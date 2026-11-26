Dal 1° gennaio 2027 chi intende riscattare gli anni di laurea ai fini pensionistici dovrà mettere mano al portafoglio con più decisione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato con decreto del 13 novembre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 novembre 2026, un tasso di rivalutazione del 3,2% che porta il costo del riscatto agevolato della laurea a 6.398 euro per ogni anno di studi universitari. Chi deve ancora decidere se aderire ha quindi un motivo concreto per farlo entro la fine di quest’anno.

Quanto costa il riscatto laurea 2027 rispetto all’anno precedente

Il confronto con il 2026 è immediato: fino al 31 dicembre 2026 il costo del riscatto agevolato è pari a 6.206,64 euro per anno. Dal 1° gennaio 2027 quella cifra salirà a 6.398 euro, con un incremento di circa 191 euro per singolo anno accademico.

L’impatto diventa più visibile quando si considera un percorso universitario completo. Chi riscatta cinque anni di studi — la durata tipica di una laurea magistrale a ciclo unico o di un percorso triennale più biennio — si troverà a pagare complessivamente circa 900 euro in più rispetto a quanto avrebbe versato applicando le tariffe 2026. Non è una cifra trascurabile, soprattutto se il riscatto viene pagato in un’unica soluzione.

Il meccanismo della rivalutazione annuale ISTAT

Il costo del riscatto agevolato non è fisso: viene aggiornato ogni anno sulla base di un tasso di rivalutazione collegato agli indici ISTAT. È il Ministero dell’Economia e delle Finanze a formalizzare il valore con apposito decreto. Per il 2027 quel tasso è stato fissato al 3,2%, applicato alla base di calcolo vigente nel 2026.

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Questo meccanismo esiste perché il riscatto agevolato — introdotto per consentire ai lavoratori nel sistema contributivo di valorizzare gli anni universitari ai fini pensionistici — è parametrato su una base imponibile che riflette l’andamento del costo della vita. In pratica, più l’inflazione rimane sostenuta, più il costo del riscatto tende a salire di anno in anno.

Chi riguarda il riscatto agevolato e come funziona

Il riscatto agevolato della laurea si rivolge ai lavoratori che rientrano interamente nel sistema contributivo, ovvero coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996 e non hanno contributi versati prima di quella data. Per questa categoria, la normativa consente di acquistare contributi figurativi corrispondenti agli anni di corso legale del titolo di studio, a un costo agevolato rispetto al riscatto ordinario.

Il vantaggio è duplice: si anticipa la data di pensionamento oppure si aumenta l’importo dell’assegno mensile. La scelta di riscattare conviene in misura diversa a seconda dell’età, della retribuzione e degli anni già maturati, ma il principio di base è semplice: ogni anno riscattato vale come un anno di contributi versati.

Le categorie più coinvolte sono:

Lavoratori dipendenti under 50 entrati nel mercato del lavoro dopo il 1996

Liberi professionisti e autonomi iscritti a casse previdenziali nel sistema contributivo

Chi ha conseguito lauree triennali, magistrali, a ciclo unico o vecchio ordinamento

Lavoratori con carriere discontinue che vogliono colmare i vuoti contributivi

Riscatto laurea 2027: conviene anticipare la domanda entro il 2026?

La risposta dipende da quando si presenta la domanda all’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e da quando si perfeziona il pagamento. In linea generale, chi ottiene il provvedimento di accoglimento e versa — o inizia a versare — entro il 31 dicembre 2026 può ancora beneficiare della tariffa annuale di 6.206,64 euro.

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Chi invece riceve il provvedimento dopo il 1° gennaio 2027, o sceglie di pagare a rate con rate che cadono nel nuovo anno, dovrà fare i conti con il costo aggiornato a 6.398 euro per anno. È quindi opportuno avviare la pratica con anticipo sufficiente, considerando che i tempi di lavorazione dell’INPS possono variare.

Un esempio concreto: un lavoratore che deve riscattare tre anni di laurea triennale pagherà, con le tariffe 2026, un totale di 18.619,92 euro (3 × 6.206,64). Con le tariffe 2027, lo stesso riscatto costerà 19.194 euro (3 × 6.398), con una differenza di circa 574 euro. Per cinque anni, come detto, il differenziale arriva a circa 900 euro.

Come presentare la domanda di riscatto agevolato

La domanda si invia esclusivamente in via telematica attraverso il portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS. Nella richiesta occorre indicare il titolo di studio, l’ateneo, gli anni da riscattare e la modalità di pagamento prescelta (unica soluzione o rateizzazione fino a 120 rate mensili senza interessi).

Dopo l’accoglimento della domanda, l’INPS invia il piano di pagamento con le istruzioni per il versamento tramite F24. L’importo versato è deducibile dal reddito imponibile ai fini IRPEF, il che attenua parzialmente l’esborso netto effettivo.

Chi ha già avviato la procedura e sta ancora valutando la convenienza ha tempo fino al 31 dicembre 2026 per bloccare il costo attuale. Passata quella data, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 novembre 2026 diventa operativo e il riscatto laurea 2027 si applica nella nuova misura di 6.398 euro per anno, senza eccezioni.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.