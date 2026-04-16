Stipendio in contanti, nuove sanzioni per le aziende: cosa dice la Cassazione

Pagare lo stipendio in contanti non è soltanto una prassi da evitare, ma un comportamento che può diventare molto costoso per il datore di lavoro. La Cassazione, con una recente pronuncia, ha chiarito che quando la retribuzione viene corrisposta fuori dai canali tracciabili previsti dalla legge, la violazione non si esaurisce in un solo illecito complessivo. Ogni singolo pagamento irregolare può infatti trasformarsi in una sanzione autonoma, con un effetto economico che cresce rapidamente nel tempo.

Il punto è importante soprattutto per quelle aziende che continuano a considerare il contante una scorciatoia gestionale. In realtà, l’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili è già in vigore da anni e oggi, dopo l’intervento della Suprema Corte, il margine interpretativo si restringe ancora di più. Non cambia la norma, ma cambia il peso concreto delle sue conseguenze.

La regola sui pagamenti tracciabili è già in vigore da tempo

La disciplina che vieta di pagare lo stipendio direttamente in contanti al lavoratore non nasce adesso. È stata introdotta dalla legge di Bilancio 2018, che ha imposto ai datori di lavoro di corrispondere retribuzioni e anticipi soltanto attraverso modalità tracciabili. Rientrano tra queste, ad esempio, il bonifico bancario, gli strumenti di pagamento elettronico, l’assegno oppure il pagamento effettuato presso banca o posta secondo le modalità previste dalla legge.

Il principio alla base della norma è semplice: rendere verificabile il versamento della retribuzione e ridurre il rischio di irregolarità, contestazioni e pratiche elusive. Non a caso, la sola firma del lavoratore sulla busta paga non basta a dimostrare che il pagamento sia stato realmente effettuato. Serve una traccia oggettiva, controllabile e documentabile.

Cosa ha deciso la Cassazione con la sentenza 6633 del 2026

La novità vera arriva dall’interpretazione offerta dalla Cassazione con la sentenza n. 6633 del 2026. I giudici hanno affermato che la sanzione prevista dalla legge deve essere applicata per ciascuna dazione economica che non rispetti le modalità di pagamento tracciabili. In altre parole, non conta soltanto il fatto che l’azienda abbia adottato una prassi irregolare: conta ogni singolo versamento effettuato fuori regola.

Questo significa che il pagamento in contanti dello stipendio non viene più letto, sul piano sanzionatorio, come un comportamento unitario protratto nel tempo. Se le retribuzioni vengono corrisposte in contanti mese dopo mese, oppure con anticipi e saldi separati, le violazioni possono sommarsi. La Cassazione ha inoltre escluso l’applicazione del cosiddetto cumulo giuridico quando ci si trova davanti a condotte distinte, ribadendo quindi un orientamento particolarmente severo per il datore di lavoro.

Quanto può costare davvero una prassi irregolare

La sanzione amministrativa prevista per chi paga lo stipendio in contanti va da 1.000 a 5.000 euro. Nella pratica, molte contestazioni possono essere definite in misura ridotta, ma il punto decisivo è che questa somma non va guardata come se fosse unica e definitiva. Se i pagamenti irregolari si ripetono, il conto può crescere in fretta.

Basta poco per capire l’impatto. Un datore di lavoro che paga in contanti per più mensilità consecutive può ritrovarsi a fronteggiare importi complessivi molto elevati. E il rischio aumenta ulteriormente quando la retribuzione viene frazionata, per esempio con anticipi periodici o versamenti più frequenti del normale. Quella che a prima vista può sembrare una consuetudine interna, tollerata o ritenuta innocua, sul piano ispettivo può trasformarsi in una sequenza di illeciti autonomi.

Perché la sentenza pesa anche per il futuro

La decisione della Cassazione ha un valore che va oltre il singolo caso. Per le aziende rappresenta un segnale molto chiaro: non è più prudente ragionare come se il rischio fosse limitato a una sola sanzione complessiva. L’orientamento conferma una lettura rigorosa della normativa e rafforza la linea già emersa nei chiarimenti dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Per questo motivo, chi non si è ancora adeguato farebbe bene a intervenire subito sulle procedure di pagamento. Su un tema come questo non è la regola a essere nuova, ma il modo in cui viene fatta valere.