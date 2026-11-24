Dal 2027 mensa, scuolabus e pre-scuola compariranno automaticamente nel 730 precompilato. Scopri come funziona il nuovo decreto Mef e quando scatta l'obbligo.

Dal modello 730/2027 — quello che i contribuenti italiani presenteranno nella primavera del 2027 per i redditi dell’anno d’imposta 2026 — le spese per la mensa scolastica, lo scuolabus e i servizi di pre-scuola compariranno automaticamente nel 730 precompilato, senza che i genitori debbano cercare ricevute e inserire cifre a mano. È la conseguenza diretta di un decreto firmato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo, che ha già ottenuto il via libera del Garante della Privacy e che ridisegna il flusso di dati tra gli enti locali e l’Agenzia delle Entrate. Capire come funziona il meccanismo — e quando scattano gli obblighi — è utile sia per i genitori sia per i Comuni che gestiscono questi servizi.

Cosa cambia con il decreto Mef sulle spese scolastiche nel 730 precompilato

Fino ad oggi, chi voleva detrarre le spese per la mensa del figlio o per il trasporto scolastico doveva raccogliere le ricevute di pagamento, sommare gli importi e inserirli manualmente nella propria dichiarazione dei redditi. Un passaggio che molti saltavano, perdendo una detrazione a cui avevano pieno diritto.

Il decreto firmato da Maurizio Leo cambia questo schema. Gli enti locali — principalmente i Comuni, che gestiscono questi servizi — dovranno trasmettere i dati di pagamento direttamente all’Agenzia delle Entrate. Da lì, le informazioni confluiranno automaticamente nel modello 730 precompilato di ciascun contribuente. Il genitore troverà già le cifre nel proprio precompilato, pronte da confermare.

Le spese coinvolte sono quattro categorie ben definite:

Mensa scolastica

Trasporto scolastico (scuolabus)

(scuolabus) Servizi di pre-scuola

Assistenza al pasto gestita dai Comuni

Si tratta di voci che riguardano milioni di famiglie italiane con figli in età scolare, spesso distribuite su dodici mesi di pagamenti a enti diversi. L’automatizzazione riduce il margine di errore e, soprattutto, abbassa il rischio che la detrazione vada persa per dimenticanza o difficoltà nel reperire la documentazione.

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Il calendario: facoltativo nel 2026, obbligatorio dal 2027

La transizione avviene in due fasi. Per l’anno d’imposta 2026, la trasmissione dei dati da parte degli enti locali all’Agenzia delle Entrate è facoltativa: i Comuni che sono già pronti tecnicamente possono aderire, ma non sono obbligati. Questo periodo serve a rodare i sistemi informatici e a permettere agli enti meno strutturati di adeguarsi.

Dal 2027 la comunicazione diventa obbligatoria. Tutti i Comuni che gestiscono mensa, scuolabus, pre-scuola e assistenza al pasto dovranno inviare i dati all’Agenzia delle Entrate, garantendo così la piena precompilazione per i contribuenti. In pratica, il modello 730/2027 — relativo all’anno d’imposta 2026 — sarà il primo in cui questa automatizzazione potrà comparire su larga scala, almeno per i Comuni che avranno aderito in via facoltativa. Il 730/2028 sarà invece il primo in cui la copertura sarà strutturalmente completa.

Vale la pena ricordare che il 730 precompilato ha già raggiunto dimensioni considerevoli: nel 2026 ha superato quota 1,3 miliardi di dati precaricati. L’aggiunta delle spese scolastiche si inserisce in un percorso di espansione progressiva che punta a rendere la dichiarazione sempre più automatica per il contribuente medio.

Quanto vale la detrazione: la regola del 19% su 1.000 euro

Conoscere il meccanismo di precompilazione è utile, ma capire quanto vale effettivamente la detrazione aiuta a valutare l’impatto concreto sul portafoglio.

La detrazione delle spese di istruzione è pari al 19%, calcolata su un limite massimo di 1.000 euro annui per figlio. Questo significa che il risparmio fiscale massimo ottenibile è di 190 euro per figlio (il 19% di 1.000 euro).

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Un esempio pratico: una famiglia con due figli che ha pagato 800 euro di mensa e 300 euro di scuolabus per ciascuno — per un totale di 1.100 euro a figlio — può detrarre al massimo 1.000 euro per figlio, ottenendo uno sconto fiscale di 190 euro per ciascuno, pari a 380 euro complessivi. Con il nuovo sistema, questi importi arriveranno già precaricati nel 730, senza che il genitore debba fare calcoli o allegare documenti al momento della compilazione.

Un punto da tenere presente: il fatto che i dati arrivino precompilati non significa necessariamente che si possa fare a meno di conservare le ricevute originali. In caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, la documentazione di supporto resta uno strumento di tutela per il contribuente.

Il ruolo del Garante della Privacy e la trasmissione sicura dei dati

Il decreto ha ricevuto il parere favorevole del Garante della Privacy, passaggio non scontato considerando che il flusso di informazioni riguarda dati sensibili relativi a minori e alle loro famiglie. L’approvazione del Garante certifica che le modalità di trasmissione e trattamento dei dati rispettano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Il percorso dei dati è lineare: i Comuni raccolgono i pagamenti per i servizi scolastici, li elaborano secondo i formati richiesti e li inviano all’Agenzia delle Entrate, che li abbina al codice fiscale del contribuente e li inserisce nel precompilato. La responsabilità della correttezza dei dati trasmessi ricade sugli enti locali, che dovranno quindi dotarsi di procedure interne adeguate entro il 2027.

Cosa devono fare i genitori da subito

Per chi ha figli in età scolare, il consiglio pratico è di continuare a conservare le ricevute di pagamento per mensa, scuolabus e pre-scuola relative all’anno d’imposta 2026. Se il proprio Comune aderirà in via facoltativa già quest’anno, i dati potrebbero comparire nel precompilato della prossima primavera; in caso contrario, sarà comunque possibile inserirli manualmente, come avviene oggi.

Dal 2027 in poi, invece, la verifica da fare sarà più semplice: aprire il proprio 730 precompilato, controllare che le cifre relative alle spese scolastiche corrispondano a quanto effettivamente pagato durante l’anno, e confermare. Se i dati trasmessi dal Comune fossero incompleti o errati, il contribuente potrà sempre correggerli prima di inviare la dichiarazione, avendo cura di tenere a portata di mano la documentazione originale a supporto della rettifica. Per approfondire le modalità di trasmissione e i formati tecnici richiesti, il riferimento ufficiale rimane il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.