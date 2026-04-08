Pensione anticipata, se fai questa domanda entro il 1° Maggio smetti di lavorare molto prima: la comunicazione ufficiale dell’Inps

Chi rispetta la scadenza può davvero smettere di lavorare prima, evitando ritardi e complicazioni. Un’opportunità concreta da non lasciarsi sfuggire.

C’è una data chiave che può fare la differenza tra andare in pensione in anticipo o dover continuare a lavorare più a lungo. L’INPS ha fissato al 1° maggio 2026 il termine entro cui presentare la domanda per il riconoscimento delle attività usuranti. Un passaggio decisivo per chi maturerà i requisiti nel 2027 e vuole accedere al pensionamento anticipato.

La richiesta non è un semplice adempimento burocratico. Senza la domanda entro i termini, il diritto alla pensione anticipata può essere ritardato, anche se i requisiti sono stati raggiunti. In pratica, si rischia di perdere mesi preziosi.

Il meccanismo si basa su una verifica preventiva: l’INPS deve accertare che il lavoratore rientri tra le categorie impegnate in attività particolarmente gravose. Solo dopo questo passaggio si può procedere con il pensionamento.

Stop all’aumento dell’età pensionabile

Una delle novità più rilevanti riguarda il blocco dell’adeguamento alla speranza di vita. Fino al 31 dicembre 2028, chi svolge lavori usuranti non subirà aumenti dell’età pensionabile.

Si tratta di una misura importante, perché protegge categorie già esposte a condizioni lavorative difficili. Tra queste rientrano operai impegnati in produzioni a catena, conducenti del trasporto pubblico e lavoratori turnisti o notturni.

I requisiti per smettere prima

Per accedere alla pensione anticipata servono almeno 35 anni di contributi. A questo si aggiunge un requisito anagrafico che cambia in base alla tipologia di lavoro. I dipendenti devono raggiungere almeno 61 anni e 7 mesi, mentre gli autonomi devono arrivare a 62 anni e 7 mesi. In entrambi i casi, è necessario raggiungere anche una specifica quota data dalla somma tra età e contributi.

Per chi lavora di notte, le regole possono variare. Il numero di turni notturni incide direttamente sull’età richiesta, con soglie diverse a seconda dell’intensità del lavoro svolto. Il rispetto della scadenza è fondamentale. Chi invia la domanda oltre il 1° maggio 2026 non perde il diritto, ma subisce uno slittamento dell’uscita dal lavoro. Il ritardo può tradursi in uno spostamento della pensione fino a tre mesi, a seconda di quando viene inoltrata la richiesta. Un dettaglio che può pesare concretamente sulla pianificazione personale.

La procedura è interamente digitale e richiede l’invio della documentazione necessaria, compreso il modulo specifico previsto per queste situazioni. Dopo la verifica, l’INPS può accogliere la richiesta, respingerla oppure approvarla con riserva, in attesa della conferma dei requisiti.