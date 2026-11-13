Il 5 dicembre 2026 il settore sanitario italiano si ferma. Lo sciopero sanità 5 dicembre è stato proclamato dai sindacati per protestare contro le risorse stanziate nella Manovra 2027, giudicate del tutto insufficienti a garantire il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale. Medici, infermieri, personale ospedaliero e, per la prima volta, anche gli studenti di medicina scenderanno insieme in piazza a Roma, in una mobilitazione che si annuncia unitaria e trasversale come raramente è accaduto in passato.

Perché si sciopera il 5 dicembre

Il nodo centrale è uno solo: i 2,4 miliardi di euro stanziati dal governo per la sanità nella Manovra 2027. Per i sindacati del comparto, questa cifra è lontana dal coprire i reali fabbisogni di un sistema già sotto pressione. La critica non riguarda solo l’entità assoluta dello stanziamento, ma il rapporto tra queste risorse e le necessità strutturali di ospedali, pronto soccorso, medicina territoriale e personale sanitario.

La Manovra 2027 è al centro del dibattito politico di queste settimane, e la sanità pubblica è diventata il terreno più caldo dello scontro tra governo e parti sociali. I sindacati sostengono che senza investimenti adeguati il diritto alla cura rischia di diventare, come recita uno degli slogan della mobilitazione, «una lotteria» — accessibile ad alcuni, negata ad altri in base alla regione di residenza o alle risorse economiche personali.

Chi partecipa allo sciopero sanità 5 dicembre

La platea di chi aderirà alla giornata di protesta è ampia. Sono coinvolti:

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Medici ospedalieri e di base, che da tempo denunciano carichi di lavoro insostenibili e retribuzioni non competitive rispetto agli standard europei;

ospedalieri e di base, che da tempo denunciano carichi di lavoro insostenibili e retribuzioni non competitive rispetto agli standard europei; Infermieri e personale infermieristico, categoria numericamente centrale nel sistema sanitario e tra le più esposte alla carenza di organici;

e personale infermieristico, categoria numericamente centrale nel sistema sanitario e tra le più esposte alla carenza di organici; Personale ospedaliero in senso lato, incluse le figure tecniche e amministrative che sostengono il funzionamento quotidiano delle strutture;

in senso lato, incluse le figure tecniche e amministrative che sostengono il funzionamento quotidiano delle strutture; Studenti di medicina, che parteciperanno alla manifestazione romana del 5 dicembre per la prima volta fianco a fianco con le rappresentanze professionali — un segnale politicamente rilevante, che allarga la protesta alle generazioni che entreranno nel sistema nei prossimi anni.

Questa convergenza tra professionisti già in servizio e chi si sta formando per lavorare in sanità è uno degli elementi più significativi della mobilitazione. Significa che il disagio non riguarda solo le condizioni attuali di lavoro, ma anche le prospettive future del Servizio Sanitario Nazionale.

La manifestazione di Roma e il calendario delle proteste

Il fulcro della giornata del 5 dicembre sarà la manifestazione nazionale a Roma, dove confluiranno delegazioni da tutto il paese. L’appuntamento romano è pensato per dare visibilità nazionale alla protesta e portare le richieste direttamente davanti alle istituzioni, in un momento in cui il parlamento è ancora impegnato nell’iter di approvazione della manovra finanziaria.

Ma il 5 dicembre non è l’unica data da segnare in agenda. È già prevista una prima mobilitazione il 20 novembre 2026, che anticipa lo sciopero generale e serve a costruire consenso e partecipazione in vista della giornata principale. Due momenti distinti, con la stessa matrice: la contestazione delle scelte del governo sulle risorse destinate alla sanità pubblica.

Quali servizi rischiano di essere colpiti

Uno sciopero nel comparto sanitario ha sempre implicazioni dirette per i cittadini, anche quando vengono garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla legge. In una giornata come quella del 5 dicembre, è ragionevole attendersi disagi in diversi ambiti:

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Visite specialistiche ambulatoriali e controlli programmati potrebbero essere rinviati;

Interventi chirurgici non urgenti rischiano di essere spostati a date successive;

I tempi di attesa nei pronto soccorso potrebbero allungarsi nelle strutture con alta adesione allo sciopero;

I servizi di diagnostica e laboratorio potrebbero subire rallentamenti.

Chi ha appuntamenti fissati per il 5 dicembre farà bene a contattare in anticipo la struttura di riferimento per verificare se la prestazione verrà mantenuta o riprogrammata. Le prestazioni urgenti e salvavita sono per legge escluse dallo sciopero e devono essere garantite in ogni circostanza.

Il contesto: sanità pubblica sotto pressione

Lo sciopero sanità del 5 dicembre non nasce dal nulla. Si inserisce in un clima di tensione crescente che attraversa il settore da anni: carenza di personale, fughe all’estero di medici e infermieri, liste d’attesa sempre più lunghe, ospedali con reparti sottodimensionati. La Manovra 2027 era attesa da molti operatori come un’occasione per invertire questa tendenza. I 2,4 miliardi stanziati, secondo chi ha proclamato lo sciopero, non sono sufficienti a farlo.

La partecipazione degli studenti di medicina alla manifestazione romana aggiunge una dimensione generazionale alla protesta: chi si forma oggi per lavorare in sanità domani chiede di sapere se il sistema in cui entrerà sarà in grado di sostenerli e di garantire cure adeguate ai pazienti. Per chi lavora già nel settore, il diritto alla cura è il principio che si intende difendere, con la consapevolezza che senza risorse adeguate resta una promessa difficile da mantenere.

Con tre settimane ancora a disposizione prima del 5 dicembre, il confronto tra governo e sindacati potrebbe ancora aprire spazi di trattativa. Ma se le posizioni rimarranno distanti, la mobilitazione si preannuncia come una delle più ampie e partecipate che il settore sanitario italiano abbia visto negli ultimi anni.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.