Quanto vale in busta paga il rinnovo del contratto della Sanità per un infermiere? La risposta è concreta e immediata: 240 euro lordi in più al mese e un importo di arretrati che può arrivare a circa 2.300 euro. Gli stipendi infermieri 2026 cambiano in modo significativo grazie al CCNL Sanità 2025-2027, firmato dall’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) insieme alle organizzazioni sindacali di categoria, tra cui Nursing Up. Un accordo che riguarda oltre 592.000 professionisti sanitari e che ridisegna le retribuzioni di uno dei comparti più strategici del settore pubblico italiano.

Cosa prevede il CCNL Sanità 2025-2027 per gli infermieri

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Sanità copre il triennio 2025-2027 ed è stato firmato nel corso del 2026. Per gli infermieri — la categoria numericamente più rappresentativa del settore — l’intervento più rilevante è l’aumento mensile della retribuzione base di 240 euro lordi. Non si tratta di un incremento una tantum, ma di un aumento strutturale che entra a regime nella busta paga mensile.

È un cambiamento che interessa migliaia di lavoratori distribuiti su tutto il territorio nazionale: ospedali pubblici, ASL, strutture di riabilitazione, presidi territoriali. Chiunque rientri nel profilo professionale di infermiere e operi nel comparto pubblico della Sanità è destinatario di questo rinnovo contrattuale.

L’accordo è stato siglato da Nursing Up, tra le altre sigle sindacali, a conferma di un percorso negoziale che ha coinvolto le rappresentanze più attive nella tutela della categoria infermieristica. Il sindacato ha comunicato i dettagli dell’intesa attraverso i propri canali ufficiali, fornendo un quadro preciso degli importi riconosciuti.

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Gli arretrati: a quanto ammontano e come si calcolano

Oltre all’aumento mensile, il rinnovo contrattuale prevede il pagamento degli arretrati. Per gli infermieri, la cifra complessiva si attesta intorno ai 2.300 euro. Questo importo deriva dal fatto che il contratto, pur coprendo il periodo 2025-2027, viene formalizzato con un certo ritardo rispetto alla decorrenza iniziale: la differenza tra quanto già percepito e quanto spettava in base alle nuove tabelle retributive viene liquidata sotto forma di arretrato.

Il dato chiave da tenere presente è la data di riferimento per il calcolo degli arretrati: il 31 ottobre 2026. È a partire da questa scadenza che viene determinata la base di calcolo degli importi pregressi. Significa che chi ha lavorato continuativamente nel comparto fino a quella data matura il diritto all’intera quota di arretrato prevista per la propria categoria.

Va precisato che i 2.300 euro indicati rappresentano la cifra riferita specificamente agli infermieri: altri profili professionali del comparto Sanità — tecnici di radiologia, fisioterapisti, operatori socio-sanitari — avranno importi differenti, calcolati in base alle rispettive posizioni contrattuali.

Un accordo che vale per oltre 592.000 lavoratori

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La portata del CCNL Sanità 2025-2027 va oltre la sola categoria infermieristica. L’accordo firmato dall’ARAN copre più di 592.000 professionisti sanitari del comparto pubblico. Si tratta di una platea vastissima, che comprende tutte le figure non mediche del Servizio Sanitario Nazionale: infermieri, ostetriche, tecnici di laboratorio, fisioterapisti, assistenti sociali, operatori socio-sanitari e molte altre professioni.

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Per comprendere la dimensione dell’operazione: un contratto che tocca oltre mezzo milione di lavoratori ha effetti diretti non solo sulle loro buste paga, ma anche sulla spesa pubblica sanitaria e sulla capacità delle aziende sanitarie locali di pianificare il personale. Il rinnovo arriva in un momento in cui il tema della carenza di infermieri è al centro del dibattito politico e istituzionale, e l’adeguamento salariale viene spesso indicato come una delle leve principali per frenare la fuga di professionisti verso il settore privato o verso l’estero.

Stipendi infermieri 2026: il confronto con la situazione precedente

Prima del rinnovo, la retribuzione base degli infermieri del comparto pubblico era rimasta sostanzialmente ferma per un periodo prolungato, con incrementi insufficienti a compensare l’inflazione degli ultimi anni. L’aumento di 240 euro lordi mensili rappresenta quindi un recupero parziale del potere d’acquisto, oltre che un segnale politico sulla valorizzazione della professione.

Per dare una misura concreta: su base annua, l’incremento si traduce in circa 2.880 euro lordi in più — senza contare la tredicesima e gli eventuali effetti sugli istituti contrattuali agganciati alla retribuzione base. A questo si somma il pagamento degli arretrati, che per molti infermieri rappresenta una liquidazione significativa, erogata in un’unica soluzione o in più tranches a seconda delle modalità stabilite dalle singole aziende sanitarie.

Per approfondire il dettaglio degli importi categoria per categoria, il sito Infermieristicamente.it ha pubblicato una ricostruzione puntuale delle variazioni retributive previste dal contratto.

Chi opera nel comparto e non ha ancora ricevuto comunicazioni formali dalla propria azienda sanitaria di riferimento dovrebbe verificare con l’ufficio del personale la tempistica di erogazione degli arretrati, poiché le modalità pratiche di pagamento possono variare da struttura a struttura. La data del 31 ottobre 2026 resta il punto di riferimento contrattuale per il calcolo, ma i tempi effettivi di accredito dipendono dall’organizzazione interna di ciascuna ASL o azienda ospedaliera.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.