Dal 1° gennaio 2027 cambia in modo sostanziale la disciplina della rateizzazione debiti fiscali in Italia. Chi si trova in difficoltà economica temporanea e deve fare i conti con cartelle esattoriali potrà chiedere fino a 96 rate mensili — otto anni interi — senza dover produrre documentazione reddituale o patrimoniale. Una semplificazione concreta, che riguarda milioni di contribuenti privati e piccole imprese, e che arriva dopo anni in cui ottenere un piano di dilazione richiedeva tempi e carte spesso scoraggianti.

Cosa prevede la riforma dal 2027

La nuova disciplina fa parte della riforma della riscossione avviata nel 2024 e poi confluita nel Testo Unico sui pagamenti e la riscossione del 2025. La gestione operativa rimane in capo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma le regole del gioco cambiano su due fronti: la durata massima dei piani e i requisiti per accedervi.

Fino al 31 dicembre 2026 la durata ordinaria massima di un piano di rateizzazione è di sette anni. Dal 1° gennaio 2027 il tetto sale a otto anni, cioè 96 mensilità. Non è un aggiustamento marginale: per un debito di qualche decina di migliaia di euro, dodici mesi in più possono fare la differenza tra un piano sostenibile e uno che porta inevitabilmente al decadimento.

La soglia dei 120.000 euro e la procedura semplificata

Il cuore della riforma è la procedura semplificata. Per i debiti fino a 120.000 euro, il contribuente potrà ottenere un piano fino a 96 rate mensili semplicemente dichiarando di trovarsi in una situazione di temporanea difficoltà economica. Niente ISEE, niente dichiarazioni dei redditi allegate, niente bilanci o altri documenti economico-finanziari.

Questa è la rottura più netta con il passato. Oggi, per piani di durata superiore, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede documentazione che dimostra la difficoltà economica, e la verifica di quella documentazione può allungare i tempi e, in alcuni casi, portare a un diniego. Dal 2027, sotto la soglia dei 120.000 euro, basta la dichiarazione del contribuente.

→ Leggi anche: Cartelle esattoriali, più tempo per pagare dal 1° gennaio 2027

Chi supera quella soglia, o chi vuole accedere a piani ancora più lunghi — fino a 120 rate — dovrà invece produrre la documentazione a supporto della propria situazione economica. Due strade diverse, quindi, ma con un punto in comune: la volontà di rendere la dilazione uno strumento accessibile prima che il debito diventi ingestibile.

Come funziona il decadimento dal piano

Un aspetto critico da conoscere prima di presentare domanda riguarda le condizioni di decadimento. Il piano di rateizzazione viene revocato automaticamente dopo otto rate non pagate, anche se non consecutive. Questo significa che non è necessario saltare otto mesi di fila: otto mancati pagamenti distribuiti nell’arco dell’intero piano sono sufficienti a far perdere il beneficio.

Una volta decaduto il piano, il debito torna esigibile per intero, con le conseguenze esecutive che ne derivano. È quindi fondamentale, prima di chiedere la rateizzazione, fare una valutazione realistica della propria capacità di pagamento mensile. Un piano da 96 rate ha rate più basse, ma impegna il contribuente per otto anni: meglio una rata sostenibile su un orizzonte lungo che una rata elevata su un piano breve che si interrompe.

Facciamo un esempio pratico. Un debito di 60.000 euro distribuito su 96 mensilità corrisponde a una rata base di circa 625 euro al mese, prima degli interessi di dilazione. La stessa somma su 72 rate (sei anni, il massimo attuale) richiederebbe circa 833 euro mensili. La differenza è concreta per chi ha un reddito fisso medio.

Protezione dalle azioni esecutive durante la rateizzazione

Uno degli effetti pratici più importanti di qualsiasi piano di rateizzazione attivo — e che la riforma del 2027 rende più accessibile — è la sospensione delle azioni esecutive. Finché il piano è in corso e le rate vengono pagate regolarmente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può procedere con pignoramenti, fermi amministrativi su veicoli o ipoteche su immobili.

Questa protezione è automatica: non serve fare ulteriori richieste. È sufficiente che il piano sia attivo e che il contribuente rispetti le scadenze. Per chi riceve una cartella esattoriale e teme conseguenze immediate sul proprio patrimonio, presentare domanda di rateizzazione è il primo passo concreto da compiere, indipendentemente dalla durata del piano scelto.

→ Leggi anche: Legge di Bilancio 2027: 6.600 emendamenti su pensioni, fisco e altre misure

Come presentare la domanda dal 2027

La domanda di rateizzazione si presenta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso i canali telematici disponibili sul portale ufficiale o presso gli sportelli fisici. Per i piani semplificati fino a 96 rate su debiti sotto i 120.000 euro, dal 2027 non sarà necessario allegare documentazione: la dichiarazione di temporanea difficoltà economica è parte integrante del modulo di richiesta.

È utile tenere a mente alcuni passaggi pratici:

Verificare l’importo totale del debito iscritto a ruolo prima di scegliere la durata del piano.

Calcolare la rata mensile sostenibile tenendo conto di tutte le uscite fisse.

Ricordare che la soglia dei 120.000 euro si riferisce al debito complessivo per cui si chiede la dilazione, non al singolo atto.

Per debiti superiori o per piani oltre le 96 rate, preparare in anticipo la documentazione economica richiesta.

Impostare un promemoria per ogni scadenza mensile, dato che otto rate mancate — anche non consecutive — comportano il decadimento automatico.

Per consultare le istruzioni ufficiali e accedere ai moduli aggiornati, il riferimento è il portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

A chi conviene sfruttare subito la nuova disciplina

La riforma del 2027 è particolarmente vantaggiosa per lavoratori autonomi, piccoli imprenditori e privati con debiti fiscali accumulati negli ultimi anni e redditi variabili. Sono categorie che spesso non riescono a documentare la propria difficoltà economica con strumenti standardizzati come l’ISEE, perché i loro flussi di cassa sono irregolari anche in periodi non particolarmente critici.

Per queste persone, la possibilità di ottenere un piano lungo senza burocrazia documentale rappresenta un accesso concreto a uno strumento che prima era teoricamente disponibile ma praticamente difficile da attivare. Chi oggi ha cartelle esattoriali in sospeso e sta aspettando condizioni più favorevoli per regolarizzare la propria posizione ha ora una data precisa su cui pianificare: il 1° gennaio 2027.

Nel frattempo, chi ha già un piano di rateizzazione attivo può continuare a rispettarlo secondo le regole vigenti. Le nuove norme si applicano alle domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della riforma, non retroattivamente ai piani già in corso. Vale la pena tenerlo presente per chi sta valutando se richiedere una rateizzazione nei prossimi mesi o attendere il cambio normativo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.