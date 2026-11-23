Il bonus IRPEF neoassunti riduce la base imponibile del 50% nel 2027 e del 30% nel 2028 per chi firma il primo contratto a tempo indeterminato nel privato fino a 50.000 e

Chi firma il primo contratto a tempo indeterminato nel settore privato potrebbe pagare l’IRPEF — l’imposta sul reddito delle persone fisiche — su una base dimezzata rispetto al reddito effettivo. È questa la sostanza del bonus IRPEF neoassunti introdotto con un emendamento alla Legge di Bilancio 2027, attualmente in esame parlamentare nel novembre 2026. Una misura che, secondo le stime, riguarda circa 334.000 lavoratori dipendenti nel settore privato e che, in alcuni casi, può azzerare del tutto il carico fiscale.

Cosa cambia rispetto alla misura precedente

Il punto di partenza è una sostituzione, non un’aggiunta. Il meccanismo che viene abbandonato era una flat tax del 1% applicata agli incrementi di stipendio per i lavoratori under 30 con reddito annuo lordo non superiore a 28.000 euro. Una misura di portata limitata, che incideva solo sulla parte variabile della retribuzione e lasciava invariata la tassazione ordinaria sul resto.

Il nuovo bonus funziona in modo strutturalmente diverso: non tocca la quota di aumento, ma interviene direttamente sulla base imponibile, cioè sul reddito su cui viene calcolata l’IRPEF. Il risultato, per molti lavoratori, è un risparmio fiscale nettamente superiore a quello garantito dalla vecchia formula.

Come funziona il bonus IRPEF neoassunti nel 2027 e nel 2028

La struttura dell’agevolazione è articolata su due anni con percentuali decrescenti:

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2027: riduzione del 50% della base imponibile IRPEF. Chi guadagna, ad esempio, 30.000 euro lordi l’anno viene tassato come se ne guadagnasse 15.000.

riduzione del 50% della base imponibile IRPEF. Chi guadagna, ad esempio, 30.000 euro lordi l’anno viene tassato come se ne guadagnasse 15.000. 2028: riduzione del 30% della base imponibile. Sullo stesso reddito di 30.000 euro, l’imposta viene calcolata su 21.000 euro.

Il limite di reddito entro cui si può accedere al beneficio è fissato a 50.000 euro lordi annui. Questo significa che la platea dei potenziali beneficiari è più ampia rispetto alla misura precedente, che si fermava a 28.000 euro.

L’effetto concreto può essere molto significativo. Per i redditi più bassi, la combinazione tra la riduzione della base imponibile e le detrazioni ordinarie già previste dall’ordinamento fiscale può portare a un’eliminazione quasi totale dell’IRPEF dovuta. In termini complessivi, il risparmio fiscale effettivo può attestarsi tra il 70% e l’80% dell’imposta che sarebbe altrimenti dovuta, con punte che in alcuni casi azzerano completamente il debito fiscale.

Un esempio di calcolo concreto

Per capire l’impatto reale, vale la pena ragionare su un caso pratico. Un lavoratore che nel 2027 firma il suo primo contratto a tempo indeterminato nel privato e percepisce un reddito lordo di 25.000 euro vedrà la propria base imponibile ridotta a 12.500 euro. Applicando le aliquote IRPEF vigenti su questa base ridotta, l’imposta risultante sarà drasticamente inferiore rispetto a quella ordinaria.

Lo stesso lavoratore nel 2028, con il bonus ridotto al 30%, calcolerà l’IRPEF su 17.500 euro. Ancora un risparmio rilevante, anche se inferiore all’anno precedente. Dal 2029 in poi, cessato il periodo agevolato, si torna alla tassazione ordinaria sull’intero reddito.

Requisiti di accesso: chi può beneficiarne

I criteri per accedere al bonus IRPEF neoassunti sono precisi e non ammettono interpretazioni elastiche:

→ Leggi anche: Irpef 2027, fino a 500 euro di risparmio per i redditi tra 50.000 e 55.000 euro

Primo contratto a tempo indeterminato: l’agevolazione si applica esclusivamente a chi sottoscrive per la prima volta un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Chi ha già avuto rapporti di lavoro stabili in passato non può accedervi.

l’agevolazione si applica esclusivamente a chi sottoscrive per la prima volta un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Chi ha già avuto rapporti di lavoro stabili in passato non può accedervi. Settore privato: il beneficio è riservato ai lavoratori del settore privato. I dipendenti pubblici restano esclusi dalla misura.

il beneficio è riservato ai lavoratori del settore privato. I dipendenti pubblici restano esclusi dalla misura. Reddito entro i 50.000 euro lordi annui: superata questa soglia, il bonus non si applica.

Un elemento ancora da chiarire in sede di conversione definitiva riguarda l’eventuale limite anagrafico. La misura originaria era esplicitamente destinata agli under 30, ma il nuovo testo non specifica con la stessa chiarezza un tetto di età per l’accesso al bonus. È un aspetto su cui vale la pena attendere la versione definitiva della norma prima di trarre conclusioni.

L’impatto stimato e il contesto della manovra

L’emendamento è stato elaborato da Fratelli d’Italia in stretto coordinamento con il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia. La scelta di intervenire sulla base imponibile anziché sull’aliquota risponde a una logica precisa: rendere il beneficio proporzionale al reddito effettivo del lavoratore, evitando che il vantaggio si concentri solo su chi ha già stipendi più alti.

Le stime indicano che la misura coinvolgerà circa 334.000 nuovi lavoratori dipendenti nel settore privato. Si tratta di una platea che comprende settori molto eterogenei: dalla logistica alla ristorazione, dal commercio ai servizi professionali, passando per l’artigianato e l’industria manifatturiera. In pratica, tutti i comparti privati che assumono con contratti stabili.

Nel quadro della Legge di Bilancio 2027, il bonus si inserisce in una strategia più ampia di sostegno all’occupazione stabile dei giovani lavoratori, cercando di rendere economicamente conveniente per i datori di lavoro offrire contratti a tempo indeterminato e, allo stesso tempo, di aumentare il reddito netto disponibile per chi entra nel mercato del lavoro con una posizione regolare e continuativa.

Per verificare lo stato di avanzamento dell’iter parlamentare e il testo definitivo della norma, è possibile consultare il sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove vengono pubblicati i documenti aggiornati relativi alla manovra finanziaria. Una volta approvata la legge, sarà il sostituto d’imposta — cioè il datore di lavoro — ad applicare la riduzione direttamente in busta paga, senza necessità di richieste aggiuntive da parte del lavoratore.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.