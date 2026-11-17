A dicembre 2026 i pensionati con gli assegni più bassi troveranno in busta paga una somma in più: il cosiddetto bonus pensioni dicembre, un’integrazione una tantum di 154,94 euro che l’INPS eroga ogni anno insieme alla tredicesima. Non si tratta di una novità dell’ultima ora, ma di una misura strutturale introdotta dalla Legge di Stabilità 2001 e confermata anche per quest’anno. Chi può aspettarsela, a quali condizioni e quanto incassa chi si trova appena sopra la soglia? Ecco tutto quello che serve sapere.

Chi riceve il bonus pensioni dicembre 2026 e a quanto ammonta

Il bonus pensioni dicembre spetta esclusivamente ai pensionati che percepiscono assegni di ammontare uguale o inferiore al trattamento minimo INPS, fissato a 6.824,07 euro annui, incrementato della maggiorazione stessa. Per chi rientra in questa fascia, l’importo pieno è di 154,94 euro netti, perché la somma non è soggetta a tassazione IRPEF: quello che viene accreditato è quello che si riceve, senza decurtazioni fiscali.

Chi supera il limite del trattamento minimo ma rimane entro determinate soglie di reddito riceve comunque il bonus, ma in misura ridotta. Le fonti ufficiali non quantificano un importo preciso per questa fascia intermedia: l’entità dell’integrazione dipende dalla distanza tra il reddito percepito e il tetto massimo previsto.

I requisiti di reddito da verificare prima di dicembre

Il bonus non scatta automaticamente per tutti i pensionati con assegno basso: esistono soglie di reddito complessivo da rispettare. In particolare:

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Per il pensionato non coniugato o non unito civilmente , il reddito IRPEF complessivo non può superare 11.766,30 euro annui .

, il reddito IRPEF complessivo non può superare . L’importo totale delle pensioni percepite nell’anno, compresa la tredicesima, non deve superare i 7.999,14 euro annui .

. In termini più sintetici, il bonus è destinato a chi percepisce pensioni inferiori a circa 8.100 euro l’anno con un reddito personale che non supera circa 12.000 euro annui.

Questi parametri vengono verificati direttamente dall’INPS sulla base dei dati fiscali in suo possesso. Il pensionato che soddisfa le condizioni non deve presentare alcuna domanda separata: il calcolo e l’accredito avvengono d’ufficio.

Quando arriva il pagamento e come viene erogato

Le erogazioni degli assegni pensionistici di dicembre 2026 prenderanno il via a partire da lunedì 1° dicembre. Il bonus pensioni dicembre viene pagato insieme alla tredicesima, quindi confluisce in un’unica rata che risulta sensibilmente più alta rispetto a quella degli altri mesi.

Per chi ha maturato i requisiti per la quattordicesima dopo l’elaborazione della rata di luglio, il bonus può essere versato anche insieme a questa prestazione, che viene anch’essa liquidata nello stesso periodo. In pratica, dicembre si conferma il mese con il cedolino pensionistico più consistente dell’anno.

C’è un altro elemento che rende il cedolino di dicembre più favorevole rispetto agli altri mesi: a dicembre non vengono applicate le trattenute per le addizionali regionali e comunali. Questo significa che, al netto di tutto, la rata finale risulta ulteriormente alleggerita rispetto a quanto avviene nei mesi precedenti, in cui quelle addizionali vengono invece scalate progressivamente.

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Una misura strutturale, non un’iniziativa straordinaria

Vale la pena chiarire un aspetto che genera spesso confusione: il bonus pensioni dicembre non è un provvedimento emergenziale né una misura introdotta dalla manovra di bilancio più recente. Esiste dal 2001, anno in cui la Legge di Stabilità lo ha istituito come integrazione fissa per i pensionati con i redditi più bassi. Da allora viene confermato ogni anno, con gli stessi meccanismi di calcolo e le stesse modalità di erogazione.

Questo significa che i pensionati che lo hanno già ricevuto negli anni scorsi e che non hanno subito variazioni significative nel proprio reddito complessivo possono ragionevolmente attendersi di riceverlo anche a dicembre 2026, senza necessità di aggiornare dati o presentare documentazione aggiuntiva all’INPS.

Cosa controllare per non avere sorprese

Anche se il meccanismo è automatico, è utile fare alcune verifiche preventive. Chi ha cambiato situazione reddituale nel corso del 2026 — per esempio a causa di un reddito da lavoro accessorio, da affitti o da altre fonti — farebbe bene a confrontare il proprio reddito IRPEF complessivo con la soglia di 11.766,30 euro annui. Superarla significa perdere il diritto al bonus pieno o, nei casi limite, all’intera integrazione.

Per consultare i propri dati previdenziali e verificare la situazione aggiornata, il portale di riferimento è quello dell’INPS, dove è possibile accedere al proprio fascicolo previdenziale tramite SPID, CIE o CNS.

Chi si trova in una situazione di reddito borderline — vicino cioè alle soglie indicate — può trovare utile controllare il cedolino di dicembre con attenzione, confrontando l’importo accreditato con quello dei mesi precedenti. Un importo superiore alla rata ordinaria, comprensivo della tredicesima, è il segnale che il bonus è stato riconosciuto e versato correttamente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.