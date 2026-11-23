Il rinnovo del contratto bancari è bloccato da novembre 2026. I sindacati chiedono 518 euro mensili di aumento e riconoscimento degli arretrati, ma la chiusura rischia di

Il rinnovo del contratto nazionale dei bancari è bloccato. A quasi otto mesi dalla scadenza del vecchio accordo, avvenuta il 31 marzo 2026, la trattativa tra ABI (Associazione bancaria italiana) e i cinque sindacati di categoria — Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin — non ha ancora prodotto un’intesa sugli aumenti salariali. In ballo ci sono le buste paga di circa 280.000 lavoratori del settore creditizio, e la chiusura della negoziazione rischia concretamente di slittare al 2027.

La richiesta sindacale: 518 euro mensili e meno ore lavorate

La piattaforma sindacale è chiara nei numeri. I sindacati chiedono un aumento medio mensile di 518 euro lordi “a regime”, cioè al termine del periodo di incremento previsto dal contratto. Il riferimento utilizzato per il calcolo è la figura standard del CCNL bancari: la 3ª area professionale, 4° livello retributivo.

Per capire la portata della richiesta, basta confrontarla con il precedente rinnovo: nel 2023 il contratto si chiuse con un aumento a regime di 435 euro mensili. La nuova domanda supera quella soglia di 83 euro, riflettendo l’erosione del potere d’acquisto accumulata negli ultimi anni e i forti utili registrati dal comparto bancario.

Oltre agli aumenti salariali, i sindacati chiedono anche una riduzione dell’orario settimanale di lavoro da 37 a 35 ore a parità di stipendio. Si tratta di un obiettivo che va ben oltre la componente economica e che, da solo, rappresenta un terreno di scontro significativo con le banche.

La piattaforma è stata approvata dalle assemblee dei lavoratori con il 99,8% dei voti e consegnata formalmente ad ABI il 16 luglio 2026, data in cui è partita ufficialmente la negoziazione. Da quel momento, però, i progressi sono stati minimi.

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Perché il contratto bancari rinnovo è fermo: le criticità del 19 novembre

Il nodo centrale è la disponibilità economica delle banche. Nell’incontro del 19 novembre 2026, ABI ha formalmente evidenziato una serie di criticità che, a suo avviso, impediscono di entrare nel merito degli aumenti salariali. Non si tratta di un rifiuto di principio, ma di un rinvio legato a fattori esterni alla trattativa stessa.

Due le variabili principali che pesano sul negoziato:

Le incertezze legate alla manovra finanziaria 2027 : il dibattito in corso tra il governo e il settore bancario sul contributo che gli istituti di credito dovranno versare all’erario non è ancora definito. Finché non si conosce l’entità di questo prelievo, le banche non possono quantificare le risorse disponibili per i rinnovi contrattuali.

: il dibattito in corso tra il governo e il settore bancario sul contributo che gli istituti di credito dovranno versare all’erario non è ancora definito. Finché non si conosce l’entità di questo prelievo, le banche non possono quantificare le risorse disponibili per i rinnovi contrattuali. Il contesto di consolidamento bancario europeo: le operazioni di fusione e acquisizione in corso nel settore generano incertezze sulla struttura futura di molti istituti, con effetti diretti sulla pianificazione dei costi del personale.

Il risultato è una trattativa che, sul capitolo salariale, è sostanzialmente ferma. I tavoli tecnici su altri aspetti normativi del contratto possono proseguire, ma senza un accordo sugli stipendi non si chiude nulla.

Il peso degli arretrati e il rischio slittamento al 2027

Ogni mese che passa senza un accordo accumula arretrati per i lavoratori. Il contratto è scaduto il 31 marzo 2026 e i nuovi aumenti, una volta firmato l’accordo, dovranno essere corrisposti retroattivamente dalla data di scadenza del vecchio CCNL. Per 280.000 dipendenti, anche un ritardo di sei mesi si traduce in somme significative da recuperare in un’unica soluzione.

Le trattative erano state programmate per riprendere il 9 novembre, ma l’incontro del 19 novembre ha confermato che la situazione rimane bloccata. Con le festività di fine anno alle porte e l’iter parlamentare della legge di bilancio che si concluderà a dicembre, è difficile immaginare una svolta prima del 2027.

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Lando Maria Sileoni, segretario generale della Fabi, ha più volte sottolineato che i lavoratori bancari hanno contribuito in modo determinante alla redditività del settore negli ultimi anni e che questo valore deve trovare riconoscimento nelle buste paga. La posizione sindacale è che i numeri in gioco — 518 euro a regime — siano giustificati dai profitti che le banche hanno registrato.

Cosa significa per i 280.000 bancari coinvolti

Per i lavoratori del credito, lo stallo ha conseguenze concrete. Chi è inquadrato nella 3ª area professionale, 4° livello — la figura di riferimento usata per il calcolo sindacale — attende un aumento che, a regime, vale oltre 500 euro lordi al mese. Per livelli superiori o inferiori la cifra varia, ma l’ordine di grandezza è quello.

Nel frattempo, il contratto applicato è quello del 2023, che aveva portato 435 euro di aumento a regime. Gli scatti previsti da quell’accordo sono già stati corrisposti, ma la nuova tornata contrattuale è in attesa di partire. Per avere un’idea dell’impatto sulle buste paga: un aumento di 518 euro lordi mensili corrisponde, al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, a circa 280-310 euro in più al mese per un lavoratore nella fascia media, a seconda della situazione familiare e del carico fiscale individuale.

Per seguire gli aggiornamenti ufficiali sul negoziato, il sito ccnlbancari.it pubblica i comunicati unitari dei cinque sindacati dopo ogni sessione di trattativa.

La partita del contratto bancari rinnovo è tutt’altro che chiusa. Le prossime settimane saranno decisive per capire se ABI e sindacati riusciranno ad avvicinarsi almeno su una proposta di massima, oppure se la firma dovrà attendere che il quadro normativo e fiscale del 2027 si definisca. Per i lavoratori, ogni mese di attesa significa arretrati che crescono e un potere d’acquisto che rimane fermo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.