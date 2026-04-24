Bonus bollette 2026, confronto tra bonus potenziato ed extra-bonus: cosa conviene davvero

Con il D.L. n. 21/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 aprile 2026, il governo ha cambiato in Italia il sistema del bonus bollette 2026 per le utenze domestiche di energia elettrica. Da una parte aumenta l’aiuto per le famiglie con ISEE più basso. Dall’altra arriva un nuovo extra-bonus da 60 euro, legato anche ai consumi.

Due aiuti diversi: uno scatta da solo, l’altro no

Il cuore del decreto è qui: la misura si divide in due. Resta il bonus elettrico tradizionale, ma viene rafforzato. E accanto compare un secondo aiuto, separato, con regole diverse e rivolto a una platea più ampia.

Non è solo un ritocco tecnico. Cambia il modo in cui viene dato il sostegno.

Per chi era già dentro il sistema, il decreto aumenta l’importo. Per altri nuclei, invece, apre una nuova possibilità, ma con paletti più rigidi. Conta l’ISEE, certo. Ma contano anche i consumi di energia. È questa la vera differenza tra i due strumenti.

Il decreto, insomma, non prevede un contributo unico uguale per tutti. Disegna invece due strade distinte: una automatica, l’altra solo eventuale. Un quadro più complesso, che obbligherà gli utenti a leggere bene le bollette e a controllare se hanno davvero i requisiti.

Il bonus ordinario sale: si arriva a 315 euro

La prima novità riguarda il sostegno ordinario per le famiglie in maggiore difficoltà economica. Prima del decreto bollette 2026, il contributo extra collegato al bonus sociale elettrico era di 200 euro. Ora il provvedimento aggiunge altri 115 euro per ogni nucleo che ne ha diritto.

Il totale sale così a 315 euro.

Su questo fronte, la platea non cambia. Restano gli stessi limiti ISEE: 9.796 euro per la generalità dei nuclei e 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Anche il meccanismo resta semplice. Se la famiglia ha un ISEE valido e rientra nelle soglie previste, non deve presentare una nuova domanda. Lo sconto viene riconosciuto in automatico dal fornitore, secondo le regole già in vigore. Nessun passaggio in più, almeno stando a quanto prevede il decreto.

Arriva il nuovo sconto da 60 euro, ma non per tutti

La seconda novità è il contributo da 60 euro, previsto per il 2026 e il 2027. Qui la soglia si allarga: il beneficio può riguardare anche i nuclei con ISEE fino a 25.000 euro. Ma non basta avere un reddito dentro il limite.

La norma chiede infatti anche consumi bassi. Nel dettaglio, devono essere inferiori a 0,5 MWh nei primi due mesi del 2026 e sotto 3 MWh nell’anno precedente.

Sono criteri molto precisi, e restringono parecchio la platea reale. In pratica, non tutte le famiglie con ISEE sotto i 25 mila euro potranno ottenere questo sconto.

C’è poi un altro punto, forse il più delicato. Il bonus da 60 euro non scatta in automatico e non è neppure obbligatorio. Il decreto dice che può essere riconosciuto dal fornitore di energia, nel rispetto delle condizioni di trasparenza ARERA.

Tradotto: anche se il cliente ha tutti i requisiti, lo sconto dipende comunque dalla scelta dell’operatore.

La vera novità è questa: automatico contro facoltativo

È proprio questo il passaggio più pesante del provvedimento. Il bonus ordinario potenziato resta un aiuto certo: se ci sono i requisiti economici, arriva in bolletta automaticamente. Il nuovo contributo, invece, ha un’altra natura.

Il primo è un diritto. Il secondo è una possibilità.

La differenza è netta e nei prossimi mesi potrebbe creare più di un dubbio tra i consumatori, soprattutto quando inizieranno ad arrivare le offerte e le comunicazioni dei gestori.

Per questo sarà fondamentale capire in che modo i fornitori presenteranno l’agevolazione e con quali modalità concrete la applicheranno. ARERA, che dovrà vigilare sulla trasparenza, avrà un ruolo centrale per evitare messaggi poco chiari o aspettative sbagliate.

Chi prende davvero il bonus bollette 2026

Nel complesso, il bonus bollette 2026 allarga la tutela, ma lo fa selezionando molto. Le famiglie che già rientrano nel bonus sociale portano a casa un aumento pieno e diretto. Chi invece ha un ISEE più alto può puntare al nuovo sconto, ma solo se consuma poco e se trova un fornitore disposto a concederlo.

La misura prova così a tenere insieme due obiettivi: dare più aiuto ai nuclei più fragili e premiare chi usa meno energia elettrica. Ma resta una distanza chiara tra le due corsie. La prima è sicura. La seconda, almeno per ora, no.

Per i consumatori il punto è semplice: controllare il proprio ISEE 2026, verificare i dati dei consumi elettrici e seguire gli aggiornamenti dei fornitori e di ARERA.