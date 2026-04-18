Festivi in busta paga: quanto guadagni davvero il 25 aprile e il 1° maggio, se lavori o resti a casa

Con l’arrivo del 25 aprile e del 1° maggio, due festività nazionali, molti lavoratori dipendenti si fanno la stessa domanda: come vengono pagate in busta paga? La risposta cambia in base al contratto applicato e a come è organizzato il lavoro in azienda, sia per chi resta a casa sia per chi invece è in servizio.

La regola generale per i lavoratori dipendenti è piuttosto chiara: se una festività nazionale cade in un giorno lavorativo e il dipendente non lavora, quella giornata viene comunque pagata. In sostanza, per chi ha uno stipendio mensile fisso, non ci sono trattenute e il valore del giorno festivo è già dentro la retribuzione.

È proprio questo il punto che crea più dubbi. Non sempre, infatti, il giorno festivo si traduce in una cifra in più ben visibile sul cedolino. Anzi, nella maggior parte dei casi l’importo finale resta quasi identico. Il vantaggio, semplicemente, è il giorno libero pagato.

Se lavori il 25 aprile o il 1° maggio, ecco cosa può scattare

Il discorso cambia se il dipendente lavora in una giornata festiva. In quel caso, oltre alla normale paga, può spettare una maggiorazione per lavoro festivo oppure un riposo compensativo. In alcuni contratti sono previsti entrambi, ma solo se il contratto collettivo nazionale lo dice in modo esplicito.

Le percentuali non sono uguali per tutti. Nei diversi settori — commercio, turismo, sanità, vigilanza, servizi essenziali — le maggiorazioni possono cambiare anche di molto e, nei casi più frequenti previsti dai Ccnl, si muovono spesso tra il 20% e il 50%, con situazioni in cui il trattamento è ancora più favorevole.

Per capire davvero quanto spetta, bisogna guardare il cedolino e soprattutto il contratto applicato dall’azienda. È lì che si trovano le regole su lavoro festivo, maggiorazioni, eventuali recuperi e riposi. Il principio, però, resta lo stesso: lavorare il 25 aprile o il 1° maggio di norma viene pagato più di una giornata ordinaria.

Perché spesso in busta paga non si vede nulla in più

Per molti dipendenti con stipendio fisso mensile, soprattutto negli uffici o nelle attività che chiudono nei giorni festivi, il 25 aprile e il 1° maggio non portano aumenti evidenti in busta paga. Il motivo è semplice: quelle giornate sono già considerate retribuite e quindi, da sole, non fanno scattare un compenso aggiuntivo.

In pratica, se il lavoratore non presta servizio e la festività cade in un giorno che per lui sarebbe stato lavorativo, il trattamento economico non cambia. È una situazione comune nel settore privato, ma anche nella pubblica amministrazione, salvo diverse organizzazioni dell’orario o regole interne.

Ed è qui che nascono le domande più frequenti. Molti si aspettano di trovare qualcosa in più sul cedolino, poi scoprono che la festività era già compresa nella normale retribuzione mensile.

Turni, ospedali, alberghi e trasporti: dove le regole cambiano davvero

Non tutti, però, si trovano nella stessa situazione. Chi lavora su turni, nei pronto soccorso, negli alberghi, nella grande distribuzione o nei trasporti ha più possibilità di essere chiamato anche nei giorni festivi. E in questi casi il trattamento economico segue regole più articolate.

Ci sono contratti che prevedono solo la maggiorazione, altri anche il riposo compensativo, altri ancora fanno distinzione tra lavoro festivo diurno, notturno o straordinario. È anche per questo che due dipendenti, pur lavorando lo stesso giorno, possono ricevere importi diversi.

Anche la differenza tra pubblico e privato conta fino a un certo punto. Nella maggior parte dei casi, la vera discriminante è il Ccnl applicato. È lì che viene stabilito se spetta qualcosa in più, quanto spetta e con quali modalità.

Se la festività cade di domenica: il caso della festività non goduta

C’è poi il caso della festività non goduta, cioè quando una ricorrenza nazionale cade di domenica. In queste situazioni, molte buste paga e molti contratti prevedono una quota aggiuntiva, perché il lavoratore perde di fatto la possibilità di godere del festivo in un giorno diverso dal riposo domenicale.

L’importo non è uguale per tutti, ma il meccanismo è noto: la festività non va persa e viene compensata economicamente. Anche in questo caso, però, la verifica va fatta sul contratto e sulle voci presenti nel cedolino.

Per il 25 aprile e il 1° maggio 2026, quindi, la regola di fondo resta questa: se non si lavora, la festività è normalmente pagata; se si lavora, può scattare una maggiorazione o un riposo compensativo; se cade di domenica, può esserci il riconoscimento della festività non goduta. Tutto il resto , importi precisi, percentuali e casi particolari, dipende dal settore e dalle clausole del contratto.