficiali di Uiltec, una delle organizzazioni sindacali attive nel settore.

Per i lavoratori del comparto, il messaggio pratico è chiaro: controllare la busta paga di dicembre 2026 per verificare l’applicazione della prima tranche da 60 euro, e monitorare le comunicazioni aziendali o sindacali per le date delle tranche successive, che completeranno l’aumento fino ai 180 euro sui minimi tabellari previsti dall’accordo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.