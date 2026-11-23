I dati ABI pubblicati a novembre 2026 fotografano un mercato del credito in piena trasformazione: i tassi mutui casa hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi diciotto mesi, mentre i prestiti complessivi a famiglie e imprese continuano ad accelerare. Due segnali apparentemente contraddittori che, letti insieme, raccontano molto sullo stato di salute dell’economia italiana e sulle scelte concrete che milioni di famiglie si trovano ad affrontare oggi.

I tassi mutui casa ai massimi da un anno e mezzo: cosa dicono i dati ABI

Secondo il rapporto dell’Associazione Bancaria Italiana, in ottobre 2026 i tassi applicati ai nuovi mutui per l’acquisto della casa hanno toccato il punto più alto registrato negli ultimi diciotto mesi. Non si tratta di un segnale isolato: il trend si inserisce in un contesto di politica monetaria ancora orientata alla cautela, dopo il ciclo di rialzi che ha caratterizzato gli anni precedenti.

Per chi sta valutando di accendere un mutuo adesso, questo significa che il costo del finanziamento è tornato su livelli che non si vedevano dalla primavera del 2025. Chi ha un mutuo a tasso variabile già in corso sente l’effetto direttamente sulla rata mensile. Chi invece deve ancora scegliere tra fisso e variabile si trova davanti a una decisione più complessa di quanto non fosse dodici mesi fa.

Il dato ABI non fornisce solo una fotografia istantanea: serve da riferimento per capire dove si posiziona il mercato italiano rispetto alle dinamiche europee. La Banca Centrale Europea rimane l’arbitro principale di questi movimenti, e ogni segnale che arriva da Francoforte si traduce, nel giro di settimane, nelle condizioni che le banche italiane applicano ai nuovi contratti.

Prestiti a famiglie e imprese: la crescita del 3,7% a settembre 2026

L’altro dato rilevante riguarda il volume complessivo del credito erogato. A settembre 2026, i finanziamenti totali a famiglie e imprese hanno segnato una crescita del 3,7% su base annua. È un’accelerazione significativa, che indica come la domanda di credito non si sia fermata nonostante il livello dei tassi.

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Questo apparente paradosso si spiega in parte con la struttura della domanda: le imprese che devono investire in macchinari, ristrutturazioni o capitale circolante non possono sempre aspettare condizioni più favorevoli. Le famiglie che hanno necessità abitative reali — un trasferimento per lavoro, una separazione, un nucleo che cresce — non rimandano l’acquisto all’infinito solo perché i tassi sono alti.

Va detto che il confronto anno su anno parte da una base relativamente bassa: il 2025 aveva visto una fase di rallentamento nella concessione di credito, e il rimbalzo del 2026 riflette anche questo effetto statistico. Detto questo, una crescita del 3,7% rimane un segnale positivo per il sistema bancario e per l’economia reale.

Fisso o variabile: la scelta che pesa di più in questo momento

Con i tassi mutui casa ai massimi da diciotto mesi, la domanda che molti si pongono è concreta: conviene ancora scegliere il tasso fisso, o è meglio puntare sul variabile nella speranza di un calo futuro?

Non esiste una risposta universale, ma ci sono criteri utili per orientarsi:

Orizzonte temporale del mutuo: su durate lunghe, oltre i vent’anni, il tasso fisso offre certezza e protegge da eventuali rialzi futuri, anche se oggi costa di più.

su durate lunghe, oltre i vent’anni, il tasso fisso offre certezza e protegge da eventuali rialzi futuri, anche se oggi costa di più. Capacità di assorbire variazioni della rata: chi ha margini di bilancio ridotti dovrebbe preferire il fisso per evitare sorprese.

chi ha margini di bilancio ridotti dovrebbe preferire il fisso per evitare sorprese. Aspettative sui tassi: se si ritiene che la BCE taglierà i tassi nei prossimi anni, il variabile potrebbe risultare vantaggioso nel medio periodo — ma si tratta di una scommessa, non di una certezza.

se si ritiene che la BCE taglierà i tassi nei prossimi anni, il variabile potrebbe risultare vantaggioso nel medio periodo — ma si tratta di una scommessa, non di una certezza. Possibilità di surroga: vale la pena ricordare che un mutuo a tasso fisso stipulato oggi può essere surrogato in futuro, senza costi, se le condizioni di mercato migliorano.

La surroga — cioè il trasferimento del mutuo da una banca all’altra a condizioni migliori — è uno strumento che molti sottovalutano. In un contesto di tassi in movimento, tenerla presente come opzione futura può fare la differenza nel ragionamento iniziale.

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Il ruolo della politica monetaria e le prospettive per il 2027

Il livello dei tassi mutui casa non dipende solo dalle banche italiane: è il riflesso diretto delle decisioni della BCE e dell’andamento dell’Euribor e dell’EurIRS, i tassi di riferimento usati rispettivamente per i mutui variabili e fissi. Quando la banca centrale alza i tassi ufficiali per contenere l’inflazione, il costo dei mutui sale. Quando li taglia, il mercato risponde — ma con tempi e modalità che variano da istituto a istituto.

Le previsioni per il 2027 restano incerte. Diversi analisti si aspettano che la BCE mantenga un approccio prudente ancora per qualche trimestre, senza tagli aggressivi. Questo scenario suggerisce che i tassi attuali potrebbero restare su livelli elevati almeno fino alla metà del prossimo anno, salvo sorprese sul fronte dell’inflazione o della crescita europea.

Per chi sta pianificando un acquisto immobiliare, il consiglio pratico è di non costruire i propri calcoli sull’ipotesi di un calo rapido dei tassi. Meglio verificare la sostenibilità della rata con i tassi attuali, e considerare ogni eventuale ribasso come un beneficio aggiuntivo, non come un presupposto necessario.

Per approfondire i dati ufficiali sul credito bancario in Italia, il punto di riferimento rimane il sito della Banca d’Italia, che pubblica mensilmente le statistiche sui tassi e sui volumi di finanziamento.

Chi è già titolare di un mutuo variabile e sente la pressione delle rate più alte ha oggi a disposizione strumenti concreti: la rinegoziazione con la propria banca, la surroga verso un istituto concorrente, o il passaggio dal variabile al fisso. Nessuna di queste opzioni ha costi per il mutuatario, e tutte meritano di essere valutate prima di aspettare passivamente che il mercato cambi direzione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.