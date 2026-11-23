Il condono edilizio 2027 sanera difformità minori come tramezzi, verande e finestre. Scopri quali interventi rientrano e quali restano esclusi.

Nella Manovra 2027 sta prendendo forma una proposta che interessa potenzialmente milioni di proprietari di immobili in tutta Italia: un condono edilizio 2027 a carattere limitato, pensato per sanare piccole difformità costruttive accumulate nel tempo, come tramezzi spostati, verande chiuse senza permesso e finestre modificate. La proposta, avanzata da Fratelli d’Italia (FdI) nell’ambito della legge di bilancio, non è ancora approvata al momento in cui scriviamo — novembre 2026 — ma il dibattito parlamentare è già avviato e le sue linee essenziali sono abbastanza definite da meritare un’analisi attenta.

Di cosa si tratta: un condono circoscritto, non una sanatoria generalizzata

Il primo punto da chiarire è la natura del provvedimento. FdI ha esplicitamente escluso che si tratti di un condono edilizio generalizzato, cioè di una sanatoria “aperta” capace di coprire qualsiasi tipo di abuso. L’obiettivo dichiarato è molto più selettivo: regolarizzare le cosiddette difformità minori, ovvero quelle piccole discrepanze tra lo stato reale di un immobile e quanto risulta nei titoli abilitativi o nelle planimetrie depositate in Comune.

Chi abita in un appartamento comprato anche solo dieci anni fa sa bene di cosa si parla. Un tramezzo spostato di mezzo metro per ricavare un bagno più grande, una finestra allargata per far entrare più luce, una veranda chiusa con infissi sul terrazzo: sono interventi diffusissimi, spesso realizzati da proprietari precedenti senza che l’attuale titolare ne fosse al corrente. Questi “peccati” edilizi minori bloccano oggi compravendite, mutui e successioni, perché qualsiasi atto notarile richiede la conformità catastale e urbanistica dell’immobile.

La proposta si aggancia alle sei categorie di violazione già previste dall’Allegato 1 del condono edilizio del 2003, aggiornandone l’applicazione al contesto attuale. Non si inventa una nuova classificazione da zero, ma si recupera un quadro normativo già collaudato, adattandolo alle esigenze di oggi.

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Tramezzi, verande e finestre: gli interventi che potrebbero essere sanati

Le categorie di opere che rientrerebbero nel perimetro del condono edilizio 2027 riguardano principalmente tre ambiti.

Tramezzi interni: spostamenti, abbattimenti o costruzioni di pareti non portanti all’interno dell’unità abitativa, che abbiano modificato la distribuzione degli spazi rispetto alla planimetria originaria senza alterare la struttura portante dell’edificio.

spostamenti, abbattimenti o costruzioni di pareti non portanti all’interno dell’unità abitativa, che abbiano modificato la distribuzione degli spazi rispetto alla planimetria originaria senza alterare la struttura portante dell’edificio. Finestre: modifiche alle aperture esistenti — allargamenti, restringimenti, spostamenti — che abbiano cambiato la facciata o la distribuzione della luce interna senza interventi strutturali.

modifiche alle aperture esistenti — allargamenti, restringimenti, spostamenti — che abbiano cambiato la facciata o la distribuzione della luce interna senza interventi strutturali. Verande: chiusure di balconi o terrazzi con infissi, vetrate o strutture leggere che abbiano creato uno spazio abitabile aggiuntivo non autorizzato, ma di dimensioni contenute.

Si tratta, in tutti e tre i casi, di interventi che non toccano la struttura portante dell’edificio e che non alterano in modo sostanziale il volume o il prospetto in maniera tale da configurare un abuso edilizio grave. È proprio questo il discrimine su cui si fonda l’intera logica del provvedimento.

Cosa rimane escluso: i limiti del provvedimento

Capire cosa non rientra nel condono edilizio 2027 è altrettanto importante. La proposta mantiene ferme le tutele ambientali, paesaggistiche e antisismiche: qualsiasi difformità che ricada in zone protette, aree vincolate o che riguardi edifici soggetti a normativa antisismica specifica non potrà essere sanata per questa via.

Restano fuori anche le opere strutturali — modifiche alle travi, ai pilastri, ai solai — e gli abusi edilizi di entità rilevante, come ampliamenti consistenti di volumetria o costruzioni realizzate in totale assenza di titolo abilitativo su terreni non edificabili. La linea di demarcazione è chiara: il condono 2027, se approvato, serve a sbloccare situazioni di irregolarità formale su interventi minori, non a coprire violazioni sostanziali dell’ordinamento urbanistico.

Un altro aspetto su cui occorre prudenza riguarda il dato catastale. La sola presenza di una planimetria catastale aggiornata non sarà sufficiente a dimostrare la regolarità dell’immobile: il catasto ha una funzione fiscale, non urbanistica, e la conformità catastale non equivale a quella urbanistica. Chi pensasse di risolvere tutto con una semplice variazione catastale si troverebbe comunque a dover fare i conti con il Comune.

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Il ruolo delle Regioni nell’attuazione

Un elemento che distingue questa proposta dai condoni edilizi del passato è il ruolo centrale attribuito alle Regioni nella fase attuativa. Una volta che la norma fosse approvata a livello nazionale — e questo è ancora un “se” — ogni Regione avrebbe la facoltà di definire le modalità operative, i termini per la presentazione delle domande e gli eventuali oneri da versare.

Questo significa che l’applicazione concreta del condono edilizio 2027 potrebbe variare sensibilmente da una Regione all’altra. Una Regione potrebbe fissare termini più stretti o richiedere documentazione aggiuntiva; un’altra potrebbe prevedere procedure semplificate. Chi è interessato dovrà quindi monitorare non solo l’iter parlamentare della Manovra, ma anche i successivi provvedimenti regionali.

Per chi vuole seguire l’evoluzione normativa in modo diretto, il riferimento principale resta il portale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dove sarà pubblicato il testo definitivo della legge di bilancio una volta approvata.

Cosa fare ora: aspettare con consapevolezza

Al momento, la proposta è in fase di discussione parlamentare e non ha ancora forza di legge. Agire anticipatamente — presentando domande o avviando pratiche — non ha senso e potrebbe generare confusione. Quello che ha senso fare già adesso è verificare la situazione del proprio immobile.

Confronta la planimetria catastale con lo stato reale dei luoghi.

Controlla il titolo abilitativo originario (concessione edilizia, permesso di costruire o DIA) depositato in Comune.

Identifica eventuali difformità e classificale: sono minori (tramezzi, finestre, verande) o strutturali?

Valuta con un tecnico abilitato — geometra, architetto o ingegnere — se le difformità presenti rientrerebbero nel perimetro del condono così come delineato dalla proposta.

Fare questa ricognizione preventiva permette di arrivare preparati nel momento in cui — e se — la norma entrerà in vigore, evitando di dover raccogliere documenti sotto pressione di scadenze ravvicinate. Il condono edilizio 2027 potrebbe rappresentare un’opportunità concreta per chi si trova in una situazione di irregolarità formale su piccoli interventi: ma solo chi conosce già la propria posizione potrà sfruttarla davvero.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.