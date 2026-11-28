La Commissione Bilancio ha dichiarato inammissibili oltre 1.700 emendamenti alla manovra 2027: 600 per estraneità e 1.100 per mancanza di coperture finanziarie.

Sulla Manovra 2027 si abbatte la prima grande scure parlamentare: la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha dichiarato inammissibili oltre 1.700 emendamenti sui circa 6.600 — quasi 7.000 secondo alcune rilevazioni — complessivamente presentati alla legge di bilancio da 26 miliardi di euro. Un filtro durissimo, che riduce il campo a circa 4.900 proposte ancora in gioco e che mette già a rischio una serie di interventi su fisco, pensioni e incentivi che molti contribuenti e imprese stavano seguendo con attenzione.

Come funziona la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti

Non tutti gli emendamenti cadono per la stessa ragione. La Commissione Bilancio applica due criteri distinti, e in questo caso entrambi hanno prodotto numeri imponenti.

Estraneità alla materia: oltre 600 emendamenti sono stati bocciati perché riguardano argomenti che non rientrano nell’oggetto proprio di una legge di bilancio. La norma è chiara: la manovra finanziaria non può diventare un contenitore indiscriminato di qualsiasi proposta legislativa.

oltre sono stati bocciati perché riguardano argomenti che non rientrano nell’oggetto proprio di una legge di bilancio. La norma è chiara: la manovra finanziaria non può diventare un contenitore indiscriminato di qualsiasi proposta legislativa. Mancanza di coperture finanziarie: ben 1.100 emendamenti sono stati fermati perché i proponenti non hanno indicato come reperire le risorse necessarie a finanziarli. Senza una copertura credibile, la proposta non può essere esaminata nel merito.

I gruppi parlamentari hanno comunque la possibilità di presentare ricorso contro le dichiarazioni di inammissibilità. Alcuni lo faranno, soprattutto per le proposte politicamente più sensibili, ma i tempi del calendario parlamentare lasciano margini stretti.

Quali proposte sono rimaste fuori dalla manovra 2027: gli emendamenti inammissibili più rilevanti

Tra le proposte colpite dalla scure dell’inammissibilità figurano interventi molto eterogenei, che danno la misura della varietà — e talvolta della creatività — delle richieste arrivate in Commissione.

→ Leggi anche: Legge di Bilancio 2027: 6.600 emendamenti su pensioni, fisco e altre misure

Sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti che prevedevano l’introduzione di marcatori colorati per identificare i manifestanti violenti, le modifiche all’exit tax (l’imposta dovuta da chi trasferisce la residenza fiscale all’estero), la proroga della rottamazione delle cartelle esattoriali e la sospensione delle demolizioni di immobili abusivi in Campania. Si tratta di proposte che, pur avendo una loro rilevanza politica, non hanno superato il vaglio tecnico della Commissione, chi per estraneità alla materia, chi per assenza di risorse.

Va precisato che i dettagli sulle specifiche misure relative al Superbonus eventualmente colpite dall’inammissibilità non sono al momento verificabili con precisione. Allo stesso modo, la portata esatta delle proposte sulla rottamazione rimaste escluse richiederà ulteriori approfondimenti nelle prossime settimane di lavori.

Il testo base della legge di bilancio 2027: cosa resta in piedi

Mentre il processo di selezione degli emendamenti prosegue, il testo originario della legge di bilancio 2027 — da circa 26 miliardi di euro complessivi — mantiene i suoi pilastri intatti. Vale la pena ricordare le misure già confermate, perché sono quelle su cui cittadini e imprese possono fare affidamento.

Sul fronte fiscale, la manovra prevede tagli all’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) e il raddoppio della Tobin tax, la tassa sulle transazioni finanziarie. Le banche e le compagnie assicurative si trovano di fronte a un aumento di tre punti percentuali dell’IRES maggiorata (Imposta sul Reddito delle Società) per il biennio 2027-2028. Chi affitta con contratti a canone concordato potrà accedere alle aliquote ridotte solo per i nuovi contratti, non per quelli già in essere.

Sul fronte pensionistico, la rivalutazione al 100% è garantita solo per gli assegni fino a quattro volte il trattamento minimo INPS, che corrisponde a 611,85 euro, ovvero fino a 2.447,40 euro mensili. Chi percepisce di più vedrà una rivalutazione parziale.

→ Leggi anche: Manovra 2027: chi guadagna e chi perde, le stime Istat su 6,5 milioni di famiglie

Particolarmente rilevante per le imprese del settore energetico e per la transizione ecologica è lo stanziamento di oltre 14 miliardi di euro destinati alla transizione energetica, alla sicurezza degli approvvigionamenti e alla riduzione dei costi dell’elettricità, di cui circa 7,2 miliardi già allocati per il solo 2027.

Plastic tax e sugar tax: rinvio confermato a luglio 2027

Un capitolo a parte merita la vicenda della plastic tax e della sugar tax, le imposte rispettivamente sui manufatti in plastica monouso e sulle bevande zuccherate. Il Vice Premier Antonio Tajani ha annunciato il loro rinvio di sei mesi: l’entrata in vigore è posticipata al 1° luglio 2027, rispetto alla precedente scadenza del 1° gennaio 2027. Si tratta del nono rinvio per la plastic tax, una misura che continua a slittare tra le resistenze delle filiere produttive e le pressioni europee verso una fiscalità ambientale più stringente.

Per le imprese del settore beverage e del packaging, questo rinvio concede sei mesi in più per adeguare i processi produttivi, ma non risolve la questione strutturale: la tassa arriverà, e chi non ha ancora pianificato la transizione farebbe bene a farlo ora.

Il via libera cauto della Commissione europea

Sul piano europeo, il 24 novembre 2026 la Commissione europea ha espresso un parere favorevole ma prudente sulla bozza della legge di bilancio 2027. Un segnale positivo per il Governo, che scongiura per ora la procedura di infrazione, ma che non equivale a un’approvazione incondizionata. Bruxelles continua a monitorare l’evoluzione dei saldi e la coerenza delle misure con gli impegni presi nell’ambito del Patto di stabilità e crescita riformato.

Con circa 4.900 emendamenti ancora in discussione — di cui quasi 1.800 provenienti dalla maggioranza di governo — le prossime settimane in Commissione Bilancio saranno decisive. I gruppi di opposizione valuteranno quali ricorsi presentare contro le dichiarazioni di inammissibilità, mentre il calendario impone di chiudere i lavori in tempo per l’approvazione definitiva entro il 31 dicembre 2026. Per contribuenti e imprese, il consiglio pratico è uno solo: seguire l’iter emendativo settimana per settimana, perché molte delle misure che sembrano già definite potrebbero ancora cambiare prima che la legge sia promulgata.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.