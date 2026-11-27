Milioni di pensionati italiani si chiedono quanto aumenterà l’assegno mensile a partire dal prossimo anno e se la proposta di legge popolare sulla rivalutazione pensioni 2027 cambierà davvero qualcosa rispetto a quanto già previsto dalla Manovra. La risposta non è semplice: esistono due percorsi paralleli, con regole diverse e tempi diversi, e capire quale dei due inciderà concretamente sull’importo del cedolino richiede un po’ di attenzione.

Il punto di partenza: il 3,2% da gennaio 2027

Il dato certo, per ora, è questo: la rivalutazione stimata per il 2027 è del 3,2%, calcolata sulla base dei dati ISTAT sull’inflazione rilevata ad ottobre 2026. INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) ha già comunicato che applicherà questo incremento a partire dal pagamento di gennaio 2027, per tutti i pensionati, compresi quelli con assegni superiori a quattro volte il trattamento minimo.

C’è però una precisazione importante: se il Parlamento approverà modifiche al meccanismo di rivalutazione entro il 31 dicembre 2026, le eventuali differenze rispetto a quanto già erogato saranno conguagliate con il pagamento di marzo. In pratica, INPS parte con quello che sa, poi aggiusta il tiro.

Cosa prevede l’articolo 55 della Manovra 2027

Il disegno di legge di bilancio 2027, approvato dalla Ragioneria Generale dello Stato il 30 ottobre 2026, introduce all’articolo 55 un sistema di rivalutazione a scaglioni. Non si tratta di una novità assoluta nella storia previdenziale italiana, ma il meccanismo proposto quest’anno è articolato in più fasce:

Rivalutazione piena al 100% per gli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, pari a circa 2.447,40 euro lordi al mese .

per gli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, pari a circa . 85% della rivalutazione per la fascia successiva.

della rivalutazione per la fascia successiva. 53% per la fascia ancora superiore.

per la fascia ancora superiore. 47%, 37% e 32% per le fasce più elevate, applicate sull’intero importo della pensione.

Questo significa che chi percepisce un assegno superiore alla soglia dei 2.447 euro lordi mensili non riceve la rivalutazione piena sul totale, ma una percentuale ridotta calcolata sull’intera pensione, non solo sulla parte eccedente. È una distinzione tecnica che pesa concretamente sull’importo finale.

→ Leggi anche: Rivalutazione pensioni 2027, al vaglio l'estensione fino a 3.000 euro

Rivalutazione piena o parziale: quanto si perde davvero

Facciamo un esempio concreto. Un pensionato con un assegno lordo di 3.000 euro al mese — già oltre la soglia delle quattro volte il minimo — con rivalutazione piena al 3,2% avrebbe diritto a un aumento di circa 96 euro lordi mensili. Con l’applicazione della percentuale ridotta prevista dalla Manovra, l’aumento effettivo sarebbe sensibilmente inferiore.

Proprio su questo punto si concentra il dibattito politico. La maggioranza di governo sta valutando di alzare la soglia per la rivalutazione piena da 4 a 5 volte il minimo, portandola quindi intorno ai 3.000 euro lordi mensili, con alcune proposte che spingono fino a 5 o 6 volte il minimo. Se questa modifica venisse approvata in sede parlamentare, un numero maggiore di pensionati beneficerebbe dell’incremento integrale del 3,2%.

La proposta di legge popolare: cosa chiede e dove si trova

Parallelamente all’iter della Manovra, circola da mesi una proposta di legge di iniziativa popolare che chiede la rivalutazione piena delle pensioni per tutti gli importi, senza scaglioni e senza riduzioni. Secondo quanto riportato, questa proposta avrebbe raggiunto il numero di firme necessario per essere presentata ufficialmente al Parlamento.

Va chiarito, però, il significato pratico di questo passaggio. Raggiungere il quorum delle firme non equivale a ottenere l’approvazione della legge: significa che il Parlamento è obbligato a esaminare la proposta, ma non a votarla entro tempi certi né, tantomeno, ad approvarla. I tempi delle proposte di legge popolare in Italia sono storicamente lunghi, e spesso queste iniziative vengono assorbite, modificate o accantonate nel corso dell’iter parlamentare.

La vera partita, quindi, si gioca su due tavoli distinti: la Legge di Bilancio 2027, che deve essere approvata entro il 31 dicembre 2026 e che produrrà effetti certi da gennaio, e la proposta popolare, che rappresenta una pressione politica più che uno strumento normativo immediato.

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Le altre misure pensionistiche nella Manovra

La rivalutazione non è l’unico capitolo previdenziale della Manovra 2027. Vale la pena segnalare almeno altri tre interventi:

APE sociale (anticipo pensionistico a carico dello Stato) prorogata per tutto il 2027, con l’età minima che sale a 63 anni e 6 mesi (articolo 51). Riguarda lavoratori in condizioni di disagio: disoccupati, caregiver, addetti a mansioni gravose.

(anticipo pensionistico a carico dello Stato) prorogata per tutto il 2027, con l’età minima che sale a (articolo 51). Riguarda lavoratori in condizioni di disagio: disoccupati, caregiver, addetti a mansioni gravose. TFS (Trattamento di Fine Servizio) per i dipendenti pubblici che escono per raggiunti limiti d’età: i tempi di attesa vengono ridotti progressivamente, con pagamento a 6 mesi dal 2028 , 3 mesi dal 2029 e zero mesi dal 2030 (articolo 50).

(Trattamento di Fine Servizio) per i dipendenti pubblici che escono per raggiunti limiti d’età: i tempi di attesa vengono ridotti progressivamente, con pagamento a , 3 mesi dal 2029 e zero mesi dal 2030 (articolo 50). 850 milioni di euro stanziati annualmente per meccanismi di uscita flessibile (articolo 52), anche se le regole operative non sono ancora definite.

Quest’ultimo punto è quello più atteso dai lavoratori vicini alla pensione: le risorse ci sono, ma senza i dettagli normativi è impossibile sapere chi potrà accedervi e a quali condizioni.

Cosa succede adesso in Parlamento

Il disegno di legge di bilancio è in esame parlamentare e deve completare l’iter entro fine anno. Le commissioni stanno valutando emendamenti, tra cui quelli che riguardano proprio la soglia per la rivalutazione piena. Ogni modifica approvata cambierà il quadro rispetto al testo base, e INPS si adeguerà di conseguenza con il conguaglio di marzo.

Per sapere in tempo reale come evolve il testo, il riferimento ufficiale è il sito del Senato della Repubblica, dove vengono pubblicati i lavori delle commissioni e i testi aggiornati degli emendamenti.

Chi percepisce una pensione fino a circa 2.447 euro lordi mensili può attendersi l’aumento pieno del 3,2% già da gennaio, indipendentemente dall’esito finale del dibattito parlamentare. Chi supera questa soglia farà bene a monitorare l’esito degli emendamenti nelle prossime settimane: l’eventuale innalzamento della fascia di rivalutazione integrale potrebbe valere diversi euro al mese, e la differenza si consolida ogni anno sul cedolino futuro.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.