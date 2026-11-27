A partire da gennaio 2027, il fisco italiano cambia marcia. Il piano triennale trasmesso al Parlamento il 30 ottobre 2026 delinea una strategia di controlli fiscali 2027-2029 con obiettivi precisi e settori già individuati: criptovalute, partite IVA apri-chiudi, crediti d’imposta legati al Superbonus e affitti brevi. Non si tratta di un’operazione spot, ma di un programma strutturato che punta a una riduzione duratura dell’evasione fiscale, partendo da un tax gap stimato tra 98,7 e 100,1 miliardi di euro solo per il 2023, secondo il Rapporto sull’economia non osservata e l’evasione fiscale del 2026.

Il documento che guida i prossimi tre anni

Il piano è contenuto nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto all’evasione fiscale e contributiva, allegato al Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Non è un testo di principi generici: individua settori prioritari, criteri di selezione dei contribuenti da controllare e strumenti operativi che l’Agenzia delle Entrate metterà in campo dal 2027.

Il punto di partenza è incoraggiante per il fisco. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate ha recuperato 29 miliardi di euro, con un aumento di 2,7 miliardi rispetto al 2024, pari a una crescita del 10,3%. Nello stesso anno sono stati condotti 557.580 controlli fiscali. La direzione è chiara: più efficienza, più selettività, più tecnologia.

Chi rischia di finire nel mirino: i quattro criteri di selezione

I controlli non saranno casuali. Il piano stabilisce che la selezione dei contribuenti avverrà sulla base di quattro criteri:

Probabilità di evasione : quanto è plausibile, sulla base dei dati disponibili, che il contribuente abbia omesso redditi o dichiarato importi non corretti.

: quanto è plausibile, sulla base dei dati disponibili, che il contribuente abbia omesso redditi o dichiarato importi non corretti. Valore della base imponibile : si privilegia chi evade su importi rilevanti, non chi commette irregolarità marginali.

: si privilegia chi evade su importi rilevanti, non chi commette irregolarità marginali. Gravità del comportamento : la frode sistematica pesa più dell’errore isolato.

: la frode sistematica pesa più dell’errore isolato. Potenziale di recupero: l’Agenzia concentra le risorse dove c’è concreta possibilità di riscuotere quanto dovuto.

Questo approccio spiega perché alcuni settori sono stati identificati come prioritari. Non è una scelta arbitraria, ma il risultato di analisi del rischio condotte su banche dati incrociate.

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Criptovalute: il fronte più nuovo

Le crypto-attività sono tra i fronti su cui il fisco investirà di più nel triennio. Per anni il settore è rimasto in una zona grigia: molti contribuenti hanno comprato, venduto o scambiato criptovalute senza dichiarare i guadagni, spesso convinti — a torto — che l’anonimato delle blockchain rendesse impossibile ogni controllo.

La realtà è diversa. L’Agenzia delle Entrate dispone di strumenti sempre più affinati per incrociare i dati degli exchange con le dichiarazioni fiscali. Il piano 2027-2029 prevede un utilizzo intensificato di algoritmi di analisi del rischio e banche dati per rendere i controlli più rapidi e mirati. Chi ha realizzato plusvalenze su Bitcoin, Ethereum o altri asset digitali senza dichiararle è esposto a verifiche concrete, non teoriche.

Per chi vuole orientarsi sulle regole vigenti, il riferimento ufficiale resta il sito dell’Agenzia delle Entrate, dove sono disponibili le circolari interpretative sulle cripto-attività.

Partite IVA apri-chiudi: il fenomeno nel mirino

Le cosiddette partite IVA apri-chiudi sono un fenomeno noto agli addetti ai lavori: si tratta di posizioni fiscali aperte, utilizzate per emettere fatture o accedere a regimi agevolati, e poi chiuse rapidamente prima che il fisco possa effettuare verifiche approfondite. Un meccanismo usato spesso per occultare redditi o costruire deduzioni fittizie.

Il piano triennale le identifica come priorità assoluta. L’incrocio automatico tra data di apertura della partita IVA, volume di fatturato dichiarato, contributi versati e data di cessazione permetterà all’Agenzia di individuare i profili anomali con maggiore precisione rispetto al passato. Stesso discorso per le società fantasma e le frodi carosello, cioè i meccanismi di evasione IVA internazionale in cui beni o servizi vengono fatturati più volte attraverso catene di imprese fittizie.

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Superbonus e crediti d’imposta: il nodo dei bonus edilizi

Il Superbonus ha generato un volume enorme di lavori, cessioni di credito e detrazioni. Ha anche generato, inevitabilmente, un terreno fertile per irregolarità: lavori mai eseguiti, fatture gonfiate, crediti ceduti su interventi inesistenti o non conformi ai requisiti.

Il piano 2027-2029 prevede controlli specifici sui crediti d’imposta legati ai bonus edilizi, con un’attenzione particolare agli immobili che, dopo aver beneficiato di interventi finanziati con fondi pubblici, non risultano aggiornati al catasto. Se un appartamento è stato ristrutturato con il Superbonus e la sua rendita catastale non riflette il nuovo valore, scatta un segnale di anomalia. La logica è semplice: chi ha incassato un beneficio pubblico deve rendere conto delle conseguenze fiscali dell’operazione.

Affitti brevi e immobili: il settore che cresce e sfugge

Il mercato degli affitti brevi — piattaforme di locazione turistica, case vacanze, appartamenti affittati per periodi inferiori ai trenta giorni — è esploso negli ultimi anni. Con esso è cresciuta anche la quota di redditi non dichiarati. Il piano identifica questo settore come area ad alto rischio di evasione, affiancandolo ai controlli sul patrimonio immobiliare non aggiornato.

L’incrocio tra i dati delle piattaforme digitali, le comunicazioni degli enti locali e le dichiarazioni dei redditi sarà uno degli strumenti principali. Chi affitta un immobile tramite piattaforme online senza dichiarare i proventi — o chi lo fa in modo parziale — si trova davanti a una probabilità di controllo concretamente più alta rispetto al passato.

La strategia: prevenzione prima, controllo dopo

Il piano non è solo repressivo. L’obiettivo dichiarato è una riduzione strutturale dell’evasione fiscale, che passa anche attraverso la prevenzione. Le lettere di compliance — comunicazioni inviate ai contribuenti quando l’Agenzia rileva anomalie — saranno potenziate, così come le dichiarazioni precompilate. L’idea è che molti errori si possano correggere prima che diventino oggetto di accertamento formale.

Questo significa che, nel triennio, molti contribuenti riceveranno comunicazioni preventive prima di vedere avviato un controllo vero e proprio. Rispondere tempestivamente a queste lettere, regolarizzando la propria posizione, resta la strada meno costosa — in termini di tempo, stress e sanzioni — per chi ha qualcosa da sistemare. Il fisco del 2027-2029 sarà più tecnologico, più selettivo e, almeno nelle intenzioni, più disposto a offrire una via d’uscita prima di arrivare all’accertamento.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.