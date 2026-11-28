Quasi 8 milioni di persone in Italia assistono ogni giorno un familiare disabile, spesso rinunciando al lavoro, al tempo libero e alla propria salute. Per questa categoria, finora priva di un riconoscimento organico, la caregiver familiari legge in discussione al Parlamento rappresenta una svolta concreta: un contributo economico fino a 400 euro al mese, erogato in rate trimestrali da 1.200 euro, e un quadro normativo che per la prima volta definisce chi è il caregiver e quali tutele gli spettano. Il percorso legislativo è ancora aperto, ma il traguardo è più vicino che mai.

Un disegno di legge atteso da anni

Il riconoscimento normativo dei caregiver familiari in Italia ha una storia lunga e frammentata. Il primo tentativo risale alla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 255, L. 205/2017), che ne dava una definizione generica senza però istituire strumenti concreti di sostegno. Da allora, milioni di famiglie hanno continuato ad arrangiarsi senza tutele specifiche, contando unicamente sui permessi e sui congedi previsti dalla legge 104/1992.

La situazione ha cominciato a cambiare con il disegno di legge presentato dalla Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, approvato dal Consiglio dei ministri il 12 gennaio 2026. Dopo l’esame della Commissione Affari sociali, concluso il 1° ottobre 2026, la Camera dei Deputati ha approvato il testo in prima lettura con 153 voti favorevoli, 105 contrari e 4 astenuti. Il DDL passa ora al Senato per la seconda lettura: finché non sarà promulgato, rimane un disegno di legge e non una norma vigente.

Va precisato che il voto alla Camera ha rispecchiato le divisioni politiche: la maggioranza di centrodestra ha sostenuto compattamente il provvedimento, mentre le opposizioni hanno espresso riserve critiche, in particolare sull’effettiva copertura finanziaria e sull’ampiezza dei requisiti di accesso.

Il contributo: 1.200 euro ogni tre mesi, esente da tasse

Il cuore del provvedimento è il contributo economico trimestrale. La misura prevede un importo massimo di 1.200 euro ogni tre mesi, equivalente a 400 euro mensili. La somma sarà esente da tassazione: non concorre al reddito imponibile del beneficiario, il che la rende più vantaggiosa rispetto ad altri sussidi soggetti a ritenuta.

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La platea dei destinatari è definita dalla figura del caregiver convivente prevalente: chi cioè vive stabilmente con il familiare disabile e ne costituisce il riferimento principale nell’assistenza quotidiana. Questo requisito esclude, almeno in via di principio, chi presta assistenza a distanza o in modo non continuativo.

Esempio pratico: una figlia convivente che assiste un genitore con disabilità grave, avendo ridotto o abbandonato l’attività lavorativa per farlo, rientra nel profilo del caregiver convivente prevalente. Se il DDL diventerà legge nella forma attuale, potrà ricevere fino a 4.800 euro l’anno esenti da IRPEF.

I requisiti specifici di accesso, le modalità di domanda e le eventuali soglie ISEE non sono ancora definiti in modo definitivo nel testo approvato dalla Camera. Sarà il Senato, e poi i decreti attuativi, a chiarire questi aspetti operativi.

Cosa succede ai permessi della legge 104

Una delle domande più frequenti riguarda il destino dei permessi e dei congedi già previsti dalla legge 104/1992. I tre giorni di permesso mensile retribuito, il congedo straordinario biennale e le altre misure di conciliazione vita-lavoro restano in vigore: il DDL caregiver non li sopprime né li sostituisce.

I due strumenti operano su piani distinti. La legge 104 agisce sul rapporto di lavoro, garantendo assenze retribuite al lavoratore che assiste un familiare disabile. Il nuovo DDL, invece, introduce un sostegno economico diretto alla persona che svolge la funzione di caregiver, indipendentemente dalla sua posizione lavorativa. In teoria, chi già fruisce dei permessi della legge 104 potrebbe beneficiare anche del contributo trimestrale, a condizione di soddisfare il requisito di convivenza prevalente.

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Questo doppio binario è coerente con quanto stabilito a livello europeo: una sentenza della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2025 (causa C-38/24) ha riconosciuto ai caregiver il diritto ad accomodamenti ragionevoli sul luogo di lavoro, rafforzando la base giuridica per interventi nazionali che tutelino questa categoria sia sul fronte lavorativo sia su quello economico.

Perché questo DDL arriva adesso

Il contesto demografico rende urgente una risposta normativa strutturata. L’Italia è uno dei paesi europei con la quota più alta di anziani non autosufficienti, e il sistema di welfare pubblico non riesce a coprire l’intero fabbisogno assistenziale. Il risultato è che milioni di famiglie suppliscono alle carenze del sistema, spesso con costi personali e professionali enormi.

Fino ad oggi, il caregiver familiare non esisteva come soggetto giuridico distinto: era al più un lavoratore con diritto ai permessi della legge 104, oppure un convivente che percepiva l’indennità di accompagnamento del familiare disabile, gestendola in autonomia. Con questo DDL, per la prima volta lo Stato riconosce il caregiver come figura specifica, degna di un sostegno economico proprio e non derivato.

Per approfondire il testo del disegno di legge e il suo iter parlamentare, è possibile consultare il sito ufficiale della Camera dei Deputati, dove sono pubblicate le versioni aggiornate del provvedimento e i resoconti delle sedute.

Il DDL deve ancora superare l’esame del Senato e, in caso di modifiche, tornare alla Camera. Chi assiste un familiare disabile farebbe bene a monitorare l’iter: solo con la promulgazione in Gazzetta Ufficiale il contributo da 1.200 euro ogni tre mesi diventerà effettivamente richiedibile, e sarà a quel punto che i decreti attuativi fisseranno le istruzioni operative per presentare domanda.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.