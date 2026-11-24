Da oggi, 24 novembre 2026, fare il pieno di gasolio costa di più. Lo sconto accise gasolio — la riduzione fiscale che alleggeriva il prezzo alla pompa di 4,88 centesimi al litro (IVA inclusa) — è scaduto senza che il governo abbia deliberato alcuna proroga. Chi passa oggi dal distributore per un pieno da 50 litri si trova a pagare fino a 2,44 euro in più rispetto a ieri. Non è una variazione trascurabile, soprattutto per chi percorre molti chilometri ogni settimana.

Come funzionava lo sconto e perché è finito

Il meccanismo era relativamente semplice. Il governo, attraverso un decreto interministeriale, aveva prorogato la riduzione delle accise sul gasolio per un periodo limitato: dal 10 al 23 novembre 2026. La misura prevedeva uno sconto di base di 4 centesimi al litro sulle accise, che diventava 4,88 centesimi al litro una volta applicata l’IVA sull’importo.

Questo tipo di intervento non è una novità nella politica energetica italiana. Negli ultimi anni, le autorità hanno fatto ricorso più volte a decreti a scadenza breve per contenere i rincari nei momenti di maggiore pressione sui prezzi dei carburanti. Il problema è strutturale: ogni proroga ha una data di fine, e quando quella data arriva senza un nuovo provvedimento, il prezzo risale automaticamente.

Stavolta il decreto è scaduto il 23 novembre e il 24 novembre non è stato rinnovato. Le ragioni precise della mancata estensione non sono state ufficialmente comunicate, ma l’effetto è immediato e misurabile alla pompa.

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Quanto paga in più chi fa il pieno oggi

I numeri sono chiari. Secondo l’Osservatorio prezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio nazionale del gasolio self-service si attestava a 2,196 euro al litro. Con il venir meno dello sconto accise gasolio, quel prezzo sale di circa 4,88 centesimi al litro.

Tradotto in termini pratici:

Un pieno da 50 litri costa 2,44 euro in più rispetto a ieri.

costa rispetto a ieri. Un automobilista che fa il pieno due volte al mese accumula un maggiore esborso di quasi 5 euro mensili per la sola voce accise.

per la sola voce accise. Chi percorre molti chilometri — trasportatori, agenti di commercio, professionisti con auto aziendale — sente l’impatto in modo molto più significativo, moltiplicato per la frequenza dei rifornimenti.

A titolo di confronto, il prezzo medio della benzina self-service si trovava a 1,939 euro al litro: il gasolio rimane più caro, una situazione che si è consolidata negli ultimi anni invertendo il tradizionale rapporto tra i due carburanti.

Chi è più colpito dall’aumento

L’impatto non è uguale per tutti. I consumatori privati che usano l’auto per gli spostamenti quotidiani avvertono il rincaro, ma possono in parte modulare il comportamento. Chi invece dipende strutturalmente dal gasolio subisce un aggravio diretto e difficilmente evitabile.

Le categorie più esposte sono:

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Autotrasportatori e corrieri , che percorrono decine di migliaia di chilometri l’anno e consumano quantità di gasolio molto superiori alla media.

, che percorrono decine di migliaia di chilometri l’anno e consumano quantità di gasolio molto superiori alla media. Artigiani e piccole imprese con furgoni o mezzi pesanti, per i quali il carburante è una voce di costo rilevante nel bilancio mensile.

con furgoni o mezzi pesanti, per i quali il carburante è una voce di costo rilevante nel bilancio mensile. Agricoltori , che utilizzano gasolio agricolo per i macchinari — anche se in quel caso si applicano regimi fiscali specifici e diversi.

, che utilizzano gasolio agricolo per i macchinari — anche se in quel caso si applicano regimi fiscali specifici e diversi. Pendolari con lunghe tratte che non hanno alternative pratiche ai mezzi propri.

Per tutte queste categorie, anche pochi centesimi al litro si traducono in centinaia di euro l’anno di costi aggiuntivi.

Il contesto delle accise sui carburanti in Italia

Le accise sono imposte indirette che gravano sulla produzione e sul consumo di determinati beni, tra cui i carburanti. In Italia, la struttura delle accise sul gasolio è stratificata e comprende componenti storiche accumulate nel tempo. Sulla cifra delle accise si applica poi l’IVA al 22%, il che significa che qualsiasi variazione dell’accisa viene amplificata dal calcolo dell’imposta sul valore aggiunto — da qui il passaggio da 4 a 4,88 centesimi al litro di impatto effettivo.

Lo sconto accise gasolio, quando attivo, non elimina questa struttura ma la riduce temporaneamente per decreto. È uno strumento di politica fiscale emergenziale, non una riforma strutturale del prelievo sui carburanti. Questo spiega perché ogni proroga è a scadenza breve e soggetta a valutazione di bilancio da parte del governo.

Per restare aggiornati sui prezzi ufficiali rilevati quotidianamente, è possibile consultare i dati pubblicati dall’Osservatorio prezzi carburanti del MIMIT, che raccoglie le comunicazioni di tutti i gestori degli impianti di distribuzione sul territorio nazionale.

Cosa fare adesso

Confronta i prezzi tra distributori nella tua zona: anche senza lo sconto fiscale, le differenze tra impianti possono essere significative, specialmente tra stazioni autostradali e distributori locali.

nella tua zona: anche senza lo sconto fiscale, le differenze tra impianti possono essere significative, specialmente tra stazioni autostradali e distributori locali. Monitora eventuali nuovi decreti : il governo può intervenire nuovamente con una proroga o con un nuovo provvedimento, come già avvenuto in passato. Tieni d’occhio le comunicazioni ufficiali.

: il governo può intervenire nuovamente con una proroga o con un nuovo provvedimento, come già avvenuto in passato. Tieni d’occhio le comunicazioni ufficiali. Valuta la frequenza dei rifornimenti : se hai un serbatoio grande, fare il pieno quando i prezzi sono più bassi (tipicamente nei giorni feriali mattutini, lontano dalle autostrade) può ridurre il costo medio nel tempo.

: se hai un serbatoio grande, fare il pieno quando i prezzi sono più bassi (tipicamente nei giorni feriali mattutini, lontano dalle autostrade) può ridurre il costo medio nel tempo. Considera il costo complessivo per chilometro: per chi usa il mezzo per lavoro, aggiornare il calcolo dei costi operativi alla luce del nuovo prezzo è utile per eventuali revisioni di tariffe o rimborsi.

Il rincaro di oggi non è catastrofico in termini assoluti, ma è reale e immediato. In assenza di un nuovo intervento governativo, il prezzo del gasolio alla pompa incorporerà stabilmente questo aumento, e chi consuma molto farà bene a tenerne conto già nei prossimi rifornimenti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.