Pensione di maggio 2026: perché l’accredito non sarà uguale per tutti tra Poste e banca

Sabato 2 maggio 2026 per chi riceve la pensione tramite Poste Italiane, lunedì 4 maggio per chi ha scelto l’accredito in banca. È questo il calendario dei pagamenti del prossimo mese, spostato per effetto della festa del 1° maggio, che nel 2026 cade di venerdì.

Il motivo è semplice: il sabato gli uffici postali lavorano, le banche no e così, per i pensionati, si crea un doppio calendario che incide subito sulla disponibilità dell’assegno.

Poste e banche, ecco perché cambiano i tempi

Chi ha comunicato all’INPS un conto o uno strumento legato a Poste, conto BancoPosta, libretto postale o carta abilitata, vedrà l’importo disponibile da sabato 2 maggio. Per chi invece riceve l’accredito su conto corrente bancario, bisognerà aspettare fino a lunedì 4.

È una differenza tecnica, ma nella pratica pesa. Soprattutto per chi concentra nei primi giorni del mese spese fisse, bollette o acquisti in farmacia.

Il quadro resta lo stesso: conta il primo giorno utile di pagamento, calcolato in base all’intermediario che materialmente esegue l’accredito.

Pensione di maggio 2026, attenzione all’importo

La data, però, non è l’unico elemento da controllare. A maggio 2026 l’importo netto della pensione potrebbe essere diverso da quello atteso. Sul cedolino continuano infatti a pesare rivalutazioni, imposte e trattenute.

Sul fronte degli aumenti incide la perequazione automatica, prevista dalle norme in vigore: adeguamento pieno per i trattamenti fino a quattro volte il minimo INPS, percentuali più basse per gli assegni di importo superiore. A questo si possono aggiungere, in base ai singoli casi, eventuali maggiorazioni legate all’età o al reddito del pensionato.

Poi ci sono le trattenute. Sul netto pesano anche IRPEF, addizionali regionali e comunali, oltre a eventuali conguagli o recuperi. È per questo che due assegni apparentemente simili possono arrivare con importi diversi. A volte di pochi euro, altre con scarti più evidenti.

Cedolino INPS, il controllo da fare prima dell’accredito

Il passaggio da non saltare è il cedolino pensione INPS. È lì che compaiono il lordo, le trattenute fiscali, le eventuali maggiorazioni e il netto finale che verrà pagato.

Controllarlo prima dell’accredito serve a evitare sorprese e a capire subito se ci sono variazioni rispetto ai mesi precedenti. L’accesso avviene tramite i servizi online dell’Istituto con SPID, CIE o CNS. In alcune situazioni residue, soprattutto per chi vive all’estero, restano valide anche le modalità ancora ammesse dall’ente previdenziale.

Ed è proprio in quel documento, spesso guardato di fretta, che si trovano le voci decisive: arretrati, addizionali, trattenute mensili, somme recuperate o riconosciute. In altre parole, tutto quello che spiega il totale finale.

Ritiro in contanti alle Poste, resta il tetto dei 1.000 euro

Per chi non ha scelto l’accredito su conto e ritira la pensione in contanti negli uffici postali, il pagamento può partire dal 2 maggio. Resta però il limite ordinario di 1.000 euro per questa modalità. Oltre quella soglia, il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili.

Si tratta di una regola ormai stabile, introdotta per motivi di sicurezza e tracciabilità. Chi ha una carta o un rapporto postale collegato può anche usare gli sportelli automatici, evitando le code agli sportelli, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza.

Maggio parte con un doppio calendario per i pensionati

In concreto, all’inizio del mese cambia questo: chi riceve la pensione tramite Poste avrà i soldi disponibili prima, chi la riceve in banca dovrà attendere due giorni in più, fine settimana compreso.

Per questo conviene fare due controlli: verificare il cedolino INPS e controllare il canale di accredito scelto. La data conta, certo, ma conta altrettanto la cifra finale, quella che resta dopo imposte, trattenute e adeguamenti.