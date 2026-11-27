I requisiti dell'APE Sociale escludono chi ha il primo contributo dopo il 1995. Scopri se rientri tra i contributivi puri e come verificare la tua posizione INPS.

Chi pensa di poter accedere all’APE Sociale semplicemente in base agli anni di contributi versati potrebbe trovarsi davanti a un rifiuto automatico da parte dell’INPS. Il motivo non riguarda la carriera lavorativa in sé, ma una data precisa: il 31 dicembre 1995. I requisiti dell’ape sociale includono un criterio spesso trascurato, che esclude intere categorie di lavoratori a prescindere da quanti anni abbiano lavorato.

Che cos’è l’APE Sociale e a chi si rivolge

L’APE Sociale (Anticipo Pensionistico Economico Sociale) è una prestazione erogata dallo Stato italiano che consente ad alcune categorie di lavoratori di smettere di lavorare prima dell’età ordinaria di pensionamento, ricevendo un assegno mensile a carico dell’INPS fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia. Non è una pensione vera e propria, ma un sostegno economico transitorio.

Nel 2026, per accedere all’APE Sociale occorre aver compiuto almeno 63 anni e 5 mesi di età. L’età ordinaria di pensionamento di vecchiaia è fissata a 67 anni nel biennio 2025-2026, destinata a salire a 67 anni e un mese nel 2027 e a 67 anni e tre mesi nel 2028. La misura è stata prorogata dalla Manovra 2027 fino al 31 dicembre 2027, quindi continua ad essere uno strumento attivo e accessibile — ma solo a chi soddisfa tutti i requisiti.

Le categorie ammesse sono quelle dei lavoratori in stato di disoccupazione, dei caregiver, dei disabili con invalidità certificata e degli addetti a lavori gravosi. Quest’ultimo gruppo riguarda mansioni fisicamente pesanti o logoranti: dall’edilizia alla logistica, dall’assistenza socio-sanitaria ai lavori in quota. Ma appartenere a una di queste categorie non è sufficiente.

Il requisito della data del primo contributo: chi sono i “contributivi puri”

Con il messaggio n. 3694 del 12 novembre 2026, l’INPS ha chiarito ufficialmente un punto che stava generando incertezza tra lavoratori e patronati: i cosiddetti contributivi puri sono esclusi dall’APE Sociale. Si tratta di tutti quei lavoratori il cui primo accredito contributivo è stato registrato dopo il 31 dicembre 1995.

→ Leggi anche: Ape Sociale, esclusi i contributivi puri: ecco chi non può accedere

La distinzione tra sistema contributivo e sistema misto nasce dalla riforma pensionistica del 1995 (riforma Dini). Chi aveva contributi versati prima di quella data rientra nel sistema misto o retributivo; chi ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 in poi è interamente nel sistema contributivo. Ed è proprio questa seconda categoria a essere esclusa dall’APE Sociale, indipendentemente dal numero di anni lavorati.

La chiarificazione è arrivata dopo una consultazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e ha avuto conseguenze immediate: l’INPS ha aggiornato i propri sistemi informatici per respingere automaticamente le domande presentate dai contributivi puri. Chi appartiene a questa categoria e invia la domanda riceve un diniego senza che venga valutato il resto della posizione contributiva.

Perché gli anni di contributi da soli non bastano

Questo è il punto che crea più disorientamento. Un lavoratore che ha iniziato a versare contributi nel 1997, ha svolto per decenni un lavoro gravoso e si trova oggi con una carriera contributiva lunga e documentata, potrebbe comunque non avere accesso all’APE Sociale. Il motivo è strutturale: la normativa lega la misura al sistema pensionistico di appartenenza, non solo alla durata della carriera.

Il meccanismo si spiega con la logica stessa dell’APE Sociale, che è stata concepita come ponte verso una pensione calcolata anche con il metodo retributivo o misto. Per i contributivi puri, il sistema di calcolo della pensione è diverso, e il legislatore — confermato ora dall’INPS — ha ritenuto che la misura non si applichi a questa platea.

In pratica, l’ape sociale requisiti da verificare non sono solo quelli anagrafici e categoriali, ma anche la data di iscrizione alla previdenza obbligatoria. Un dato che molti lavoratori non conoscono con precisione.

→ Leggi anche: Ape Sociale prorogata fino al 2027: età minima sale a 63 anni e 6 mesi dal 2025

Come verificare la propria posizione contributiva

Il primo passo è accedere al proprio storico contributivo tramite il portale dell’INPS, utilizzando le credenziali digitali (SPID, CIE o CNS). Nella sezione dedicata ai servizi pensionistici è possibile consultare l’estratto conto previdenziale, che riporta la data del primo contributo accreditato. Questo dato è quello determinante.

Se la data del primo accredito è antecedente al 1° gennaio 1996, il lavoratore rientra nel sistema misto e può potenzialmente accedere all’APE Sociale, se soddisfa anche gli altri requisiti. Se invece il primo contributo è successivo a quella data, la domanda verrà respinta automaticamente dai sistemi INPS, senza necessità di ulteriore istruttoria.

Vale la pena verificare anche eventuali contributi figurativi o periodi di servizio militare che, in alcuni casi, possono essere stati accreditati prima del 1996 anche per lavoratori che hanno iniziato l’attività lavorativa successivamente. Questo aspetto richiede un’analisi della posizione individuale, che può essere svolta con il supporto di un patronato o di un consulente previdenziale.

La novità per colf e badanti

Il messaggio INPS n. 3694 ha portato anche un’altra novità, questa volta a favore di una categoria specifica. I lavoratori domestici — colf e badanti — che perdono il lavoro a causa della morte del datore di lavoro vengono ora equiparati ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo. Questo significa che possono accedere all’APE Sociale rientrando nella categoria dei disoccupati involontari, a condizione di soddisfare gli altri requisiti previsti.

Si tratta di un riconoscimento atteso, che tutela una categoria di lavoratori spesso in condizioni di fragilità economica e con carriere contributive discontinue. La perdita del posto per cause indipendenti dalla propria volontà, come appunto il decesso del datore, era finora trattata in modo ambiguo dalla normativa.

Cosa fare prima di presentare domanda

Verifica sul portale INPS la data del tuo primo contributo accreditato: deve essere entro il 31 dicembre 1995.

Controlla di rientrare in una delle categorie ammesse: disoccupati, caregiver, invalidi o addetti a lavori gravosi.

Verifica il requisito anagrafico: nel 2026 servono almeno 63 anni e 5 mesi di età.

Se sei un lavoratore domestico che ha perso il posto per morte del datore, raccogli la documentazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di dubbio sulla tua posizione contributiva, rivolgiti a un patronato prima di presentare domanda, per evitare un diniego automatico che potrebbe ritardare la tua pianificazione previdenziale.

La proroga dell’APE Sociale fino al 31 dicembre 2027 lascia ancora tempo a chi è nelle condizioni giuste per pianificare l’uscita dal lavoro. Ma il filtro della data del primo contributo è un elemento concreto che divide nettamente due platee: chi può accedere alla misura e chi, pur avendo lavorato a lungo, si trova escluso per una questione di sistema previdenziale di appartenenza. Conoscere la propria posizione prima di presentare qualsiasi domanda è il modo più efficace per evitare sorprese.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.