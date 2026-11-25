La patente digitale su app IO è ora disponibile per tutti i cittadini italiani. Scopri come attivarla, quali documenti caricare e la validità ai controlli stradali.

Dal 23 novembre 2026 l’IT-Wallet è disponibile per tutti i cittadini italiani tramite l’app IO: significa che chiunque può caricare la propria patente di guida sul telefono e mostrarla a un controllo stradale con lo stesso valore legale del documento fisico. Non è una copia di riserva, non è un’immagine salvata in galleria — è il documento ufficiale in formato digitale, riconosciuto dall’ordinamento grazie all’inserimento dell’articolo 64-quater nel Codice dell’Amministrazione Digitale tramite il D.L. 19/2024, convertito in L. 56/2024. La patente digitale su app IO è solo uno dei tre documenti attualmente disponibili, ma rappresenta il caso d’uso più immediato per milioni di automobilisti.

Cos’è l’IT-Wallet e perché cambia qualcosa di concreto

L’IT-Wallet è un portafoglio digitale integrato nell’app IO, sviluppato da PagoPA S.p.A. per conto del Dipartimento per la trasformazione digitale. Il concetto di base è semplice: i documenti caricati hanno lo stesso valore giuridico degli originali fisici. Non è necessario portare con sé il portafoglio per esibire la patente o la tessera sanitaria — basta lo smartphone.

La funzione non nasce dal nulla. Una versione precedente, chiamata Documenti su IO, era stata lanciata nel 2024 e aveva già registrato 13 milioni di attivazioni. L’IT-Wallet è il passo successivo: un’infrastruttura più strutturata, con base normativa esplicita e un perimetro di documenti destinato ad ampliarsi nei prossimi mesi.

Un dettaglio tecnico spesso sottovalutato: l’IT-Wallet funziona anche senza connessione internet. Il documento digitale rimane accessibile offline, il che lo rende affidabile anche in zone con scarsa copertura di rete o in situazioni in cui il telefono non riesce a connettersi.

Quali documenti si possono caricare oggi

Al momento dell’apertura a tutti i cittadini, i documenti disponibili sono tre:

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Patente di guida — valida ai controlli stradali delle forze dell’ordine.

— valida ai controlli stradali delle forze dell’ordine. Tessera Sanitaria — la tessera del Servizio Sanitario Nazionale, utile ad esempio in farmacia o presso strutture convenzionate.

— la tessera del Servizio Sanitario Nazionale, utile ad esempio in farmacia o presso strutture convenzionate. Carta Europea della Disabilità (European Disability Card) — riconosciuta anche in altri paesi dell’Unione Europea.

Due documenti che molti si aspetterebbero di trovare qui — la carta d’identità e il passaporto — non sono ancora disponibili in formato digitale. Le versioni digitali di questi documenti sono attualmente allo studio. È una distinzione importante: la patente su app IO vale al posto di quella fisica in un controllo stradale, ma non sostituisce la carta d’identità per identificarsi in altri contesti.

Sul fronte sperimentale, è già possibile archiviare nell’IT-Wallet anche il proprio ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e i titoli di studio conseguiti a partire dal 2010. Questa funzione è in fase di test e non ha ancora la stessa diffusione degli altri tre documenti.

La tessera elettorale e altri documenti aggiuntivi saranno sbloccati entro febbraio 2027, secondo il calendario di sviluppo del progetto.

Come attivare la patente digitale su app IO: la procedura passo per passo

Per accedere all’IT-Wallet servono due requisiti di base:

SPID di livello 2 oppure CIE (Carta d’Identità Elettronica) con PIN

oppure (Carta d’Identità Elettronica) con PIN Il proprio codice fiscale

Se hai già app IO installata e un’identità digitale attiva, la procedura è rapida. Ecco i passaggi:

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Apri l’app IO e accedi con SPID o CIE. Dalla schermata principale, cerca la sezione IT-Wallet o Portafoglio. Seleziona il documento che vuoi aggiungere — ad esempio la patente di guida. Segui la procedura di verifica: il sistema controlla i tuoi dati tramite le banche dati ufficiali (Motorizzazione Civile per la patente, MEF per la tessera sanitaria). Conferma l’operazione. Il documento viene caricato nel portafoglio digitale.

Non è necessario fotografare il documento fisico né caricare file. L’IT-Wallet recupera i dati direttamente dalle fonti istituzionali, il che garantisce che la versione digitale sia sempre aggiornata e autentica. Se la patente fisica viene rinnovata o modificata, la versione digitale si aggiorna di conseguenza.

Validità legale e cosa succede a un controllo stradale

La domanda più frequente è legittima: un agente di polizia stradale è obbligato ad accettare la patente mostrata sul telefono? La risposta, dopo l’entrata in vigore del quadro normativo attuale, è sì. Il documento digitale nell’IT-Wallet ha lo stesso valore giuridico dell’originale fisico. Non è una copia, non è una fotografia — è il documento ufficiale nella sua forma digitale.

Questo vale per la patente di guida ai controlli stradali. Per altri contesti — presentarsi a uno sportello pubblico, imbarcarsi su un aereo, attraversare un confine — la situazione dipende dal tipo di documento richiesto. Finché carta d’identità e passaporto non saranno disponibili digitalmente, per quei casi il documento fisico resta necessario.

Vale la pena ricordare che il progetto si inserisce in un quadro europeo più ampio: l’European Digital Identity Wallet (EUDI Wallet) è la cornice continentale entro cui l’IT-Wallet italiano è destinato a evolversi, con l’obiettivo di rendere i documenti digitali riconoscibili in tutti gli stati membri dell’UE. Per approfondire il progetto nella sua dimensione istituzionale, il riferimento ufficiale è il portale del Dipartimento per la trasformazione digitale.

Chi non ha ancora uno SPID o non ha attivato il PIN della propria CIE ha un passaggio preliminare da completare prima di poter usare l’IT-Wallet. In quel caso, il punto di partenza è richiedere SPID presso uno dei gestori accreditati — un’operazione che si fa online o in presenza, spesso in pochi minuti, e che apre l’accesso a decine di servizi pubblici digitali oltre all’IT-Wallet stesso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.