Oltre 900.000 lavoratori italiani stanno già sperimentando una riduzione dell’orario di lavoro a parità di stipendio. Non si tratta di una proposta futura o di un esperimento isolato in qualche grande azienda del Nord: i dati dell’indagine Inapp-Plus 2026 — condotta su un campione di 45.000 persone tra i 18 e i 74 anni — fotografano una trasformazione organizzativa già in corso. La settimana corta a parità di stipendio non è più solo un dibattito parlamentare, ma una realtà che tocca il settore privato, le piccole e medie imprese e, in misura minore, la pubblica amministrazione.

I numeri reali: chi è già dentro e chi aspetta

Il dato aggregato di 900.000 lavoratori si scompone in due gruppi distinti. Il primo, di circa 400.000 persone, lavora in aziende che hanno già avviato una sperimentazione formale della settimana a quattro giorni. Di questi, il 15% — pari a circa 60.000 individui — ha già completato la transizione e lavora stabilmente su quattro giorni. La distribuzione per genere è sostanzialmente equilibrata: il 16% degli uomini coinvolti ha già implementato il modello, contro il 14% delle donne.

Il secondo gruppo, di circa 500.000 lavoratori, si trova in aziende che hanno annunciato l’introduzione del nuovo schema nei prossimi mesi ma non l’hanno ancora resa operativa. Sono, in pratica, in lista d’attesa di un cambiamento già deciso a livello aziendale.

La distinzione è rilevante: significa che la maggior parte di chi è coinvolto non ha ancora vissuto concretamente il cambiamento. I benefici — o le criticità — del modello restano, per molti, ancora da verificare nella pratica quotidiana.

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Settore privato e PMI: dove la settimana corta a parità di stipendio avanza di più

La sperimentazione è trainata dal settore privato, che conta circa 830.000 lavoratori coinvolti, pari al 5,1% del totale degli occupati privati. Il settore pubblico segue a distanza con poco più di 104.000 dipendenti.

Ancora più significativo è il profilo delle imprese coinvolte: il fenomeno è diffuso nell’industria secondaria e nelle piccole e medie imprese, che rappresentano la struttura portante del tessuto produttivo italiano. Questo dato rompe uno stereotipo comune: l’idea che la settimana corta fosse un lusso riservato alle grandi multinazionali tech o alle aziende di servizi con strutture flessibili. Invece, la realtà italiana mostra che sono proprio le realtà produttive di dimensioni contenute — manifattura, artigianato avanzato, logistica di prossimità — a muoversi per prime.

Un esempio concreto di grande impresa che ha intrapreso questa strada è Intesa Sanpaolo, la principale banca italiana con oltre 74.000 dipendenti nel paese e 96.000 a livello globale, che ha proposto formalmente la settimana a quattro giorni ai propri lavoratori. Ma il punto rilevante, sul piano strutturale, è che l’impulso non arriva solo dall’alto delle grandi corporation.

Il paradosso italiano: i più stakanovisti d’Europa provano a rallentare

Il contesto in cui si inserisce questa trasformazione è, per certi versi, contraddittorio. I lavoratori italiani restano tra i più stakanovisti d’Europa: la settimana lavorativa media tocca le 47 ore per i lavoratori autonomi e le 36,6 ore per i dipendenti, weekend inclusi. Numeri che collocano l’Italia ben oltre la media dei principali paesi europei.

Eppure, è proprio in questo contesto che si stanno moltiplicando le sperimentazioni. Le prime iniziative aziendali risalgono al 2021, quando alcune imprese hanno cominciato a testare il modello in modo autonomo, senza attendere un quadro normativo nazionale. Da allora, la diffusione è stata graduale ma costante.

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Il confronto con l’Europa aiuta a capire dove si trova l’Italia nel percorso. Il Belgio ha già legiferato, consentendo di comprimere le 38 ore standard settimanali in quattro giorni. La Grecia ha seguito una traiettoria simile. Spagna e Portogallo hanno avviato progetti pilota finanziati dal governo per testare la settimana da 32 ore senza tagli al salario. L’Islanda ha condotto una sperimentazione tra il 2015 e il 2019, poi resa strutturale. L’Italia, per ora, si muove principalmente attraverso accordi aziendali e contrattazione collettiva, non per via legislativa.

Il quadro normativo: tra direttive europee e proposte parlamentari

A livello europeo, il riferimento è la Direttiva 2003/88/CE, che fissa il massimo a 48 ore settimanali comprensive di straordinari e garantisce almeno 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore. La Direttiva 2019/1158/UE sull’equilibrio tra vita professionale e privata riconosce il diritto a richiedere orari flessibili per esigenze familiari, ma non impone una riduzione strutturale dell’orario.

Sul piano italiano, il dibattito parlamentare è aperto. Il Movimento 5 Stelle ha depositato una proposta di legge per ridurre l’orario da 40 a 32 ore settimanali senza riduzione del salario, prevedendo per le aziende che aderiscono uno sgravio contributivo progressivo tra il 30% e il 60%. Una proposta sperimentale analoga è stata presentata da partiti di opposizione. L’approvazione popolare non manca: otto italiani su dieci si dichiarano favorevoli alla settimana corta, secondo i dati disponibili.

Il nodo centrale, però, rimane la sostenibilità per le imprese. Ridurre le ore mantenendo il salario significa, di fatto, aumentare il costo orario del lavoro. Gli sgravi contributivi proposti servono proprio ad ammortizzare questo impatto, almeno nella fase iniziale. Ma senza un meccanismo di incentivo strutturale, la diffusione resterà legata alla capacità dei singoli datori di lavoro di riorganizzare i turni e i processi produttivi senza perdite di efficienza.

Chi vuole capire se la propria azienda rientra tra quelle che stanno valutando la transizione può consultare i dati aggiornati dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (Inapp), che pubblica periodicamente i risultati dell’indagine Plus sul mercato del lavoro italiano. Per i lavoratori dipendenti, il canale più diretto per sapere se e quando il proprio contratto collettivo o aziendale prevederà questa opzione resta il confronto con le rappresentanze sindacali, che in molti settori stanno già negoziando le condizioni concrete dell’eventuale passaggio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.