Chi lavora di notte può andare in pensione prima: ecco le due misure da conoscere

Chi fa lavoro notturno in modo continuativo può andare in pensione anticipata nel 2026 con requisiti meno pesanti rispetto ai canali ordinari. Le strade sono due: lo scivolo usuranti e la Quota 41 precoci. Due strumenti diversi, ma con un punto in comune: permettono di uscire dal lavoro prima della pensione di vecchiaia.

La questione riguarda migliaia di lavoratori: vigilanza, logistica, sanità, trasporti, industria. Attenzione, però: non basta aver fatto qualche turno di notte per avere diritto all’anticipo. Pesano gli anni di lavoro, i contributi versati e anche il numero di notti lavorate ogni anno. Ed è proprio qui che, molto spesso, si decide tutto: accesso subito oppure attesa.

Scivolo usuranti, cosa serve davvero per uscire prima

La prima possibilità è lo scivolo usuranti, riservato a chi svolge attività considerate usuranti. Tra queste rientra anche il lavoro notturno, ma solo se rispetta i criteri fissati dalla legge. Per andare in pensione con questo canale servono almeno 61 anni e 7 mesi di età, almeno 35 anni di contributi e il raggiungimento della quota 97,6, cioè la somma tra età e contributi.

Non basta. Il lavoro notturno deve essere stato svolto per almeno metà della vita lavorativa oppure per 7 anni negli ultimi 10. Sono aspetti tecnici, sì, ma sono quelli che fanno la differenza. Anche pochi mesi mancanti o una posizione contributiva non perfettamente ricostruita possono far saltare tutto.

C’è poi un altro nodo decisivo: il numero di turni notturni fatti ogni anno. Le condizioni migliori spettano a chi ha lavorato almeno 78 notti l’anno. Sotto questa soglia i requisiti diventano più alti.

Chi ha fatto tra 72 e 77 notti deve avere almeno 62 anni e 7 mesi e raggiungere la quota 98,6. Chi invece si ferma tra 64 e 71 notti può uscire solo con 63 anni e 7 mesi e quota 99,6.

Il meccanismo è rigido, e su questo non ci sono margini. Se in uno degli anni utili non si raggiunge il numero minimo di notti richiesto, l’uscita può slittare. Per i lavoratori autonomi, poi, il quadro è ancora meno favorevole: serve un anno in più sia per l’età sia per la quota.

Quota 41 precoci, pensione senza requisito anagrafico

L’altra strada è la Quota 41, pensata per i lavoratori precoci. Qui non c’è un’età minima da rispettare. Conta invece aver maturato almeno 41 anni di contributi e poter dimostrare almeno 12 mesi di versamenti prima dei 19 anni.

Anche in questo caso il lavoro notturno deve essere reale e continuativo. La norma chiede che sia stato svolto per 7 degli ultimi 10 anni oppure per 6 degli ultimi 7 anni. Tradotto: il beneficio non vale per chi ha lavorato di notte solo ogni tanto o per periodi troppo brevi.

Per molti lavoratori provati da anni di turni, soprattutto nel settore della vigilanza, questa è la via più diretta. Non c’è una soglia di età, ma i controlli sui documenti sono scrupolosi. Servono estratti contributivi in ordine, periodi coerenti e, quando occorre, anche le attestazioni del datore di lavoro.

Il caso concreto: 64 anni, 41 anni di contributi e dieci anni di notti

Prendiamo un caso molto simile a quelli che arrivano ogni giorno a patronati e Caf: un addetto alla vigilanza notturna di 64 anni, con quasi 41 anni di contributi e dieci anni di lavoro svolto stabilmente di notte.

In una situazione del genere, lo scivolo usuranti può essere una strada percorribile, almeno in linea generale. Ma a una condizione precisa: che il lavoratore abbia raggiunto il numero minimo di notti annue richiesto e che il lavoro notturno rientri nei periodi previsti dalla legge.

Potrebbe però esserci anche l’opzione della Quota 41. Qui il punto chiave è uno: bisogna avere almeno un anno di contributi versati prima dei 19 anni. È spesso questo il dettaglio che sposta tutto. Basta un requisito in meno, anche uno solo, e la domanda si blocca.

In pratica, chi si trova in questa situazione deve controllare tre cose: anzianità contributiva, continuità del lavoro notturno e numero di notti annue. Solo dopo questa verifica si può capire quale misura sia davvero utilizzabile e con quali tempi.

La regola di fondo, comunque, è chiara: per chi lavora di notte ci sono strumenti che permettono di lasciare il lavoro prima della normale pensione di vecchiaia. La possibilità c’è, ma va valutata caso per caso, carte alla mano e senza scorciatoie.